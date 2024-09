Gemenc, a megmenekült paradicsom

Egy korai környezetvédő érsek makacsságának eredménye: hazánk egyik legértékesebb természetvédelmi területe – írja Szende András tájépítész az Architextúra blog legújabb bejegyzésében.

Gemenci vízitúra. Kép forrása

A Gemenci-erdő, a Duna egyik legnagyobb, szabályozások előtti formájában megmaradt ártéri területe szinte a véletlennek köszönheti megmenekülését. Szépsége és gazdagsága egyúttal fájóan utal arra is, hogy hasonló területek sora semmisült meg végig folyóink mentén. A Dunával foglalkozó sorozatunkban a budapesti partok és szigetek után ezt a különleges világot mutatjuk be.

A Duna Paks és Dunaszekcső közötti szakaszának műholdképe, fent az atomerőmű az épülő Paks II. területével, középen a Gemenci-erdő. Kép forrása

A Duna Paks-Kalocsa-Mohács közötti szakaszának nagyléptékű szabályozása az 1870-es években kezdődőtt, elsősorban töltések építésével és a nagyobb kanyarulatok átvágásával. Egy ilyen hatalmas folyam azonban nem szorítható könnyedén kordába: a Duna továbbra is hatalmas aktivitást mutatott (miért ne tette volna), pár év-évtized alatt új kanyarulatokat, sőt új szigeteket létrehozva. Ekkor mederstabilizációs munkákat kezdtek, amiket az első, majd a második világháború is megakasztott (a közben eltelt évtizedek mutatják, hogy milyen óriási munkáról volt szó). A szabályozás során Dunaföldvár és Mohács között 83 kilométerrel lett rövidebb a folyó, néhány száz méter széles hullámtérbe beszorítva a korábbi több kilométer helyett. Az árvízveszély jelentősen csökkent, hatalmas területek válhattak szántófölddé, viszont hamar láthatóvá váltak a hátrányok is: az addig lassan hömpölygő folyam sebessége megnőtt, ezáltal egyre mélyebbé vált a meder, ami miatt évente átlagosan 1,5 centiméterrel kerül lejjebb a talajvíz szintje, folyamatosan szárítva a környező területeket.

A Duna Gerjen-Fadd és Csanád (Érsekcsanád) között. A szabályozás már zajlik, már több kanyarulatot átvágtak. Kép forrása , valamint a terület mai műholdképe

Ezen a rendkívüli módon átalakuló szakaszon épp a terület közepe maradt érintetlen. Ez a Katolikus Egyháznak, pontosabban a kalocsai érseknek, Haynald Lajosnak köszönhető, akit azóta is a Gemenc megmenetőjeként tisztelnek. Sok helyen szerepel, hogy az érsek, aki elismert botanikus volt, egyfajta korai környezetvédőként akadályozta meg a munkákat. Ha ez szó mai értelmében nem is mondható el, Haynald érvei tulajdonképpen ezt mutatják: a terület kiszáradását, a bevételt jelentő nádasok eltűnését, a halászat, valamint az erdő- és vadgazdálkodás lehetőségeinek visszaszorulását hozták fel érvként, mikor az érsekség nem csatlakozott az árvízvédelmi társulathoz. A kortársak és persze a „haladáspárti” utókor ezt fukarságnak, egyfajta klerikális kerékkötésnek tekintette, de az idő Haynald érseket igazolta.

Gemenci életkép. Kép forrása

Mivel az érsekség és két további uradalom, Bátaszék és Szekszárd nem csatlakozott a társulathoz, a töltések egyszerűen bent hagyták ezeket a területeket a hullámtérben, így az jelentősen kiszélesedik, párszáz méterről kb hat kilométeresre. Így kialakult, illetve megmenekült a Duna teljes hosszát tekintve is az egyik legértékesebb és legváltozatosabb vízi élőhely, puha – és keményfaligetekkel, halban gazdag vízfelületekkel, védett növényekkel teli rétekkel. Területe húszezer hektár, vagyis majdnem fél Budapestnyi.

