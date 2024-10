Szigorúbb és korrektebb szabályok vonatkoznak a hazai képviselőkre, mint az Európai Parlament tagállami delegáltjaira

Ahogy azt korábban is részben érintettük, az Európai Parlament (EP) eljárási szabályzatának 156. cikke szerint a képviselők részére az üléseken aláírás céljából jelenléti ívet kell kitenni. A jelenléti ív tanúsága szerint jelen levő képviselők nevét az ülések jegyzőkönyveibe „jelenlévő” -ként kell rögzíteni. Az Elnök által igazoltan távol lévő képviselők nevét az ülések jegyzőkönyveibe „igazoltan távol lévő” -ként kell rögzíteni.

E norma jelzi, hogy a képviselőknek hivatalosan igazolniuk kell a távollétüket. Az EP-képviselők számára nincs konkrétan meghatározva, hogy hány alkalommal és mennyi ideig hiányozhatnak, illetve nincsenek lefektetve jogkövetkezmények.

Csak az EP-képviselők vannak ilyen kiváltságos helyzetben, mást állapít meg az uniós személyzeti szabályzat 60. cikke, mely szerint betegség vagy baleset kivételével a tisztviselő közvetlen felettesének előzetes engedélye nélkül nem maradhat távol. Bármely, adott esetben alkalmazandó fegyelmi intézkedés sérelme nélkül, minden szabályosan megállapított, jogosulatlan távolmaradást le kell vonni az érintett tisztviselő éves szabadságából. Ha a tisztviselő felhasználta az éves szabadságát, elveszti jogosultságát a díjazásának azonos időtartamra eső részére. Ha a tisztviselő a szabadságát az alkalmazási helyétől eltérő helyen kívánja tölteni, a kinevezésre jogosult hatóság előzetes engedélyét kell kérnie.

Amennyiben egy EP-képviselő nem vesz részt a parlamenti munkában, az ellentétes a közvetett demokrácia alapelveivel. A képviseleti demokrácia alapját a parlamentek jelentik, ahol a képviselőket a választópolgárok juttatják mandátumhoz. A nemzeti parlamentek analógiáján elindulva, az EP is egy népképviseleti szerv, ahol a politikusoknak Európa és a saját nemzetállamuk érdekét kell képviselniük, és a nekik bizalmat szavazók akaratának érvényesítésére kell törekedniük, hiszen, minden hatalom forrása a nép, a közhatalom – és annak gyakorlója – pedig csak akkor lehet legitim, ha rendelkezik megfelelő demokratikus felhatalmazással, népi legitimációval. Ez a felhatalmazás kötelezettséggel is jár: a képviselők a szavazóik jóvoltából ülnek az EP padsoraiban, ennek megfelelően a döntéseikkel is nemzettársaik akaratát kell szem előtt tartaniuk. Erre világít rá Magyarország Alaptörvénye (Alaptv.) is, amikor kimondja, hogy a nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. Hasonló deklarációkat fogalmaz meg az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 10. cikk (1)-(2) bekezdése is, mely szerint az EU működése a képviseleti demokrácián alapul és az EU szintjén a polgárok közvetlen képviselete az EP-ben valósul meg.

Amennyiben egy EP-képviselő nem jár be a munkahelyére, úgy az csak a kisebbik probléma, hogy munkavégzés nélkül kap havonta több millió forintnak megfelelő összeget az európai állampolgárok adójából, a nagyobb baj az, hogy nem tudja betölteni a képviselőség azon fő funkcióját, hogy az európai, és főként a magyar emberek érdekét képviselje és érvényesítse az EU-ban.

Az EP-listavezetők vitáján Magyar Péter bírálta Deutsch Tamást, hogy kevés szavazáson vett részt az EP-ben, és hangsúlyozta, hogy a TISZA-párt képviselői be fognak járni a munkahelyükre és képviselni fogják a választókat. Ennek ellenére már az első fontos alkalommal távol maradt az Alkotmányügyi Bizottság üléséről, ahol ő a testület 4. alelnöke. Ez ellentétes az általa tett ígéretekkel, és a választók becsapásaként értékelhető.

A közvetett hatalomgyakorlást megtestesítő képviseleti demokrácia akkor felel meg a – Brüsszel által oly gyakran hangsúlyozott – jogállamiság által támasztott feltételeknek, ha a választott képviselők érvényre juttatják a népakaratot.

