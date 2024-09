A tömlöctől a Csillagig: magyar börtönépítészet

Sötét tömlöcöktől a barokk fegyházakon át az emberbaráti elvekig: ezer év magyar börtönépítészete.

Hazánk első modern elvek szerint épült, barokk stílusú börtöne az egri Vármegyeháza udvarán (ma a Sportmúzeum otthona).

Börtönépítészet: valószínűleg nem sokan gondolkodtak el azon, hogy létezik egyáltalán ilyen műfaja az építészetnek, pedig az igazságügyi, ezen belül a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó építészet végigkíséri a világtörténelmet és hazánk évszázadait, hűen tükrözve egy-egy kor társadalmi állapotát és felfogását (a cikkben a fogház, börtön és fegyház jogi kategóriái nem jelennek meg, általánosságban a „börtön” kifejezés szerepel a továbbiakban). Következzen egy viszonylag ismeretlen terület, Magyarország börtönépítészete – külföldi kitekintéssel!

Kassa, Miklós-börtön.

A meglehetősen megritkult és elpusztított magyar középkori épületállományon belül is kevés igazgatási épület, illetve börtön maradt meg. Ezek közé tartozik a Miklós-börtön Kassán, ami a pallosjoggal rendelkező, vagyis halálbüntetést is kiszabható szabad királyi város büntetés-végrehajtási épülete volt. A két házból összenyitott épület funkciói jól elkülönülnek: bal oldalt, a rácsos ablakos épületrészben volt a tömlöc és a kínzókamra, míg jobb oldalt a meglehetősen kényelmes belső teret sejtető, nagy gótikus ablakokkal ellátott hóhérlak. Az épület – bár tudható, hogy a középkor nem volt olyan sötét, mint ahogy a későbbi korok történetírói azt elterjesztették – egy, a maitól eltérő szemléletet tükröz: a piszkos, nyirkos, sötét tömlöc már önmagában része a büntetésnek, nem is szólva a kínzókamráról. A cellák melletti hóhérlakhoz meg önmagában sokatmondó.

Az egri Vármegyeháza, ennek udvarán épült fel a címlapképen látható börtön.

A börtönviszonyok világszerte a 18. században kezdtek megváltozni, ebben hazánk lemaradás nélkül követte az élenjáró országokat. Ezen a téren érdekes módon a korszak uralkodónői hoztak jelentős változást: Mária Terézia 1776 március 22-i rendeletével eltörölte a kínvallatást, a szintén ekkor uralkodó Erzsébet orosz cárnő (aki nem volt épp egy gyengekezű politikus) a világon elsőként húsz évig érvényben maradó moratóriumot hirdetett a halálbüntetésre, ami eléggé ellentmond az Oroszországról élő sztereotípiáknak. A korszak vezetői, akár vallási, akár felvilágosult emberbaráti megfontolásból, élénken foglalkoztak a börtönviszonyok javításával, az elítéltek erkölcsi nevelésével (szintén ekkor merült fel az elmebetegek életkörülményeinek javítása). Így tett Eger befolyásos püspöke, egyben Heves Vármegye főispánja, gróf Barkóczi Ferenc is. Mikor megterveztette az ország egyik legszebb barokk épületét, a Vármegyeházát, nagy gondot fordított az ott elhelyezendő börtön megfelelő kialakítására is. Az elítéltek a sötét, piszkos tömlöcök helyett világos cellákat kaptak és – ami a püspök számára a legfontosabb volt – az összes ajtó a központi csarnokba nyílt, ami kápolnaként is működött, így a rabok részt vehettek (vagyis részt kellett venniük) a szentmiséken, amitől erkölcsi fejlődésüket remélte a felvilágosult egyházfi. Persze tévedés lenne az hinni, hogy a börtönviszonyok javítása mögött valami naiv jóemberkedés volt: ekkor még mai szemmel nézve rendkívül szigorú büntetési tételek voltak érvényben, a korszakban épült esztergomi városházán az erkélyre kihelyezett pallost tartó kéz figyelmeztetett, hogy a város továbbra is rendelkezik és élni is szándékozik a halálbüntetés kiszabásának jogával:

Pallost tartó kéz az esztergomi városháza erkélyén. Saját felvétel (a szobor a városháza felújítása után lesz újra látható)

A börtönviszonyok javítása továbbra is napirenden volt, és ezzel együtt felmerült egy újabb szempont: a halálbüntetés visszaszorulásával és a kényszerítő eszközök (láncra verés, stb.) elhagyásával rendkívül fontossá vált a gyakran fokozottan veszélyes rabok állandó figyelemmel követése, a szökések megakadályozása. Erre nem meglepő módon az Egyesült Államokban született megoldás: 1829-ben adták át Philadelphiában az Eastern State Penitentiary-t, a világ első „csillagbörtönét”, ahol a cellák, illetve az azok közötti megfigyelőfolyosók csillag alakban futottak a központi csarnokba, ami szintén a jobb ellenőrzést, a szökések megakadályozását szolgálta.

