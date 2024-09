Budapest víz alatt: a változó Duna évezredei

A budapesti Duna-part évezredes változásai Aquincumtól Lágymányosig.

Budapest területe a római korban, a még zabolázatlan Dunával. Kép forrása

A mai ember számára a folyók, különösen a Dunához hasonló nagy folyamok az állandóságot jelképezik, legfeljebb a mostanihoz hasonló árvizek jelentenek kivételt, amikor a folyó megmutatja valódi erejét és hatalmát – írta Szendre András az Architextúra blogra.

Évszázados visszatekintésben azonban egy folyó rendkívüli változékonyságot mutat, a meder néha teljesen át is helyeződik, természetes holtágak fűződnek le, új ágak keletkeznek. Ez a hatás a síkságokon erősebb, így a mai Budapest területén is jelentősen megváltozott a Duna jellege, nem is beszélve a későbbi folyószabályozási munkák során bekövetkezett változásokról. Ezek során a folyót egyre szűkebb mederbe kényszerítették, az így nyert területen pedig jelen esetben egy város épült fel, máshol hasznos mezőgazdasági területet nyertek – és a mederszűkítések miatt egyre nagyobb árvizeket. Hogyan változott a Duna budapesti szakasza az évezredek során, milyen tájat láttak a rómaiak, a török hódítók és a 19. századi fényképész, Klösz György?

Budapest a római korban, a különböző színek a talajtípusokat jelölik. Kép forrása

A Pannoniát elfoglaló rómaiak a mai Budapest területén szövevényes, egyúttal jól védhető árteret találtak. A kiépülő Aquincum városa, sőt a mai pesti belváros helyén fekvő Contra Aquincum erődje is szigeten terült el. Érdekes módon a víz jelentette védelem többet jelentett a rómaiaknak, mint a jó kilátást biztosító és védhető hegyek: a mai Várhegyen nem jött létre semmilyen település egészen a tatárjárás utáni időkig, mikor IV. Béla megalapítja ott Buda tervszerűen felépített városát.

Az előző térkép részlete

A rómaiak által beépített folyóhát mögött, a Dunával párhuzamosan mocsár húzódott, ami valószínűleg a folyó ősi medre. Máig fennmaradt neve, Mocsárosdűlő jól mutatja ennek a területnek a viszonyait. Ez a terület máig beépítetlen, pedig a hetvenes évektől lakótelepet is terveztek ide.

Jobb oldalon a máig beépítetlen Mocsárosdűlő, jobbra a Pók utcai lakótelep, illetve a Duna. Kép forrása

Pest-Budáról és általában Magyarországról a török háborúk során rengeteg metszetet, ábrázolást készítettek, elsősorban a nyugati közvélemény számára, illusztrálva egy-egy aktuális hadjáratot. Ezeket legtöbbször olyanok készítették, akik nem is jártak az országban, gyakran korábbi ábrázolásokat használtak fel, így keverednek bennük a fiktív és meglepően pontos elemek. A kettős városról készült képeken több állandó elem is megjelenik, így a közvetlenül a városfalak előtt, vagyis a mai kiskörút helyén húzódó, a Duna vízével feltöltött árok. Viszont több helyen feltűnik egy ezzel párhuzamos Duna-ág is, nagyjából a mai Nagykörút vonalán:

Pest-Buda látképe 1664 körül, a távolban nem létező, magas hegyek láthatók, viszont a város ábrázolása meglehetősen hiteles: jól felismerhető a Gellért-hegy, a palota helyzete, valamint a Pest körül, a városfaltól távolabbra húzódó Duna-ág is. Kép forrása

A török idők után az egykori vízrendszer, a mellékágak rendszere szinte teljesen eltűnt. Az 1780-as években készült, rendkívül pontos I. katonai felmérésen a Duna-szigeteket leszámítva már szinte teljesen felismerhető a mai part vonala, ezen kívül csak a Rákos-patak csörgedezik keresztül a pusztán. Lehetséges, hogy a térképet, ami még a kisebb terepváltozásokat is pontosan követi egy száraz időszakban készítették?

