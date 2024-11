Segíteni a bajban közös ügyünk – A Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja november 25.

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapját a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta november 25-én tartják. Az ENSZ Közgyűlése 1999-ben nyilvánította ezt a napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává. Sajnos világszinten válnak a nők a családon belüli erőszak áldozataivá, ezért is fontos felhívni a figyelmet a veszélyeztetettség korai felismerésének lehetőségeire, a segítségnyújtás módozataira.

A nők elleni erőszak sajnos még mindig olyan probléma, amely rengeteg család és közösség életét árnyékolja be, pedig mindannyian tudjuk, hogy a szeretet és a biztonság megteremtése az alapja egy egészséges társadalomnak – írta Király Nóra a Családban marad! blogon.

Ma, a Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el azon, hogyan tehetjük közösen biztonságosabbá és támogatóbbá a világot a nők számára.

A személyes érintettség érzése

Ötgyermekes édesanyaként különösen érzékenyen érint az a tudat, hogy sok nő nem élvezheti a biztonságot és megbecsülést, amely megilletné. Egy édesanya szerepe, hogy megóvja a gyermekeit, de ehhez neki magának is biztonságban kell lennie. A családom az erőforrásom, de az is felelősségem, hogy más anyák, nők és lányok is megélhessék a mindennapok nyugalmát. Az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosként számos történettel találkozom, amelyek ráébresztenek, milyen fontos, hogy minden érintett érezze: nincs egyedül. Egyik legnagyobb feladatom, hogy az emberekhez eljuttassuk az üzenetet: van segítség, és a megfelelő támogatással elindulhatnak a gyógyulás útján. Az elhivatott, szakértő kollégákkal folyamatosan dolgozunk a jelzőrendszer tökéletesítésén, a megelőzésen és baj esetén a gyors segítségnyújtáson.

Létezik már segítség

Sok nő, aki bántalmazást él át, gyakran nem mer beszélni róla. A szégyen, a félelem vagy a bántalmazó manipulációja elhitetheti velük, hogy ők a hibásak, vagy hogy senki sem értené meg őket. Előfordul, hogy nincs kivel megosztani a fájdalmukat, mert a családjuk vagy barátaik nem veszik észre a problémát, vagy nem tudják, hogyan segítsenek. Ezért rendkívül fontos, hogy létezzen egy hely, ahol az áldozatok biztonságban érezhetik magukat, és megkapják a megfelelő támogatást.

Az Áldozatsegítő Központok éppen azért jöttek létre, hogy ezeknek a nőknek legyen kihez fordulniuk. Az itt dolgozó szakemberek pontosan értik, milyen nehéz kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy segítsenek. Az áldozatoknak itt lehetőségük van beszélni a problémáikról anélkül, hogy megítélnék őket. Az Áldozatsegítő Központok munkatársai figyelmesen meghallgatják őket, gyakorlati tanácsokat adnak, és támogatást nyújtanak a gyógyuláshoz vezető úton. Legyen szó jogi tanácsadásról, lelki segítségnyújtásról vagy akár konkrét gyakorlati segítségről, a központok célja, hogy az áldozatok ne érezzék magukat egyedül.

Fontos, hogy mindenki tudja: kérni nem gyengeség, hanem bátorság. Bántalmazó kapcsolatban élni óriási teher, de még nagyobb teher egyedül hordozni ezt. Az Áldozatsegítő Központok azért vannak, hogy a nők – és minden bántalmazott – érezzék, van kiút, és van, aki segít kézen fogni őket ezen az úton. Ha valaki a környezetében bántalmazást tapasztal, legyen bátor megkérdezni: „Segíthetek?” Néha egy ilyen egyszerű kérdés is elég lehet ahhoz, hogy az áldozat érezze, nincs teljesen egyedül. Az összefogás ereje megváltoztathatja az életeket – és nekünk, mint társadalomnak, az a felelősségünk, hogy minden érintett számára biztosítsuk a támogatást és a reményt. Az Áldozatsegítő Központokhoz fordulni az első lépés a szabadság felé. Mert senkinek sem kell egyedül küzdenie.

A probléma globális, a megoldás helyi

A nők elleni erőszak nemcsak fizikai, hanem lelki, gazdasági és szociális sebeket is ejt. A világ minden táján küzdenek ellene, mégis fontos, hogy helyi szinten is megoldásokat találjunk. Magyarországon az Áldozatsegítő Központok országszerte elérhetők, és az erőszak áldozatainak gyakorlati, jogi és lelki támogatást nyújtanak. Az egyik legfontosabb célunk, hogy a segítség elérhetővé váljon, akár egy telefonnal, akár egy személyes találkozóval. Az áldozatoknak sokszor már az is hatalmas lépés, hogy felismerjék: amit velük tesznek, az nem elfogadható, és van kiút a helyzetükből.

Miért fontos a társadalmi összefogás?

A nők elleni erőszak megszüntetése nemcsak az érintettek vagy a szakemberek ügye, hanem mindannyiunké. Mindannyian tehetünk azért, hogy támogatóbb környezetet alakítsunk ki:

Figyelemfelhívással: Beszéljünk nyíltan a problémáról, ne söpörjük a szőnyeg alá.

Beszéljünk nyíltan a problémáról, ne söpörjük a szőnyeg alá. Tájékoztatással: Osszunk meg információkat a segítségnyújtás lehetőségeiről, például az Áldozatsegítő Központokról vagy a segélyvonalakról.

Osszunk meg információkat a segítségnyújtás lehetőségeiről, például az Áldozatsegítő Központokról vagy a segélyvonalakról. Empátiával: Higgyünk az áldozatoknak, és támogassuk őket a gyógyulás folyamatában.

Egyetlen ember nem tudja megváltoztatni a világot, de ha sokan összefogunk, áttörhetjük a hallgatás falait, és közösen teremthetünk olyan világot, ahol senki nem érzi magát magányosnak a bajban.

Személyes gondolatok

A családom mindig arra tanított, hogy tiszteljem és támogassam mások életét. Ugyanezt tanítom a gyermekeimnek is. Hiszem, hogy a fiúk számára példát mutathatunk arról, hogyan viselkedjenek tiszteletteljesen, míg a lányoknak megadhatjuk a bátorságot, hogy kiálljanak magukért. Azért dolgozom, hogy minden nő és lány biztonságban élhessen, és ne kelljen félnie a saját otthonában, az iskolában vagy a munkahelyén. Mert senki nem érdemli meg, hogy erőszak áldozata legyen, és mindannyian megérdemeljük, hogy tiszteletben tartsanak minket.

Együtt erősebbek vagyunk

A Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja nemcsak emlékeztető, hanem cselekvésre hívó jel. Gondoljunk azokra, akik most is segítségre várnak, és tegyünk közösen azért, hogy a jövő generációi egy szabadabb és biztonságosabb világban élhessenek.

Ha Ön, vagy valaki a környezetében áldozattá vált, kérem, ne habozzon segítséget kérni! Az Áldozatsegítő Központok országszerte rendelkezésre állnak, hogy támogassák Önt a gyógyulásban és az újrakezdésben. A segítség mindig közelebb van, mint gondolná.

Tegyük együtt jobbá a világot – mert segíteni a bajban valóban közös ügyünk!