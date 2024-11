A fehér falak titkai: A világ legismertebb otthonának rejtett történetei

A Fehér Ház történetének és legfőbb építészeti jellemzőinek bemutatása után következzenek a további részletek és építészeti érdekességek a világ egyik legismertebb épületéről!

Sport és szabadidő

A Fehér Ház lakóit különféle sportlétesítmények is szolgálják, illetve szolgálták. 1933-ban a híres West Wingben, vagyis az ovális irodának is helyet adó nyugati szárnyban egy uszoda épült Roosevelt elnök számára, aki gyermekbénulásban szenvedett, és az orvosok rendszeres úszást írtak elő számára. Az elnök állapotát titkolták a közvélemény elöl, így természetesen az építkezést sem verték nagydobra. A beltéri medencét Nixon elnök szüntette meg, mikor a televízió elterjedése miatt szükségessé vált egy sajtótájékoztató-terem kiépítése. Kevesen tudják, hogy az elnök, vagy épp szóvivője egy egykori uszodában válaszol az újságírók kérdéseire.

Az 1933-ban épített uszoda. Kép forrása

A Fehér Ház kertjébe 1910-ben épült ki a szabadtéri medence és teniszpálya. Utóbbi sosem rendelkezett megfelelő kiszolgálópavilonnal, mindenféle ideiglenes építmények álltak a szélén. A helyzet csak 2020-ban változott meg, mikor az eredetileg építészetet tanuló Melania Trump elképzelései szerint felépült az új pavilon, aminek konzervatív stílusát természetesen hevesen kritizálták progresszív oldalról, viszont tagadhatatlan, hogy egy rendkívül elegáns épület, ami jól passzol a Ház klasszicista stílusához.

A 2020-ban átadott teniszpavilon. Kép forrása

Lakóterek

Közismert, hogy a Fehér Ház lakóépület is, az elnök és családja úgy él itt, ahogy bárki használja a saját lakását – természetesen itt azért mások a körülmények, mint egy átlagos otthonban. A termeket a mindenkori lakó saját ízése szerint valamennyire alakíthatja, meghatározhatja a berendezést, a festmények körét. A privát lakóhelyiségek az első emeleten helyezkednek el, ez alól az ebédlő kivétel, ami a földszinten, az „állami szinten” található. Látogatók ide nagyon ritkán juthatnak be, a nagyközönség először egy 2015-ös nyílt napon szemlélhette meg a termet.

A magánebédlőt elsőként 2015-ben láthatta a nagyközönség. A berendezést Michelle Obama akkori first lady határozta meg. Kép forrása

Elnöki zongorák

A Steinway-cég, a világ egyik legnevesebb zongoragyártója két különleges hangszert is adományozott a Fehér Háznak a huszadik században – a százezredik, illetve a háromszezezredik általuk gyártott zongorát. Az elsőt 1903-ban, ezt a kilenc múzsa, George Washington címere, valamint a tizenhárom alapító állam címere díszíti. A következő adományozásra 1938-ban került sor, ez futott be nagyobb „karriert”, a világ legnagyobb művészei és jónéhány elnök is játszott rajta, többek között Nixon, aki rendszeresen adott koncerteket. A zongora lábait az amerikai címerállat, a fehérfejű rétisas aranyozott alakjai formázzák, oldalán az amerikai népzene kialakulását mutató berakás fut végig.

A 100 000. Steinway-zongora 1903-ból. Kép forrása

A 300 000. Steinway-zongora 1938-ból, háttérben Martha Washington, az első first lady portréja. Kép forrása

György Ádám zongoraművész az 1903-as zongora replikáján játszik a Fehér Ház Történeti Társaság estéjén. Kép forrása

Bútorok

Az épülethez eredetileg a ház stílusához illő, klasszicista bútorzat tartozott. Ezt az évtizedek, évszázadok folyamán lecserélték, nem csak a magánlakosztályokban, hanem az állami fogadóterekben is. A Jackie Kennedy-féle át-, pontosabban visszalakítás során igyekeztek ismét felidézni a 18. század végi, 19. század eleji hangulatot a berendezés tekintetében is. Ehhez tartja magát a Fehér Ház Történeti Társaság is, ami épp a napokban mutatta be új szerzeményeit, az 1817-ben készült, de időközben eladott székeket. A társaság nem csak visszavásárolta, hanem restauráltatta is a bútordarabokat, így azok ismét eredeti pompájukban kerülhetnek vissza a Házba.

A napokban bemutatott, visszavásárolt és felújított székek egyike. Kép forrása

A Resolute-asztal

A világ egyik legtöbbet fényképezett bútordarabja minden bizonnyal az ovális irodában álló elnöki íróasztal, a Resolute-asztal. Nevét onnan kapta, hogy Viktória királynő 1880-ban Hayes elnöknek ajándékozta a brit sarki expedíciós hajó, az HMS Resolute néhány deszkáját. Az elnök egy különleges íróasztalt készíttetett a tölgylapokból, ami máig használatban van. A híres bútordarab készítése óta változatlan, egy részlet kivételével: Roosevelt elnök idején a lábrészt egy amerikai címert ábrázoló panellel fedték le, hogy a közvélemény ne szerezzen tudomást az elnök bénultságáról. Az egyébként nyitható panel azóta is a helyén van, itt készült a Kennedy elnököt és kisfiát ábrázoló nevezetes fénykép is.

Trump elnök az Ábrahám-egyezmény aláírása után 2020-ban a Resolute-asztalnál. Kép forrása

Festmények

A Fehér Ház szobáit és termeit értelemszerűen rengeteg festmény díszíti, ezek nagyrésze természetesen amerikai alkotók munkája, de azért tíz Cézanne-mű is látható a falakon. A képek jelentős része az elnököket és feleségeiket ábrázolja, de sok tájképet is kihelyeztek, nyilvánvalóban hazafias megfontolásból.

Elnökök, first ladyk és tájképek a Vörös-szobában. Kép forrása

Elnöki porcelánok

Hazánkban kevéssé ismert, hogy a Fehér Ház lakói elő kívánták segíteni az amerikai iparművészet és formatervezés fejlődését, ezért különös gondot fordítottak az úgynevezett Fehér Ház-porcelánokra, amiket a házban használnak a hivatalos eseményeken, majd egy külön gyűjteményben helyeznek el. Az első mintát 1817-ben készíttette el James Monroe elnök, azóta minden ciklusban nagy érdeklődés kíséri az új készlet bemutatását. Trump első elnöksége idején is elkezdték a munkát, a koronavírus-járvány miatt viszont nem készült el az új kollekció. Jellemző módon az első időkben még Franciaországból rendelték meg a porcelánokat, azóta természetesen kizárólag hazai beszállítókat kérnek fel, általában az Illinois állambeli Pickard-gyárat, ami olyan becsben áll a tengerentúlon, mint hazánkban a Herendi.

A Monroe-minta 1817-ből. Kép forrása

A Lincoln-minta 1861-ből. Kép forrása

A Wilson-minta 1913-ból. Kép forrása

A Truman-minta 1951-ből. Kép forrása

A Reagan-minta 1981-ből. Kép forrása

Az Obama-minta 2012-ből. Kép forrása

