Családtámogatások a fiatalok életkezdéséhez

A fiatalok számára az önálló élet megkezdése, a szülői ház elhagyása és a felnőtt lét első lépéseinek megtétele mindig is mérföldkő volt az életben. Azonban az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal, hogy ez a folyamat nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag és társadalmilag is nehezebbé vált. A lakásárak és bérleti díjak drasztikus emelkedése, a munkaerőpiaci bizonytalanság sok fiatalt visszatart attól, hogy saját lábára álljon. Ezt súlyosbítja a modern világ túlterhelt, nagy elvárásokat támasztó kultúrája, amelyben az anyagi siker és az önállóság szinte azonnali elérését várják el. Vajon milyen lehetőségek állnak előttük a kihívások leküzdésére?

Ahogy nőnek a gyermekeim, engem is egyre inkább foglalkoztat ez a kérdés, hiszen hamar eljön a nap, amikor ők is kirepülnek a szülői házból. Megnyugtató számomra, hogy jelenleg Magyarországon egyedülálló családtámogatási rendszer működik. Több, mint harminc különböző lehetőség áll rendelkezésre ahhoz, hogy minden életszakaszban kapaszkodót és támogatást lehessen találni. Írásomban a fiatalokat segítő intézkedéseket járom körül.

Támogatások szakma és munkalehetőség megszerzéséhez

Az első két szakma megszerzése ingyenes

Korhatár nélkül mindenki ingyen végezheti el az első két OKJ-s képzését, 25 éves korig nappali tagozaton is, utána estin, levelezőn vagy más formában. Az első szakképesítés megszerzése során nappali tagozatnál diákigazolvány is jár, sőt hiányszakma választása esetén havi 10-30 ezer forintos ösztöndíjat is kap a tanuló.

A szakképzésben tanulók akár 300 ezer forint szakmakezdési támogatást is kaphatnak, és a szakmához szükséges szoftverek licenceihez is ingyen juthatnak az iskolától.

Ösztöndíjak

Számos iskola és felsőoktatási intézmény biztosít ösztöndíjprogramot tanulóinak, hallgatóinak. Ezekről érdemes az adott intézményben tájékozódni. A külföldi felsőoktatási intézményekben való tanulmányok sem elérhetetlenek, legismertebb talán az Erasmus program e téren.

Kedvező kamatozású diákhitel

A Diákhitelt 18. életévet betöltött magyar állampolgár igényelheti aktív hallgatói jogviszonnyal. Több típusa van, van szabadon felhasználható és olyan is, amit csak az önköltséges képzések díjára lehet felvenni. Speciális formája pedig a képzési hitel.

A Diákhitel törlesztése során gyermekvállalás esetén bizonyos esetekben mód van a törlesztés felfüggesztésére, a tartozás csökkentésére vagy elengedésére!

Egyéb támogatások a tanulás idején

A felsőoktatásba és a szakképzésbe járó tanulók utazási kedvezményekre jogosultak a közösségi közlekedésen. Az idei évtől a 14 év alatti gyerekek ingyenesen, a 14-25 év közöttiek féláron utazhatnak a MÁV és a Volán járatain. A diák vármegyebérlet pedig még tovább csökkenti az iskolába járás költségét

Az első komplex nyelvvizsga letétele után a vizsgadíj visszaigényelhető, ennek részleteiről a Magyar Államkincstár oldalán lehet tájékozódni. A nyelvvizsgadíj visszatérítésére ezen felül a CSED-en, GYED-en vagy GYES-en lévő anyáknak és apáknak is lehetőségük van, sőt a nagyszülői GYED-et igénybe vevők is élhetnek vele.

A végzős, 16 évnél idősebb tanulók idén ősztől díjmentesen tehetik le a KRESZ és elsősegélynyújtás vizsgákat, ami a jogosítvány megszerzéséhez szükséges.

A legtöbb bank kínál olyan bankszámlát, ami fiatalok számára kedvezményes díjat biztosít. Ezek általában 24-26 éves korig és tanulói jogviszony mellett érhetőek el.

Támogatások dolgozó fiataloknak

SZJA kedvezmény

A 25. év alatti dolgozó fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ezt a kedvezményt kérni sem kell, a munkáltató automatikusan figyelembe veszi. Utoljára abban a hónapban érvényesíthető, amelyikben a 25. életév betöltésre kerül.

Kamatmentes munkáshitel

2024. januárjától kamatmentes munkáshitel érkezik fiataloknak, szabad felhasználásra. A munkáshitelre azok a 17-25 éves fiatalok lesznek jogosultak akik Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatottak, vagy vállalkozók.