Az EP-hez képest Magyarország Alaptörvénye (Alaptv.) és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) szigorúbb szabályokat állapít meg az országgyűlési képviselők vonatkozásában. Az Alaptv. B) cikke deklarálja a népfelség elvét, mely elv által a képviselők a néptől kapott felhatalmazás alapján, közvetett módon gyakorolják a közhatalmat. A képviselői státusz ezen közérdekű funkcióját korábban a 39/1996. (IX.25.) AB határozat is rögzítette. E kiemelt társadalmi rendeltetésből vezethető le az Ogytv. 28. § (1) bekezdése, mely expressis verbis előírja, hogy a képviselők joga és egyben kötelessége is, hogy kezdeményezően vegyenek részt az Országgyűlés munkájában, és elősegítsék annak eredményes működését.

Az Alaptv. Alaptv. két fontos szabályt rögzít, melyek jogi kötőerejük mellett morális többlettartalommal is bírnak: a 4. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik, a VIII. cikk (3) bekezdése értelmében pedig a pártok a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában működnek közre.

Az Ogytv. 28. § (1) bekezdése kimondja, hogya képviselő joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen az Országgyűlés munkájában, elősegítse annak eredményes működését. Kötelessége részt venni az Országgyűlés ülésein, továbbá annak az országgyűlési bizottságnak az ülésein, amelynek tagja.

Az Ogytv. 107. § (1) bekezdése értelmében, ha az Országgyűlés a napirendi javaslatban feltüntetett szavazások időpontjában nem határozatképes, és a határozatképességet az ülést vezető elnöknek nem sikerül helyreállítania, akkor az előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselő adott havi teljes tiszteletdíját a Házbizottság csökkentheti. Továbbá, a 107. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselő igazolatlanul távol marad az Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének vagy – több ülés esetén – üléseinek napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint egynegyedéről, adott havi teljes tiszteletdíja az igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően csökken. Igazolatlannak az a távolmaradás minősül, amelyet – képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén – a képviselőcsoport vezetője nem igazolt, vagy amelynek az igazolását a házelnök nem fogadta el. A bizottsági munkában való részvétel szintén elvárt, és ha egy bizottsági határozatképtelen a képviselők hiánya miatt, a 107. § (3) bekezdése alapján a tiszteletdíj legfeljebb 20%-át (bizonyos bizottságok esetén akár 40%-át) vonhatják le.

Amennyiben a képviselő nem megy be a munkahelyére és nem vesz részt a parlament munkájában, úgy nem lehet képes maradéktalanul ellátni az Alaptv.-ben és az Ogytv.-ben deklarált feladatait. Annak, hogy Magyar Péter EP-képviselőként – amit ő maga a világ legnagyobb kamuállásának nevezett – nem jár be a munkahelyére, elsősorban politikai következményei lehetnek.

A mentelmi jog, a képviselői immunitás szempontjából a balliberális oldal vezető politikusainak körében már egyáltalán nem példa nélküli az az eset, hogy valaki politikai alapon kap védelmet, akár köztörvényes bűncselekmény miatti tagállami ügyészségi megkeresés esetén is. Mivel az elmúlt években több ilyen botrányos ügy akadt a magyar kormány szuverenista politikáját támadó, háború- és migrációpárti politikusok személye kapcsán.

Az idei idei nyár végén a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság indítványozta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa és európai parlamenti képviselője mentelmi jogának felfüggesztését az EP-ben egy rágalmazás vétsége kapcsán tett feljelentésügyében. EP-képviselőként Magyar Pétert kettős mentelmi jog illeti meg. Először is, Magyarországon olyan mentelmi jog illeti meg, mint amilyet a nemzeti parlamentek képviselői is élveznek, másodszor, a többi tagállam területén is védelmet élvez, ahogyan azt az EU kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 9. cikkében rögzítik.

