Családok a jogszabályok gyűrűjében – segítünk eligazodni!

A magyar családtámogatási rendszer minden eleme a családok életét hivatott segíteni, attól függően, hogy ki épp milyen élethelyzetben van.

Örömmel állok amögé, hogy a kormány számára kiemelt fontossággal bír a családvédelmi akcióterv megvalósítása, hiszen hosszú távon azt szeretnénk, hogy Magyarország olyan családbarát hely legyen, ahol a gyermek az első.

A legfontosabb cél, hogy Magyarországon minél több gyermek szülessen, és a családok feje fölött biztonságos otthon legyen. A kormány egyszerre szeretné támogatni az otthonteremtést, az anyagi biztonság elérését, valamint a munka és a magánélet egyensúlyának elérését.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy pusztán a kormány adta családtámogatási juttatásokra nem lehet gyereknevelést alapozni. Segíthet és segít is a rendszer, de nem jelentheti az egyedüli megoldást. A felelősségteljes tervezés nem megspórolható, azonban ha ez összekapcsolódik az állami lehetőségekkel, stabilabbá és tervezhetőbbé válik akár a családalapítás, akár a gyerekekről való gondoskodás.

Király Nóra a Ficsak alapítója (Fotó: Ficsak blog)

A fiatal házasok támogatása

Az intézkedéseknek köszönhetően nőtt a házasságkötések száma és a házasságban született gyermekek száma is.

A fiatalok akár 11 millió forint babaváró hitelt vehetnek igénybe, amely a gyermekek megszületésével támogatássá alakulhat: a Babaváró hitel felvételét követően a második gyermek születése után a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek után pedig a teljes fennálló tartozást elengedi az állam.

Akár 50 millió forintos CSOK Plusz igényelhető az otthonteremtéshez, ami egy államilag kamattámogatott, legfeljebb 3%-os fix kamatozású, legfeljebb 50 milliós összegű lakáshitel, amihez 10-10 millió forintos tartozás-elengedés tartozik, amelyet a második és harmadik újonnan születő vagy örökbefogadott gyermek után enged el az említett hitelből az állam.

Vidéken ezen felül lehetőség a megduplázott Falusi CSOK igénybevétele is. Ráadásul mindenféle CSOK esetén illetékkedvezményre és csökkentett közjegyzői eljárási díjra is számíthattok.

ÁFA-visszaigénylés: akár milliós tételt is jelenthet! Azokra vonatkozik, akik új lakóingatlant építenek vagy olyat vásárolnak preferált kistelepülésen valamint külterületen

Az első házasok mindemellett két éven át havi ötezer forint adókedvezményt vehetnek igénybe.

A kormány 2024. év végén megfogalmazott céljai között további terveket is kilátásba helyezett, ami főleg a fiatalok lakhatását hivatott segíteni, de tervben van a gyerekek után járó adókedvezmények megduplázása is.

Ficska blog

Gyermeket nevelők támogatása

Anyasági támogatás vehető igénybe egy alkalommal a gyermek megszületése után, életkezdési támogatásra pedig minden magyar állampolgárságú gyermek jogosult.

Közismert a családi adó- és járulékkedvezmény lehetősége is, valamint többféle SZJA mentességre is mód van. Azok az anyák, akik négy-vagy több gyermeket nevelnek, mentesülnek a 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól életük végéig. A 25 év alatti fiataloknak a munkaviszonyból származó jövedelmükre nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Valamint azoknak az anyáknak, akik még nem töltötték be 30. életévüket és gyermeket vállalnak, nem kell személyi jövedelemadót fizetniük 30 éves korukig.

Az iskolába járó gyermekek ingyen kapják a tankönyveket, folytatódik az ingyenes laptop program is. Ingyenes és kedvezményes étkeztetéssel, az iskolatej- és iskolagyümölcs-programmal is segítik a családokat.

Visszatérítés kérhető a KRESZ tanfolyam és vizsga díjából, valamint az elsőként megszerzett nyelvvizsga esetén is.

A kormány biztosítja annak is a lehetőségét, hogy a munkáltató a közoktatásban részt vevő gyermekek után a munkavállalónak béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatást adhat. Ez a támogatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra használható fel.

Vannak olyan lehetőségek is, amik nagyobb összegekkel segíthetnek, mint például a többgyermekes családok élhetnek jelzáloghitel-elengedéssel: azok a családok, akiknek van lakáscélú jelzáloghitel tartozásuk, a második gyermekük születésekor kérhetik 1 millió forintnyi összeg elengedését a fennálló tartozásukból. A harmadik gyermek érkezésével 4 millió forinttal, majd minden további gyermek esetén 1 millió forinttal csökkenthető a tartozás.

Diákhitellel rendelkező kismama vagy anya többféle kedvezményre is jogosult, akár a teljes diákhitel-tartozása elengedésre kerülhet bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Említhetném még az utazási kedvezményeket, a nagyszülői GYED-et, vagy akár a gyermekek után járó pótszabadságot is. Némelyik eleme a támogatási rendszernek szinte már annyira beépült a köztudatba, mintha magától értetődő lenne, hogy élhetünk vele!

Talán ebből az áttekintőből is látszik, mennyire sokrétű és szerteágazó a családtámogatási rendszerünk, az intézkedések egyúttal kiszámíthatóságot is jelentenek.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Ficsak blog).