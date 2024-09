Fokokkal jobb vízgazdálkodás

A vízgazdálkodással kapcsolatos kérdések napjainkban rendszeresen felmerülnek – természetesen főként árvíz és aszály idején. Noha az elmúlt évek időjárása sok szempontból szélsőségesnek számít, a Kárpát-medence, épp a medence-jelleg miatt mindig is érzékenyebb volt az éghajlati változásokra, kilengésekre, gyakori jelenség az árvíz és az aszály ugyanabban az évben. Ezzel tisztában voltak eleink is, de megtanultak ezzel együtt élni, sőt, ezt kihasználni. Ez volt az ártéri fokgazdálkodás.

A Dunával és a vízgazdálkodással foglalkozó sorozatunk előző részei: Budapest és a Duna változó partjai, Budapest és a Duna változó szigetei, a Gemenci-erdő, a megmenekült paradicsom.

Az ártéri fokgazdálkodás működése árvíz (fent) és száraz időszak idején (lent). 1. ártér, 2. természetes part, 3. zátony, 4. fok, 5. elöntött ártér, 6. település. Kép forrása

A fokgazdálkodás szó már önmagában mutatja a rendszer lényegét: a fok a folyómedret és a sokszor alacsonyabban fekvő árteret összekötő mesterséges csatorna, vagy tulajdonképpen oldalmeder. Árvíz idején a fokokat megnyitották, így a többlet víz jórésze az ártérre távozott, ami egyszerre csökkentette a meder alsóbb szakaszain a vízszintet (és egyúttal az árvízveszélyt), másrészt természetes tározóként működött aszályos időszakok során.

A két legkevésbé szabályozott (határ)folyónk, a Mura és a Dráva összefolyása, balra a vízállásjelentésekből ismerős Őrtilos község. Kép forrása

A fokgazdálkodás jelentőségét mutatja, hogy a szabályozások előtt az Alföld területének kétharmada, valamint a Dunántúl jelentős része is ártér volt, így meghatározó tájhasznosítási formáról beszélünk. De mi is történt az elárasztott, és a nyár folyamán fokozatosan kiszáradó ártereken? Gyakori tévképzet, hogy az árterek ökológiaiak értékesek, viszont gazdasági hasznuk nem nagyon van. Ez tévedés, az ártereken a honfoglalástól kezdve a 19. század közepéig változatos és szó szerint gyümölcsöző gazdasági tevékenység folyt.

Magyarország vízrajza a szabályozási munkák megkezdése előtt. Kép forrása

A párás mikroklíma, az elöntések során folyamatosan megújuló talaj kiváló adottságokat biztosított az ártéri gyümölcsösöknek. A folyó menti falvakban fejlett nemesítési kultúra alakult ki, alma, körte, szilva, meggy, cseresznye és egyéb gyümölcsfajták sokaságát termesztették olyan változatos kínálatot biztosítva, amit ma legsznobabb bioboltokban sem találni. Az itteni növényvilág valódi paradicsomot jelentett a méheknek, ennek köszönhetően fejlett volt a méhészkedés. Emellett természetesen a pákászat (vagyis az ártéri halászat), a vadgazdálkodás is virágzott, nem is beszélve az ártéri erdő faanyagának hasznosításáról, a gyógynövények és gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról. Az elöntések miatt állandóan dús legelőkön főként szarvasmarhákat tartottak. A szabályozások idején a fokgazdálkodás jelentőségével nem nagyon voltak tisztában, kényszermegoldásnak tekintették, hogy a folyómenti falvak lakossága kénytelen „a mocsárban gázolni”, így biztosítva a létfenntartást. Csupán a 20. század hetvenes éveiben cáfolta meg ezt Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, az Antall-kormány oktatási minisztere, rámutatva arra, hogy a folyószabályozások mögött a földbirtokosok azon szándéka is tettenérhető, hogy a parasztok által szabadon és közösen használt árterek rovására terjesszék ki birtokaikat. Andrásfalvy mutatta ki többek között, hogy a fokok igen kifinomult létesítmények voltak, amiket úgy alakítottak ki, hogy az árvízmentes időszak folyamán a víz az árterekről folyamatosan visszaáramlott a folyóba, így nem alakultak ki pangóvizes, poshadt, egészségtelen területek.

A kevés megmaradt ártéri gyümölcsös egyike, a Kisari Dzsungelgyümölcsös Természetvédelmi Terület a Tisza mentén. Kép forrása

Mondhatnánk, hogy az ártéri gazdálkodás valamiféle régmúlt paraszti idill, de nem erről szólnak napjaink divatjai? Az árterek mellett élők „kézműves” termékeket fogyasztottak, ökológiailag is rendkívül változatos és gazdag területen éltek, tulajdonképpen méhlegelők és biolegelők között. Településeiket természetesen a magaslatokra telepítették (ez az Alföldön leginkább méterekben mérhető szinteket jelent), a rendszeresen megjelenő árhullámokat inkább lehetőségnek tekintették.