Az Alaptv. 4. cikk (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselőket mentelmi jog illeti meg (ugyanez vonatkozik az EP-képviselőkre is). Az Ogytv. 73. § (1)-(2) bekezdése szerint a képviselő bíróság vagy hatóság előtt – megválasztása napjától képviselői megbízatásának ideje alatt és azt követően – nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a képviselői megbízatásának gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik a képviselők polgári jogi felelősségére és a következő bűncselekményekre:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti közösség elleni uszítás, nemzeti jelkép megsértése, a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása, minősített adattal visszaélés. Az Ogytv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő ellen csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntetőeljárást, valamint – a mentelmi jogról az adott ügyre vonatkozó önkéntes lemondás hiányában – szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni, továbbá büntető eljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni.

Az Ogytv. 78. § kimondja, hogy a képviselő mentelmi jogáról – a szabálysértési eljárás kivételével – nem mondhat le, és ugyanez vonatkozik az EP-képviselőkre is. A 3093/2018 (III. 26.) AB határozat kimondja, hogy míg a választójog alapvető állampolgári jog, az országgyűlési képviselőt megillető mentelmi jog nem alapjog, hanem a tisztség zavartalan gyakorlásához kötődő garancia. A mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem azt garantálja, hogy a képviselő szabadon gyakorolhassa megbízatását, és ne legyenek kitéve önkényes politikai zaklatásnak. Ilyen módon egy parlament egészének függetlenségét és feddhetetlenségét biztosítja. Fontos megjegyezni, hogy a joggal való visszaélés tilalma, mint általános jogelv, a mentelmi jogra, illetve a brüsszeli politikusokra is vonatkozik.

Magyar Péter 2024. júniusi, nagy visszhangot kiváltó ügye miatt lopás miatt indult nyomozás, melynek eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az EP elnökénél Magyar mentelmi jogának felfüggesztésére.

A büntető lejárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 719-720. § alapján nyomozni lehet, csak gyanúsítottként nem hallgatható ki a mentességet élvező személy. A Központi Nyomozó Főügyészség – elegendő bizonyíték birtokában – Roberta Metsolánál, az EP elnökénél kezdeményezheti Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Az EP eljárási szabályzatának 9. cikkében foglalt rendelkezések határozzák meg, hogy miként lehet felfüggeszteni egy EP-képviselő mentelmi jogát:

A tagállamok illetékes hatóságainak valamely képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, az elnökhöz intézett kérelmét a parlament plenáris ülésén jelentik be. Az érintett EP-képviselőnek jogában áll megvédenie saját mentelmi jogát. Az EP jogi szakbizottsága haladéktalanul, de a kérelem összetettségét figyelembe véve vizsgálja meg a mentelmi jog felfüggesztésére vagy a kiváltságok fenntartására irányuló kérelmeket. A bizottság tesz ajánlást a mentesség és a kiváltságok fenntartására irányuló kérelem elfogadására vagy elutasítására. Ez a szakbizottság felkérheti az érintett hatóságot arra, hogy kérelmét indokolja.

A bizottság az érintett hatóság hatáskörére és a kérelem elfogadhatóságára vonatkozóan indokolással alátámasztott véleményt adhat, de nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, valamint arról sem, hogy a neki tulajdonított vélemény vagy cselekedetek indokolttá tesznek-e büntetőeljárást. A testület kérheti az érintett hatóságtól a szükséges információkat, és az érintett képviselő számára lehetőséget ad a meghallgatásra, ahol bármilyen iratot vagy bizonyítékot előterjeszthet. Ha a képviselő nem vesz részt a meghallgatáson, az eljárás anélkül folytatódik, és további kimentési kérelmeket nem fogadnak el.

A szakbizottság jelentését a képviselők a következő plenáris ülés alkalmával megvitatják, amiről aztán a vitát követő első szavazások óráján szavaznak. Az elnök haladéktalanul értesíti az érintett képviselőt és az érintett tagállam illetékes hatóságát az EP döntéséről.

A brüsszeli gyakorlat az, hogy a globalista fősodorral egyetértőket korántsem mindig nem adják ki a hatóságoknak, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás pedig rendkívül hosszas, és végső soron nem jogi, hanem politikai alapon, egy politikai testület (az EP) hozza meg a döntést a felfüggesztés tárgyában. A jogi szakbizottság ugyan ajánlást tesz az EP-nek, de a „szakvéleményük” semmilyen jogi kötőerővel nem bír, az politikai értelemben és okokból nemritkán irreleváns az EP számára.