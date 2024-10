A szuverenitás egysége, mint az uniós tagállamok elidegeníthetetlen jogosultsága

Az elmúlt napokban ismét felszínre tört egy vita a tagállami szuverenitásról való akár részleges lemondás kapcsán.

Kiindulópontként rögzítenünk kell, hogy a felvetés az Alaptv. E) cikk (2) bekezdésében foglalt, Európai Unióra (EU) történő hatáskör átruházáson túl alapelvi szinten is elfogadhatatlan. Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy az EU tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlanrésze azok alapvető politikai és alkotmányosberendezkedésének, továbbá, tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, köztük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonságvédelmét, így különösen a nemzeti biztonság szavatolása az egyes tagállamok kizárólagos feladata marad.

A nemzeti szuverenitás fogalma az adott nép, nemzet legfőbb, legitim hatalmát jelöli az adott állam működése, illetve a nemzet politikája felett. A nemzetközi jogban (amely többek között azt vizsgálja és szabályozza, hogy mi minősül államnak – terület, népesség, kormány hatalma stb. alapján – és mit foglal magába az egyes államok főhatalma és önállósága) úgy értelmezik a szuverenitást, mint az állam hatalmának gyakorlását. Hazánk Alaptörvénye megfelelő, szilárd értékkeretet biztosít a szuverenitáshoz való jogunkhoz: ma Magyarországon minden (alkotmányos) hatalom forrása a nemzet, azaz a magyar nép, annak minden, egymásért felelősséggel tartozó tagjaiként. Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása világosan deklarálja: a Szent Korona testesíti meg Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét, illetve kimondja (a 2018-as hetedik Alaptörvény-módosítás egyik fő elemeként), hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége.

Azt a tényt, hogy valamennyi uniós tagállam a tagsága mellett is megtartja teljes, csorbítatlan szuverenitását többek között a Lisszaboni Szerződés alkotmányosságáról szóló német alkotmánybírósági döntés is (2009. június 30-i határozat, 2 BvE 2/08) rögzítette.

A határozat szerint bár az Unión belüli szupranacionális együttműködés magában foglalja a föderális állammodell egyes elemeit, ez nem azonos az Európai Unió föderális államá alakulásával. A demokratikus alapelvek az EU struktúrájában és hatásköreiben megfelelő szinten érvényesülnek, ugyanakkor az elsődleges közösségi jogforrások – a döntés fontos meglátásában – nem ellensúlyozhatják a szuverén, önhatalmú tagállamokhoz képest nem teljesen érvényre jutó demokratikus követelményeket. A döntés utóbbi kapcsán kiemeli a tagállami nemzeti parlamentek és az erős régiók szerepét, valamint a „kettős többségi” szabály követelményét a minősített többséget alkalmazó egyes döntéshozatali aktusoknál (amikor az Európai Unió Tanácsa a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslatáról szavaz).

Ennek kapcsán Varga Zs. András volt alkotmánybíró, a Kúria elnöke korábban egy alkotmánybírósági határozatban helyesen és precízen rámutatott, hogy Magyarország a csatlakozási szerződéssel nem a szuverenitását, hanem csak a szuverenitásából eredő egyes hatásköreinek gyakorlását engedte át az Európai Uniónak.

Ha a közös hatáskörgyakorlás érvényesülése hiányos, Magyarország a fenntartott szuverenitás vélelmének megfelelően jogosult az adott, nem kizárólagos uniós hatáskör gyakorlására mindaddig, amíg az EU intézményei meg nem teszik a közös hatáskörgyakorlás hatékony érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket. Ha a közös hatáskörgyakorlás hiányos érvényesülése olyan következményekre vezet, amely felveti az ország területén élő személyek önazonossághoz való jogának sérelmét, a magyar állam, intézményvédelmi kötelezettségének keretében gondoskodni köteles e jog védelméről. Hazánk területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogának védelme az alkotmányos önazonosság része. (32/2021. (XII. 20.) AB hat.) Az EU hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá, nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. Az Európai Unió joga csak és kizárólag ezen keretek között állapíthat meg általánosan kötelező magatartási szabályt. A magyar jogrend 2 fenntartást támaszt az uniós joggal szemben: alapjogi fenntartás és ultra vires. A 22/2016. (XII. 5.) AB határozatában a taláros testület kinyilvánította hatáskörét az uniós joggal szembeni alkotmányvédelem terén (ultra vires kontroll, alapjogi kontroll, alkotmányos identitás kontroll). Az AB a szuverenitás védelméből vezeti le az uniós hatáskörgyakorlással összefüggő alkotmányvédelemre vonatkozó hatáskörét.