Jellegzetes folyószabályozás utáni alföldi táj. Kép forrása

A szabályozások során a fokgazdálkodás gyakorlatilag teljesen eltűnt, mivel a Kárpát-medence ártereinek 93 százalékát (!) elrekesztették a folyóktól. Fő cél a szántóföldi növénytermesztés számára minél nagyobb terület biztosítása volt (ez a korabeli népességnövekedés és a művelési technológia miatt részben érthető), így a legfontosabb szempont az árvíz és a belvíz elleni védekezés volt, hiszen a gabona nem állhat vízben. Később, a szocialista nagyüzemi gazdálkodás idején szó szerint minden földet beszántottak, így a mélyen fekvő, alapvetően művelésre alkalmatlan részeket is, így alakulhat elő az a bizarrnak tűnő helyzet, hogy egy-egy aszályt követő vihar után szinte azonnal belvízriadót rendelnek el az érintett járásokban.

A szabályozási munkák során „szárazra került” Zádor-híd Karcag mellett. Kép forrása

A hatalmas beavatkozást jelentő szabályozási munkák után szinte pár évvel már észlelték a munkák káros hatásait: a folyók esése megnőtt, a meder mélyült, így a talajvíz szintje fokozatosan csökkent, ezáltal nagy területek kiszáradása indult meg. A jelentősen leszűkített, töltésekkel védett hullámtér miatt egyre nagyobb árvizeket figyeltek meg, ami miatt a gátakat folyamatosan erősíteni, magasítani kellett. Majd az árhullámok levonulása után pár héttel aszályt tapasztaltak, hiszen a korábban szétterülő víz a lehető leggyorsabban végighömpölygött a folyókon. A szabályozást a folyóhálózat lehető legtöbb elemén végre kellett hajtani, hiszen egy „vadvíz”, legyen az akár egy patak, komolyan veszélyeztethette a már szabályozott elemek hatékonyságát. Így jöttek létre a jellegzetes, csatornaszerűen egyenes, burkolt medrű patakok:

Mindenképpen meg kell említeni, hogy a szabályozásnak természetesen nem csak árnyoldalai voltak. Jelentősen megnőtt a gabonatermesztésbe bevonható terület, ami létfontosságú az élelmiszerellátás biztonsága szempontjából (az más kérdés, hogy a fent említett negatív folyamatok nem csak hosszútávon, hanem már napjainkban is jelentősen csökkentik ezen területeken a termelés hatékonyságát). Szintén ekkor épült ki a máig katonás fegyelmezettségben és példásan működő vízügyi irányítási rendszer, aminek működését épp a napokban, az árvíz során láthattuk. Manapság divat szidni ezen szervezet „vaskalaposságát” és elavultnak tűnő vízgazdálkodási elveit, de mint például az erdészeknél, itt is megfigyelhető a szemléletmód változása, egyre több szakember veti fel az át-, pontosabban visszaalakítás szükségességét, természetesen a megváltozott körülmények között.

A visszaalakított, vagyis renaturalizált Aire-folyó Genf mellett. Kép forrása

A Kárpát-medence folyószabályozások előtti, „vad” állapota nyilván már nem állítható vissza teljes mértékben, de az is látható, hogy a jelenlegi helyzet sem tartható fennt sokáig. Árhullám-aszály-árhullám körforgásában nem lehet élni, nyilvánvalóan előbb-utóbb (inkább előbb) újra kell gondolni a részleges visszaalakítás lehetőségeit. Ez nem kedvez a jelenlegi, monokulturális földművelésnek, de a rendszeres aszály már rövid távon súlyosan visszaveti a terméshozamokat. A fent említett Andrásfalvy Bertalan nyilatkozta 2022-ben: „„Vissza kell állítanunk az árterületeket, ha nem így teszünk, elsivatagosodunk. Ez nem az én egyéni kitalációm, nincs más út: ha nem teszünk e folyamat ellen, akkor ez be fog következni”. A visszalakítás ellen az egyik legjelentősebb érv, hogy mezőgazdasági területeket kellene „visszavadítani”. De épp a fokgazdálkodás mutatja, hogy ezek a területek sosem voltak a szó gazdasági értelmében vadak: változatos, értékteremtő, a helyi népességet sokkal inkább foglalkoztató munka folyt az ártereken évszázadokig, olyan termékeket előállítva, amikre napjainkban is egyre nagyobb igény volna. Csupán ezt kellene újrakezdeni.

Kiemelt kép: A Gemenci-erdő egyik, ma már használaton kívüli foka. Kép forrása.