Budapest területe az első katonai felmérésen (1782-1785), kép forrása

Az egykori, legendás mellékág (aminek helyére Reitter Ferenc kiépített csatornát tervezett nagyjából a mai Nagykörút vonalában) ha máskor nem, a nagyobb árvizek idején egyértelműen felismerhetővé vált. Az 1838-as árvíz elöntési térképe jól mutatja Pest belterületének ma is meglévő, de a helyszínen szinte alig felismerhető terepviszonyait:

Az 1838-as árvíz elöntési térképe 1938-ból, jól kirajzolódik a Nagykörút helyén húzódó egykori Duna-ág. Kép forrása

A Duna-ág, illetve a helyén kialakuló, hol száraz, hol vízzel borított árok nyomtalanul eltűnt – elvileg. Néhány apró nyomból következtethetünk a jelenlétére, főleg ha tudjuk, mit keressünk. A Ferenc körút Bakáts tér felőli házsorának háta pontosan leköveti az egykori árkot:

A Ferenc körút műholdképe, jelölve az árok vonalát lekövető telekhatárokat. Kép forrása

Más fővárosi szakaszokon később történt hatalmas változás, így az fényképeken is jól dokumentált. Aki a Gellért-hegyről 1926-ban lenézett dél felé egészen mást látott, mint manapság. Az 1918-ban átadott Gellért-szállótól és a pár évvel korábban elkészült műegyetemi épületek mellett hatalmas víztükör csillogott:

Kilátás a Gellért-hegyről 1926-ban ( itt található a mai állapot), kép forrása

És kilátás ugyanarról a helyről 1877-ben-ben (valószínűleg árvíz idején). Kép forrása

A fenti képen látható, hogy maga a Műszaki Egyetem is „lágy” dunai öntésterületre épült (erről a „lágyságról” kapta nevét egész Lágymányos). Az 1878-ban, a városegyesítés után készült első közös térképen még nemcsak a mai Szabadság-híd és Gellért-szálló hiányzik, az egyetemi épületek helyén is feltöltésre kijelölt terület található. Még a régi meder vonala is felismerhető, szabálytalanul húzódó vonalként. Vékonnyal jelölték a munkák során nyert területeken a tervezett utcahálózatot, egyetemmel ekkor még nem számoltak:

Budapest 1878-as térképe. Kép forrása

1903-ra már felépültek a legjelentősebb műegyetemi épületek, viszont attól délre továbbra is a víz volt az úr. Ezt az állapot jeleníti meg az alábbi térkép is, az egyetemtől délre még kék színnel jelölték, hogy a területet, ha csak magas vízálláskor, de elönti a Duna (ezt az állapotot örökítette meg a fenti, 1926-ban készült fénykép is):

Lágymányos Budapest 1903-as térképén. Kép forrása

A Lágymányosi terület feltöltése, mint látható, csak lassan haladt, hatalmas munka és rengeteg töltési anyag felhasználásával. Az egykori meder vonalát csupán az jelzi, hogy a felöltött terület továbbra is néhány méterrel alacsonyabban fekszik, mint környezete.

A Bartók Béla utat a Budafoki úttal, illetve a BME-kampusszal összekötő Csíky utca. A terep lejtése mutatja, hogy a Duna-meder egykor az utca végében húzódott.

A régi térképeket böngészve további érdekességeket láthatunk. A már bemutatott 1903-as térképen látható, hogy a vasúti hídtól délre fekvő területet is felöltésre, hasznosításra szemelték ki. A felöltési munkák első üteme, az új medret kijelölő gát (vízügyi szakkifejezéssel párhuzammű) felépítése meg is történt még 1870-ben, de a munkák nem folytatódtak. Így alakult ki a Kopasz-gát (aminek valójában Kopaszi-párhuzammű lenne a neve, de az láthatóan nem hangzik túl jól):

A mai Kopaszi-gát környéke 1903-ban, mögötte a kékkel jelölt terület feltöltését tervezték. Kép forrása

A Kopaszi-gát napjainkban, a MOL-székház és a környező városnegyed itt még csak látványtervként szerepel. Kép forrása

Mint látható, a Duna és annak fővárosi szakasza korántsem állandó. De nem csak a partok, a folyó öltelte szigetek alakja, formája, sőt száma is állandóan változott.

Folytatjuk!