Az európai egyesülést, mint a szuverén államok szerződési unióját – rögzíti egy határozatában a magyar Alkotmánybíróság – nem lehet úgy megvalósítani, hogy a tagállamokban a gazdasági, kulturális és szociális életviszonyok politikai alakítására ne maradjon elegendő mozgástér. Ez különösen azokra az területekre vonatkozik, amelyek a polgárok életfeltételeit, főként az alapjogok által védett magánszférájukat és személyi, illetve szociális biztonságukat illető önálló döntési felelősségüket érintik, valamint azokra a politikai döntésekre vonatkozik, melyek különös erővel a nyelvi, a történelmi és a kulturális hagyományokra vannak ráutalva, és amelyek a politikai közvéleményben pártpolitikailag és parlamentáris úton folyamatosan diszkurzív vitákban fejlődnek.

A kérdéskör kapcsán külön egy területre érdemes kitérni, ez pedig a gazdasági szuverenitás. A nemzeti, polgári kormányok, a korrupció visszaszorítása mellett, „fokuszáltabbá” tették a magyar fejlesztéspolitikát, amiből következik, hogy sokkal jelentősebb a multiplikátorhatás, mint a 2010 előtti években, így ma jóval magasabb az uniós támogatások felhasználásának hatékonysága is, mint a szocialista kormányok idején volt, amikor is előszeretettel támogattak több, megkérdőjelezhető fejlesztési beruházást. Még egy balliberális volt ellenzéki képviselő, Scheiring Gábor is elismerte egy elemző cikkben, hogy a magyar kormány 2010 óta határozottan a nemzeti tőkét kívánja helyzetbe hozni. Eszerint a transznacionális társaságok 2004 és 2010 között, a baloldali kormányok idején 127,3 milliárd forint állami támogatást kaptak, szemben a magyar vállalatoknak jutó 2,9 milliárd forinttal (utóbbi az összes kiosztott támogatás alig 2 százaléka volt). 2011–2018 között a multinacionális cégeknek juttatott állami támogatás mértéke ugyan megkétszereződött (263,2 milliárd forint), azonban a magyar cégek támogatási összege a 29-szeresére nőtt (83,6 milliárd), vagyis a támogatások összértéke 24 százalékának a kedvezményezettje a nemzeti tőke volt ebben az időintervallumban, szemben a korábbi, igen alacsonynak számító 2 százalékkal.

A „szemléletváltás” eredményei számokban is jól kifejezhetőek. A legfontosabb szektorokban jelentősen javult a magyar tulajdon aránya, 2010 és 2020 között az építőiparban 79-ről 89 százalékra, a bankszektorban 40-ről 58 százalékra, az energetikában 29-ről 56 százalékra, a médiában 24-ről 50 százalékra emelkedett. Az Eurostat felmérte, hogyan alakult az uniós tagállamok gazdaságában a külföldi vállalatok részaránya 2010 és 2020 között, és Magyarország azon kevés országok közé tartozik (Belgium, Észtország és Litvánia mellett), ahol ez az arányszám csökkenni tudott, vagyis erősödnek és teret nyernek a hazai vállaltok. A nemzetstratégiai szempontból meghatározó szektorokban megnövekedett magyar tulajdoni arány hatalmas előrelépést jelent szuverenitási szempontból is, hiszen ez azt jelenti, hogy a kiemelt ágazatok zömében magyar tulajdonban vannak, azokról magyarok rendelkeznek, az ország pedig koránt sincs úgy kitéve a külföldi nagytőke befolyásának, mint 2010 előtt. A magyar GDP növekedésében és a hazai vállalatok gazdaságban való részvételének javításában jelentős szerepet játszott a kormány nemzeti érdeket szem előtt tartó gazdaságpolitikája, valamint azok a nemzeti nagytőkések, akik munkahelyek százezreit teremtik meg.