A maximális felvehető összeg 4 millió forint, futamideje 10 év. A hitel feltétele: 5 éves magyarországi munkavégzés vagy vállalkozói tevékenység vállalása. A munkáshitelt igénylők gyermekvállalás esetén a törlesztés szüneteltetésére és tartozáselengedésre is jogosultak lehetnek.

A munkáltatók lakhatási támogatást nyújthatnak munkavállalóiknak

Szintén 2025. január elsejétől a munkáltató a lakhatási kiadások támogatása céljából akár havi 150 ezer forintos lakásbérleti díj- vagy törlesztőrészlet-támogatást nyújthat 35 év alatti munkavállalója részére. A lakhatási támogatás éves szinten legfeljebb 1,8 millió forintot jelenthet a munkavállalók számára. A kedvezmény tehát meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve lakbér fizetésére lesz felhasználható.

Lehetőségek saját ingatlan szerzésénél

Lakásvásárláskor illetékkedvezmény

A 35 év alatti, első lakást vásárló fiatalok 50 százalékos illetékkedvezményben részesülnek akkor, ha 15 millió forintnál kisebb forgalmi értékű ingatlant vásárolnak. Feltétel, hogy korábban nem rendelkezett sem önálló lakástulajdonnal, sem 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal ingatlanban.

A falusi CSOK és CSOK Plusz segítségével vásárolt ingatlanok után sem kell vagyonszerzési illetéket fizetni, valamint új építésű ingatlan vásárlásakor 15 millió forintig sincs illetékfizetési kötelezettség, amennyiben az ingatlan értéke nem lépi át az 30 millió forintos határt.

Lakáshitel már 10% önerővel

Egy jogszabály szerint minimum 20 százalék önerőre van szükség ingatlan vásárláshoz. A további 80 százalék lehet lakáshitel, amennyiben a jövedelem ezt lehetővé teszi.

2024-től jogszabály szerint 10 százalék önerővel is lehetséges a lakáshitel felvétele azoknak a fiataloknak, akik a hitelkérelem beadásakor még nem múltak el 41 évesek, nincs saját lakásuk vagy nem rendelkeznek 50 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel ingatlanban.

10 százalék önerővel vásárolhatnak tehát ingatlant azok is, akik CSOK Plusz kölcsönt vagy falusi CSOK hitelt vesznek igénybe.

Házasságkötés után igénybe vehető kedvezmények, támogatások

Első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezménye egy személyi jövedelemadó kedvezmény azoknak a házaspároknak, akik közül legalább az egyik félnek ez az első házassága. Összege havonta 5.000 forint a házaspárnak együtt. A kedvezmény a házasságkötéstől számított 2 évig jár, így összesen 120.000 forintot jelenthet.

Kamatmentes, szabadon felhasználható Babaváró hitel

A Babaváró hitel egy államilag garantált és kamattámogatott, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli kamatmentes kölcsön, amennyiben a pár vállalja, hogy 5 éven belül gyermekük születik. Két új gyermek érkezése esetén az aktuális tartozás 30%-ban, három új gyermek érkezése esetén 100%-ban állami támogatássá alakul át, vagyis a tartozást részben vagy egészben elengedik, és akár szüneteltethető is a törlesztés.

A hitelt házaspárok vehetik fel, ahol a feleség 18 és 30 év közötti. A hitel összege maximálisan 11 millió forint lehet, futamideje legfeljebb 20 év.

CSOK Plusz és Falusi CSOK

A gyermeket tervező házaspárok számára érhető el ez a kamattámogatott hitel, amely Magyarország területén lévő lakóingatlan építéséhez, vásárlásához és bővítéséhez használható fel. A jogosultsághoz elég legalább 1 gyermek vállalása.

A Falusi CSOK az egyetlen vissza nem térítendő lakáscélú támogatás jelenleg, ami 2024-től jelentősen megemelt támogatási összegekkel érhető el.

Ezekről a lehetőségekről bővebben is írtam egy korábbi cikkemben.

Mint látható, rendkívül sokféle támogatási lehetőséget tudnak a fiatalok az életkezdéshez igénybevenni. Érdemes ezeknek egyesével is utánajárni, hiszen vannak, amik egymással kombinálhatóak. Úgy vélem, mindenki megtalálhatja a lehetőségek közül azt, ami számára leginkább segítséget jelent az elinduláshoz, vagy az aktuális élethelyzetében.