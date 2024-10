Őszi családi egészségvédelem

Az ősz beköszöntével a család egészségének megóvása kiemelt fontosságúvá válik, hiszen a hűvösebb időjárás és a változó környezeti hatások növelik a megfázások, influenzák és egyéb betegségek kockázatát. Ilyenkor az immunizálás kulcsfontosságú a család minden tagja számára az egészség megőrzése érdekében, különös tekintettel ebben a változékony időben, amikor több légúti, vírusos megbetegedés is gyakrabban fordul elő. A család immunrendszerének megerősítése azért is különösen fontos, hogy védekezni tudjon a megfázás, az influenza és más fertőzések ellen - írja Király Nóra a Ficsak blog legújabb bejegyzésében

Kányádi Sándor: Jön az ősz

Jön immár az ismerős,

széllábú, deres ősz.

Sepreget, kotorász,

meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver

krumplit ás, szüretel.

Sóhajtoz nagyokat

s harapja, kurtítja

a hosszú napokat.

Az ősz az immunrendszerünk számára kihívást jelentő időszak, mivel a hőmérséklet-ingadozás, a kevesebb napfény, valamint a különböző vírusok, például az influenza és egyéb vírusok megnövekedett aktivitása fokozott stressz alá helyezi a szervezetetünket. Ilyenkor különösen fontos, hogy több fronton támogassuk az immunrendszerünket, hogy az „felvegye a kesztyűt” a különféle légúti betegségekkel szemben.

Irány a természet!

Mivel a hűvösebb, borongósabb őszi napok elronthatják a hangulatunkat, ezért sok család abba a hibába esik, hogy az őszi időjárás beköszöntével lemond olyan szabadidős tevékenységekről, mint a kirándulás, biciklitúra vagy egy jó kiadós erdei séta. Jobb hangulatba kerülünk, ami testünknek-lelkünknek egyaránt jó tesz, mert szüksége van ilyenkor a friss levegőre és az aktív mozgásra. A közös séta, a biciklizés és a túrázás lendületben tartja az immunrendszert, és gondoskodik róla, hogy a légzőszervekeink természetes módon és fokozatosan hozzászokjanak a hidegebb levegőhöz, ami nagyon fontos ebben a köhögéssel és náthával járó fertőzésekkel teli időszakban. Az őszi hűvös levegőben végzett tevékenység serkenti a vérkeringést és javítja az energiaszintünket, ám fontos a réteges öltözködés, hogy közben ne fázzunk meg.

Folyadékpótlás meleg levessel

Ősszel a lakás fűtése során a levegő szárazabb lesz, ezért is fontos, hogy a száj- és garatüreg nyálkahártyáját nedvesen tartsuk, és a kórokozók ne tudjanak megtelepedni rajta. Egy finom meleg zöldségleves immunizáló hatással bír az egészségünkre. Kellemes melegsége mellett a folyadékpótásról is gondoskodhatunk általa, és értékes tápanyagforrással is ellátja szervezetünket. Egy kiadós szabadlevegőn tartózkodás után jól is felmelegít bennünket.

Vitaminok és ásványi anyagok

Különösen ősszel fontos odafigyelni családunkban a kiegyensúlyozott vitamin- és ásványianyag-bevitelre. Amilyen gyakran csak lehet, kerüljön az asztalra tipikus őszi zöldség, például sütőtök és káposzta (akár savanyított verzióban). A sütőtök tele van fontos vitaminokkal, és egyes kutatások eredménye szerint még a dohányzásról és az alkoholról való leszokásban is segíthet. A káposzta pedig gazdag C-vitaminban. A fényszegény időszakban fontos szervezetünk D-vitamin-ellátottságáról is gondoskodni, mely az élelmiszerek közül főleg a tojásban, az ízletes vargányában, a tejtermékekben és a halételekben található meg. Az ásványi anyagok közül a cinknek van kiemelkedő szerepe az immunrendszer egészséges működése szempontjából, szükség van rá a sejthártyák épségének megőrzéséhez és a kórokozókkal szembeni hatékony védekezéshez. Kiváló forrása a hagyma, az olajos magvak, a hüvelyes zöldségek, a tejtermékek, a tojás, a zabpehely és a teljes kiőrlésű gabonafélék. A mikrotápanyagokat legjobb természetes forrásból, azaz változatos és kiegyensúlyozott étrenddel pótolni, azonban ha ez nem elegendő (pl. felszívódási zavar, fokozott igény esetén), étrend-kiegészítőkkel is támogathatjuk szervezetünket.

Pihentető alvás, relaxáció illóolajokkal

A betegségek elkerülése érdekében szükség van a pihenésre, mert az elegendő alvás segíti a szervezet regenerációját és az immunrendszer működését. A stressz is gyengíti az immunrendszert, ezáltal fogékonyabbá tesz bennünket a fertőzésekre. Mivel sajnos nem mindig elkerülhető, hasznos ha alkalmazunk stresszoldó módszereket (pl. relaxációs technikák, meditáció), ezek elsajátításával és alkalmazásával sokat tehetünk energiaszintünk növelése érdekében. E mellett egy kellemesen meleg fürdő nemcsak a testnek tesz jót, hanem a lelkünket is megnyugtatja. Fürdősót vagy pár csepp illóolajat is tehetünk a vízbe, lazító hatású a levendula és a citromfű, a nátha és a meghűlés megelőzését szolgálja az eukaliptusz és a fenyő. Egy családi rutin kialakítása az őszi időszakban – rendszeres lefekvési idő, nyugodt esti programok hozzájárulnak a jobb alvásminőséghez. Érdemes olyan közös programokat szervezni, pl. kirándulás, társasjátékozás vagy kreatív hobbi, ami elősegíti a teljes kikapcsolódást.

Fokozott higiénia

Az őszi-téli hónapokban a vírusos megbetegedések gyakoribbak. A közösségi terekben, iskolákban és munkahelyeken könnyen terjednek, ezért érdemes odafigyelni a kézhigiéniára. Sajnos hemzsegnek a vírusok az ajtókilincseken, a közlekedési eszközök kapaszkodóin, a lépcsőkorlátokon, a levegőben (főleg zárt térben), de akár egy kézfogás során is, ezért különösen fontos a megfelelő kézmosás, és a fertőtlenítés. Ha valamelyik családtagunk megbetegszik, a megfelelő pihenést és folyadékbevitelt szükséges számára biztosítani. Ne vigyük gyermekünket iskolába betegen, mert ezzel elkerülhető a vírusok további terjedése!

Az őszi hónapokban egy átgondolt családi egészségvédelmi tervre mindenképpen szükség van, ami segít a megfázásos betegségek megelőzésében mi magunk, és gyermekeink immunizálásában valamint a közérzet javításában.