Csodák a kaputelefon mögött: Budapest legszebb kapualjai

A gótikus ülőfülkéktől az art deco formákig: Budapest legszebb kapualjai.

Kapualj a Visegrádi utcában. Kép forrása

Budapest legjellegzetesebb épülettípusa a körfolyosós, vagyis gangos bérház. Magát ezt az építészeti jelenséget már több korábbi Architextúra videóban és fényképes összeállításban is bemutattuk, válogatva a szinte tengernyi példa közül. A pesti bérház másik jellegzetes eleme a kapualj, amin keresztül a többnyire oldalt nyíló lépcsőházat, illetve a végéből feltáruló udvart lehet elérni. Ez az épület legreprezentatívabb tere, ezért még a szerényebb bérházak kapualjai is gazdagon díszítettek. Következzen egy történeti áttekintés, illetve jónéhány példa a kaputelefon mögötti csodákról, Budapest legszebb kapualjaiból!

Gótikus ülőfülkék és kukák egy vári kapualjban. Kép forrása

Annak ellenére, hogy Budapest – a történelem viharai miatt – jóval kevésbé középkori hangulatú város, mint mondjuk Prága, jelentős emlékek maradtak fenn ebből a korból is. Ráadásul az ülőfülkék igazi építészeti hungarikumnak számítanak, a budai váron kívül Sopronban, Pozsonyban, Pécsett találni csak hasonlót. A kapualjakban kialakított fülkék funkciója máig nem tisztázott, egyes elméletek szerint itt, a boltozatok alatt kialakított üzletek (innen jön a bolt szavunk) vendégei pihentek itt, mások szerint csupán státuszszimbólumokról van szó.

Barokk kapu a várban. Kép forrása

A török utáni újjáépítés barokk korszakára köthető a mai értelemben vett gangos, vagyis körfolyosós (bér)ház kialakulása, ekkor alakult ki a kapualj-lépcsőház-körfolyosó közlekedési rendszere. A kapuval szemközti udvari oldalon legtöbbször istállók kaptak helyet, márcsak ezért is olyan kapuk és kapualjak épültek, amik kocsival is járhatóak voltak. Ezért jött létre a képen látható jellegzetes kapuforma: középen kialakítottak a gyalogosok számára egy kisebb ajtót, ha viszont a szekérrel be kellett állni, ki tudták nyitni a teljes kaput. Rendkívül prakikus megoldás.

Klasszicista kapualj és lépcsőház. Kép forrása

A Reformkorban valóságos építési lázban égett Pest, megszületett a modern bérháztípus: a kapualjakból és a lépcsőházakból már két-három emeleten lehetett a lakásokat megközelíteni. A kapualjakba továbbra is beálltak szekérrel vagy kocsival, így ezek továbbra is szélesek és ennél fogva impzánsak voltak. Mindez a robbanásszerű fejlődés eltörpült a 19. század második feléhez képest, ekkor sajnos tömegével bontották le a fenti képhez hasonlító klasszicista, sőt, barokk épületeket, hogy helyet adjanak a mégnagyobb, mégpompásabb épületeknek.

Lakóház a Veres Pálné utcában, egyike a régi Pest számos lebontott barokk épületeinek. Kép forrása

Az 1871-ben megnyitott Andrássy úton az akkor Magyarország legtehetősebb családjai építkeztek: arisztokraták mellett a gyógyvizek, a sörgyártás, a malomipar prominensei, továbbá bankok és biztosítók. Nem csoda, hogy a kapualjak, mint a legfontosabb reprezentációs terek hazánkban korábban nem látott pompával épültek ki. A falakat műmárvány, a boltozatokat sgrafitto (különböző vakolatrétegek visszakaparásával kialakított felület) borította:

Egy Andrássy úti palota kapualja. Kép forrása

Előszeretettel alkalmazták a megszokott freskótechnikát is:

Az Andrássy úti Krausz-palota kapualjának boltozata. Kép forrása

A Svájcból hazánkba települt, és sörgyártásból meggazdagodó Haggenmacher-család az Oktogonnál építette fel lakóházát, Budapest talán legszebb neoreneszánsz palotáját (szerencsére elég nagy a verseny). A közelmúltban szállodaként megújult épület kapualja (ami tulajdonképpen egy előcsarnok) szinte szó szerint hanyatvágja a látogatót:

Ybl Miklós terve a mára elpusztult Múzeum körúti Ráth-ház kapualjához. Kép forrása

Budapesten ekkor tömegével épültek a bérházak, szebbnél szebb kapualjakkal. A legelegánsabbak természetesen az Andrássy úton, a szintén ekkor megnyitott Nagykörúton és az ötödik kerületben sorakoztak. Az építtetők érthető módon a kapualjak és lépcsőházak kialakítására költöttek a legtöbbet, hiszen ezek a közös terek növelték leginkább a ház, illetve a lakások értékét.

Kapualj a Szent István körúton. Kép forrása

Ugyanaz a kapualj a körút felől. Kép forrása

Természetesen nem mindegyik kapualj épült luxusszínvonalon, de az építtetők mindenhol igyekeztek legalább ezt a teret (és a lépcsőházat) igényesen kialakítani. A huszadik század, különösen a szocialista ingatlangazdálkodás erősen megtépázta a pesti bérházakat. Jellegzetes látvány vezetékrengeteg, a barkácsmegoldások tömkelege, és jellegzetes nagykörúti jelenségként az évekkel ezelőtt csődbe ment butikok és üzletek üres kirakatszekrényei:

Megtépázottan is elegáns körúti kapualj. Kép forrása

Jelentős változást hozott a kapualjak kialakításában, amikor megszűnt a kocsibehajtás. A magasföldszintek elterjedésével gyakorivá vált, hogy lépcsőket iktattak a kapualjba és azt nem az udvarig vezették tovább, hanem rögtön onnan indították a lépcsőházat. Erre a típusra különösen szép példa látható egy Lánchíd utcai házban:

Lépcsős kapualj a Lánchíd utcában. Kép forrása

A historizmus után következett a szinte pár évet élt szecesszió, az első világháború előtti korszak kissé dekadens, rendkívül dekoratív stílusa. Az építéstechnológia viszont már modern volt, négy-ötemeletes bérházak épültek városszerte, különösen a Lipótváros északi részén, majd a körúton túl az Újlipótvárosban, illetve az akkor rendezett Újbudán, a mai Szentimrevárosban. Gyakori megoldás volt, hogy az épületek magasföldszintesek voltak, így a kapualjba is lépcsőn kell feljutni. A korszak két legszebb kapualja a címlapképen is látható a Visegrádi utcában, illetve az alábbi épületcsoda a Falk Miksa utcában:

Kapualj a Falk Miksa utcában. Kép forrása

A két világháború közötti korszakban több stílus és irányzat futott egymás mellett, sokszor nem is teljesen tisztán elkülönülve. A neobarokk, az art deco és a bauhausnak nevezett modernizmus sokszor egyazon épületen egyszerre jelentkezik. A korszakra továbbra is jellemző az elképesztő, szinte szó szerint lehengerlő elegancia. Ennek egyik legszebb példája a Kossuth téren, vagyis az ország egyik legkiemelkedőbb telkén felépített MÁK (Magyar Általános Kőszénbányák) bérház. A kétszintes, márványlapokkal- és oszlopokkal díszített hatalmas előcsarnok talán a legelegánsabb budapesti bérházbejárati tér, pedig, mint látjuk, igen erős a mezőny:

A MÁK (Magyar Általános Kőszénbánya) Kossuth téri bérházának előcsarnoka. Kép forrása

MÁK-bérház, álkandalló mögé rejtett radiátor. Kép forrása

A kétszintes előcsarnok a bejárat felől. Kép forrása

A korszakban a bérházépítés közkedvelt befektetési mód volt, intézmények is szívesen őrizék-gyarapították így a vagyonukat. Az MTA is így tett, nem is akármilyen telken, az Astoriával szemben építkeztek. A hatalmas, modernista-art deco elemeket is tartalmazó bérházuk Budapest egyik meghatározó épülete. Az előcsarnokba is érdemes belopózni alkalomadtán, lenyűgöző belső tér, az intézményre jellemző klasszikus nyugalom fogad:

A korszak egyik meghatározó stílusa a kissé nehezen definiálható art deco. Jellemzője nevéből adódóan a dekorativitás, a játékosság, sokszor az egzotikum. Egy „keményvonalas” modernista épületen a lent látható könnyed íves korlátok nem jelenhetnének meg.

Budapest talán legszebb art deco előcsarnok a Rákóczi úton. Kép forrása

A szintén ebben a korszakban kibontakozó modern építészet sem jelentett minimál-ridegséget. A Városligeti fasor egyik luxusbérházának kapualja-előcsarnoka lehengerlő képet nyújt a gondosan összeválogatott kőlapokkal, a geometikus mintát mutató padlóval és a korra jellemző, magyar népies jeleneteket ábrázoló üveglapokkal, a Mozaikokat bemutató posztban már megismert Haranghy Jenő munkáival:

Kapualj a Városligeti fasorban. Kép forrása

A fenti épületet 1941-ben adták át, talán ez Budapest legutolsó hagyományos kapualja. Bejárati előterek természetesen az újépítésű társasházakban is megtalálhatók, de ritka kivétel, amikor azok nem nyomott, szűkös arányúak. Pedig láthatóan a korábbi idők egyébként ugyanolyan profitmaximalizálásra törekvő beruházói is érezték, hogy érdemes elegáns, gazdagon díszített előtereket létrehozni, hiszen az a lakások értékét is növeli.

Folytatjuk!