Időszakosan elöntött rét a Gemenci-erdőben. Kép forrása

Gemenc „sikeréhez” a valóban fenntarthatónak mondható erdőgazdálkodás is hozzájárult: itt tényleg nincsenek tarvágott területek, az elmúlt 25 évben meghatszorozódott a százévesnél idősebb erdők területe. Ennek köszönhető, hogy a mintegy 40 gólyapár költ a területen, ugyanis ez a madárfaj természetes módon leginkább a famatuzsálemek tetején építi fészkét. A Gemenci-erdőben több híres famatuzsálem is található, így hazánk egyik legnagyobb fája, a pörbölyi titán, ami egy 35 méter magas, vagyis egy tízemeletes panelházzal vetélkedő fekete nyár:

A valóban hatalmas pörbölyi titán. Kép forrása

Árvíz idején nem feledkezhetünk meg Gemenc, és a hozzá hasonló, sajnos kevés egyéb megmaradt hasonló terület legnagyobb jótéteményéről: az árvízcsökkentő, késleltető hatásról. Hiszen a több kilométer széles hullámtérben még egy, a mostanihoz hasonló árhullám is szétterül, jelentősen csökkentve az alsóbb szakaszok terhelését. Problémát egyedül a gazdag vadállomány pusztulása jelenthet, de ezt az erdészet egyszerű és nagyszerű módon oldotta meg: vadmentő dombokkal, illetve az oda kihelyezett takarmánnyal biztosítják az állatok túlélését. Mondhatnánk, hogy ez beavatkozás a természet rendjébe, viszont ne feledjük, hogy a vadak a ártéri erdőkről természetesen maguktól is elmenekülnének, ha nem állnák útjukat a töltések és az azon, vagy azzal párhuzamosan futó országutak.

Vadmentő domb „működés közben” a 2013-as árvíz idején. Kép forrása

A Duna főágát kísérő gemenci galériaerdő. Kép forrása

Az ártéri erdőket alkotó fafajok (nyár, fűz, kőris, szil, tölgy) számára természetes az időnkénti elöntés és az ezzel járó mostoha körülmények. A tartós vízborítás ugyanis oxigénhiányt is jelent, nem véletlen, hogy éppen ezek jól alkalmazhatók nagyvárosokban is. A víz elvonulásával visszaáll a régi rend, leszámítva a visszamaradt jó minőségű iszapot, ami a területek folyamatos tápanyagutánpótlását is jelenti.

A pörbölyi Frigyes-pavilon, ma a Gemenci Erdészet ökoturisztikai látogatóközpontja. Kép forrása

Gemenc a botanikai-ökológiai értékek mellett több, vadászathoz és erdészethez kapcsolódó kultúrtörténeti érdekességgel is rendelkezik. A fenti képen látható Frigyes pavilont az 1894-es lembergi Lengyel Nemzeti Kiállításra építették fel, Habsburg-Tescheni Albrecht főherceg megbízásából. Két évvel később Budapesten, az Ezredéves Kiállításon állították fel a Városligetben, de már Abrecht unokaöccse, Frigyes főherceg számára, vadászati pavilonként. Később a Szekszárd melletti Bárányfokra került, majd 2021-ben itt nyitott meg az erdészet látogatóközpontja. A fából épült, a korban svájci stílusúnak nevezett, fűrészelt díszítményekkel gazdagított építmény a nevezetes városligeti kiállítás egyetlen megmaradt pavilonja.

Az egykori Sudár-fok mentén álló faóriások. Kép forrása

Az erdeihez, nádasaihoz ragaszkodó Haynald érsek nem is sejtette, hogy makacskodásával hazánk egyik legjelentősebb természetvédelmi területének létrejöttéhez járul hozzá. A Gemenci-erdő nem csupán utolsó hírmondó, hanem egyben előkép is egy átgondoltabb tájhasználathoz. Külföldön, de már Magyarországon is több példát láthatunk folyók és patakok renaturalizációjára vagyis egy természetes(ebb) állapot visszállítására.