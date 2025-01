2025-ben is bővülnek a családtámogatási ellátások

A család érték! Érték azoknak, akik benne élnek, legyen kisebb vagy nagyobb létszámú. Érték az országnak, hiszen a család a társadalom legkisebb egysége.

Támogatni kell az anyákat, hogy vinni tudják a család ügyes-bajos dolgait; az apákat, hogy felelősséggel és biztonságot teremtve tudjanak jelen lenni; és a szülőkön keresztül a gyerekeket, hogy mentálisan egészségesen nőhessenek fel, majd önálló életet kezdhessenek, ahol ők is továbbviszik mindazt a kincset, amit kaptak – írta Király Nóra a Családban marad! blogon.

A kormány számos intézkedéssel segíti a családokat, minden életszakaszban találni fogódzót, amivel élni lehet. Országunk vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy az eddigi támogatási formák megmaradjanak, emellett több új elemmel bővülnek a lehetőségek.

Újdonságok 2025-ben

2025. január 1-től a feleség 35 éves koráig igényelhető az egyik legnépszerűbb támogatás, a Babaváró hitel.

A kedvező döntéshez hozzájárult a Fiatal Családosok Klubja javaslata a többi családszervezet támogatásával, hogy a Babaváró hitel igénylés korhatárát az eddigi 30 évről 35 évre emelje meg a kormány annak érdekében, hogy azok is igénybe tudják venni, akiknél a gyermekvállalás időpontja kitolódik a harmincas éveikre.

A Babaváró hitel egy államilag garantált és kamattámogatott, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli kamatmentes kölcsön, amennyiben a pár vállalja, hogy 5 éven belül gyermekük születik. Két új gyermek érkezése esetén az aktuális tartozás 30 százalékban, három új gyermek érkezése esetén 100 százalékban állami támogatássá alakul át, vagyis a tartozást részben vagy egészben elengedik, és akár szüneteltethető is a törlesztés. A hitel összege maximálisan 11 millió forint lehet, futamideje legfeljebb 20 év.

Fontos kiemelni, hogy továbbra is érvényben marad a korábbi kormányrendelet, mely szerint a Kormány több ponton enyhíti a kamatmentesség elvesztésének kockázatát, például a kamatmentességet vissza lehet kapni abban az esetben, ha az első baba a 5. évet követően megszületik, és lehet kérni a törlesztési kötelezettség 3 évre szóló felfüggesztését is, vagy akkor is újra elnyerhető a kamatmentesség, ha a futamidő első 5 évét követően házasodik újra a korábbi pár egyik tagja, és az új kapcsolatban születik gyerek. Megmaradnak a méltányossági kérelem szabályai is, a könnyítések pedig a hitelt már korábban igénylők esetében továbbra is érvényesek lesznek.

Munkáshitel és új lakhatási támogatás fiataloknak

2025. januárjától kamatmentes munkáshitel érkezik fiataloknak, szabad felhasználásra. A munkáshitelre azok a 17-25 éves fiatalok lesznek jogosultak akik Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatottak, vagy vállalkozók.

A maximális felvehető összeg 4 millió forint, futamideje 10 év. A hitel feltétele: 5 éves magyarországi munkavégzés vagy vállalkozói tevékenység vállalása. A munkáshitelt igénylők gyermekvállalás esetén a törlesztés szüneteltetésére és tartozáselengedésre is jogosultak lehetnek.

Szintén 2025. január elsejétől a munkáltató a lakhatási kiadások támogatása céljából akár havi 150 ezer forintos lakásbérleti díj- vagy törlesztőrészlet-támogatást nyújthat 35 év alatti munkavállalója részére. A lakhatási támogatás éves szinten legfeljebb 1,8 millió forintot jelenthet a munkavállalók számára. A kedvezmény tehát meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve lakbér fizetésére lesz felhasználható.

A kormány egy év alatt megduplázza a családi személyi jövedelemadó kedvezményét

Első lépésben 2025. július 1-jétől 50 százalékkal, majd 2026. január 1-jétől további 50 százalékkal emelik meg a kedvezményt. A családi adókedvezmény ugyanis egy olyan adóalap-kedvezmény, amelyet a gyermekek után lehet igénybe venni.

Emellett már 2020. július 1. óta a négy- vagy többgyerekes anyák teljes szja-mentességet élvezhetnek.

Emelkedő minimálbér és garantált bérminimum

A minimálbér 2025-ös 9 százalékos emelésével több családtámogatás összege is nő, például a gyed és diplomás gyed összege. Az emelt összegű ellátásokat az érintettek elsőként februárban kapják meg.

A Széchenyi Pihenőkártyára juttatásként jóváírt összeg legfeljebb 50 százaléka lakásfelújításra is felhasználható lesz 2025. január 1-től.

A kistelepüléseken élő családok számára jó hír, hogy ismét elérhető a vidéki otthonfelújítási támogatás, amely egy kedvezményes hitellel kiegészítve komoly fejlesztésekre ad esélyt! A támogatás vissza nem térítendő, és a felújítási munkálatok összköltségének fele, akár 3 millió forint is lehet. A támogatást a munkálatok befejezését követően, utólag lehet igényelni. Éppen ezért kedvezményes kamatozású kölcsönt is biztosít az állam a bankokon keresztül.

Szintén újdonság, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás felhasználható lakhatási célra is: ingatlan vásárlásra, építésre, bővítésre, vagy felújításra. Vásárlás esetén a felhasználás történhet elő- és utófinanszírozással, minden más esetben utólagos finanszírozás történik.

A megtakarítás összege felhasználható rendes (havi) törlesztésre, elő- és végtörlesztésre is, valamint beillesztésre került a lakáscélú munkáltatói kölcsönök kiváltásának lehetősége is a felhasználás lehetőségeinek körébe.

Továbbra is igényelhető támogatások

Továbbra is nagy segítség lesz 2025-ben a CSOK Plusz, a falusi CSOK, a babaváró és a munkáshitel kombinációja a családalapítás előtt álló fiatalok számára, ezek jó része ugyanis támogatássá alakul át, ha megérkezik a kellő számú baba. Aki például 3 gyermeket vállal, az akár 58 milliós vissza nem térítendő támogatással és 37 millió forintnyi (ténylegesen törlesztendő) kamattámogatott hitellel számolhat.

A kiemeltek mellett ezeket a támogatásokat vehetik igénybe a magyar családok 2025-ben: