Pazarlás helyett élj tudatosan! – Takarékossági világnap

Gyakorlati tanácsok más családoknak

Azt gondolom, hogy már kisebb változtatásokkal is nagy hatást érhetünk el. Nálunk bevált például a bevásárlólista írása, így biztosan nem veszünk felesleges dolgokat, az energiatakarékos izzók használata, a vízfogyasztás csökkentése, és az újrahasznosítás minden téren. A gyerekekkel közös kirándulások során pedig megtanulják értékelni és óvni a természetet. Emellett a mindennapokban is igyekszünk fenntarthatóbb szokásokat kialakítani: például a maradék ételeket új fogásokhoz használjuk fel, és próbáljuk minimalizálni a műanyag használatát, szelektíven gyűjtjük a szemetet. A REpontoknak köszönhetően rendszeresen visszaváltjuk a műanyag palackokat is, amit néha a gyerekek intéznek, így játékosan megtanulják a felelősségteljes hulladékkezelést. Az apró lépések idővel összeadódnak, és a gyerekek számára is könnyen követhetővé válnak.

Ha te is tudatosan élsz, akkor szuper környezettudatos tippket találsz ITT.

Kiemelt kép forrása: Családban marad! blog