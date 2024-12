Zöld karácsony – környezettudatosan az ünnepek alatt is

A karácsony közeledtével az ünnepi hangulat fényei és illatai már szinte érezhetők és alig várjuk, hogy szeretteink körében töltsük ezeket a különleges napokat. Ugyanakkor az ünnepek gyakran túlfogyasztással járnak, ami jelentős terhet ró a környezetünkre.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján én is arra törekszem, hogy fenntarthatóbban ünnepeljek, még ha nem is mindig sikerül maradéktalanul betartani minden tervet. Egészen apró lépéseket is tehetünk, hogy csökkentsük az ünnepek ökológiai lábnyomát, miközben megőrizzük az ünnep varázsát és meghittségét – írta Király Nóra a Családban marad! blogon.

Bizonyára mindenki szembesült már azzal, hogy a hagyományos karácsonyi szokások mennyi hulladékot termelnek. Az ajándékok becsomagolása, az egyszer használatos dekorációk, a mérhetetlen ételmaradékok mind-mind részei a karácsonynak. Biztosan történt már veled is olyan meghatározó pillanat, amikor az ajándékozás utáni reggelen a szemetes mellett állva „csodáltad” a felhalmozott dobozokat, papírokat és műanyag csomagolásokat. Ez gyakran vezet ahhoz az elhatározáshoz, hogy a következő ünnepek során másképp cselekedjünk.

De nézzük meg, mik is ezek az apró lépések.

Ételpazarlás csökkentése

A karácsonyi ételpazarlás elkerülése érdekében a családdal közösen, tervezzük meg előre a menüt, és törekedjünk arra, hogy csak annyi ételt készítsünk, amennyi biztosan elfogy. Ha mégis marad valami, el tudjuk vinni azt ételgyűjtő központokba, így mások is részesülhetnek az ünnepi ízekből. Ez a szokás nemcsak környezetbarát, hanem a közösségi összetartozást is erősíti.

Ajándékozás tudatosan

Az ajándékok terén én is próbálok nagyon tudatos lenni. Mindig listát írok, hogy elkerüljem a felesleges vásárlásokat. Sajnos saját készítésű ajándékokat nem tudok készíteni – ebben nem vagyok ügyes –, de nagyon szeretek élményeket ajándékozni. Egy vacsorautalvány, koncert- vagy színházjegy, esetleg egy sporteseményre szóló belépőjegy mindig jó választásnak bizonyul. Ezek az ajándékok nemcsak maradandó emlékeket nyújtanak, hanem nem termelnek hulladékot sem.

Csomaglóanyagok minimalizálása

A csomagoló papírokat is jó, ha igyekszünk minimalizálni. A papír alapú csomagolópapírok környezetbarátabb megoldásnak számítanak, de a legjobb lenne, ha régi újságpapírokat, textíliákat vagy újrahasznosított anyagokat használnánk, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét.

Fenntartható dekorációk

A karácsonyi dekorációk készítése szuper közös családi program lehet. A papírból készített díszek, narancshéjból összeállított illatos girlandok is gyönyörűen mutatnak a fán. Ezek az egyszerű, természetes alapanyagokból közösen készített díszek meghittebbé varázsolhatják a hangulatot, hiszen mindenki munkáját tükrözi.

Saját tapasztalataim a zöld karácsonyról

Az elmúlt években megtapasztaltam, hogy a fenntartható karácsony nemcsak a környezetnek tesz jót, hanem sokkal meghittebbé és tartalmasabbá is teszi az ünnepeket. Az apró változtatások segítenek abban, hogy a karácsony valóban arról szóljon, ami igazán fontos: a szeretetről, az összetartozásról és a gondoskodásról.

Ha a hétköznapokba lépésről-lépésre, okosan és tudatosan építünk be olyan, a környezetünket kímélő új szokásokat, amelyeket stabilan tartani tudunk, akkor a karácsonyi ünnepek szép hagyományai is tarthatóak maradnak.

Mindenkit arra biztatok, hogy az ünnepek alatt is igyekezzünk környezettudatosan élni, és a fenntartható megoldásokra fókuszálni. Hiszen a legszebb ajándék, amit a jövő generációknak adhatunk, egy élhető bolygó.