Philadelphia, az Eastern State Penitentiary korabeli ábrázolása.

A börtön kialakítását emberbaráti megfontolások is meghatározták: a Pennsylvaniában és így Philadelphiában is nagy befolyással rendelkező kvéker szekta tagjai úgy vélték, hogy a bűnözők „jó útra térítésének” legmegfelelőbb módja a teljes magány. Így a cellák teljesen elszigeteltek voltak, a rabok alig érintkeztek az őrökkel, a helyiségekbe csupán a tetőn át hatolt be fény. Mondani sem kell, hogy a meglehetősen naiv elmélet nem működött, a börtön elképesztő megőrülési és öngyilkossági adatokat produkált, így átalakították az ide kerülők körét: eredetileg kisebb bűnök elkövetőit, nagyjából a csirketolvajokat zárták ide, viszont rájöttek, hogy ez a szó szerint őrjítő kialakítás inkább a legveszélyesebb és legkeresettebb bűnözők elhelyezésére alkalmas. Így a leghírhedtebb gyilkosok, halálraítéltek, és maffiavezérek börtönévé vált a „csillag”, többek között Al Capone is itt töltött nyolc hónapot. A börtönt 1971-ben zárták be, azóta múzeumként működik.

Az Eastern State Penitentiary cellasorának metszete, középen a kétszintes, jól átlátható ellenőrző-folyosóval.

A folyosó a valóságban (a börtön 1971-ig működött, azóta múzeum).

A philadelphiai példa, a jól ellenőrizhető kialakításával, és a félresikerült emberbaráti megfontolások miatt (vagy éppen annak ellenére) pillanatok alatt elterjedt Európában és így Magyarországon is. A Reformkorban nagy figyelem fordult a börtönügy felé, Szemere Bertalan, Kossuth Lajos is sokat foglalkozott a kérdéssel. A vármegyék, akik illetékességébe a büntetés-végrehajtás nagyrészt tartozott, igyekeztek korszerű börtönöket építeni, épp az amerikai példa nyomán. Az amerikai hatást nem lehet nem észrevenni a Nógrád vármegye akkori székhelyén, Balassgyarmaton épült börtönön. Az Egerhez hasonlóan a vármegyeház udvarán elhelyezett épület tulajdonképpen egy hatalmas henger, amiből keresztfolyosók indulnak egy központi csarnokba:

Balassagyarmat, a börtön a vármegyeház udvarán.

Az 1845-ben átadott börtönt, ami Magyarország egyik legkülönlegesebb (és talán legnyomasztóbb) épülete, egy különleges építész, Novák Dániel tervezte. A Budai Építési Igazgatóság munkatársaként állami beruházásokat tervezett és irányított, elsőként javasolta a budai Váralagút megépítését, de ami ennél is fontosabb, hogy hihetetlenül naprakész volt a legújabb európai és amerikai építészeti újításokban is. Így mikor hivatalból megkapta a nógrádi börtön tervezését, a legújabb elvek szerint dolgozott:

A balassagyarmati börtön éjszaka.

Az állami, és ezen belül az igazságügyi építkezések következő nagy korszaka a kiegyezés után következett. A büntetés-végrehajtás nagyrészt továbbra is a vármegyéknél maradt, de a börtönöket már nem a székházak, hanem az ekkor nagy számban épülő törvényszékek udvarán helyezték el. Az igazságügyi épületek specialistájává vált Wagner Gyula, a Bécsben élő dán „sztárépítész”, Theofil Hansen tanítványa. Wagner nagyjából 150 (!) ilyen középületet tervezett, ezek közül a legjelentősebbeket már csak szemléltetésként is érdemes felsorolni: vizsgálati fogházzal vagy börtönnel egybeépült bírósági (törvényszéki vagy ítélőtáblai) palota Kecskeméten, Egerben, Csíkszeredán, Szombathelyen, Kolozsváron, Nyíregyházán, Debrecenben, Makón, Hódmezővásárhelyen, Esztergomban, Szegeden, Szatmárnémetiben, Lugoson, Szekszárdon, Aradon, Makón, Székesfehérváron, Győrben, Gyulán, Sopronban, Kassán, Szolnokon. Így Wagner az egész történelmi Magyarországot meghatározó építésszé vált, úgy, mint a nagyvárosi pályaudvarok tervezője, a MÁV főmérnöke, Pfaff Ferenc.

Egy a sok, városképet meghatározó Wagner Gyula tervezte bírósági épület közül: az egykori Csíkszeredai Törvényszék palotája.

De Wagner Gyula nem csak bíróságokat tervezett, hanem a börtönépítészetnek is szaktekintélyévé vált: ő tervezte többek között a kor egyik legkorszerűbb börtönének számító Budapesti Gyűjtőfogházat a Kozma utcában, a Váci Fegyház és Börtönt, a sopronkőhidai börtönt és nem utolsó sorban a Csillagbörtönt (hivatalos nevén Szegedi Fegyház és Börtön). A hírhedt épület tulajdonképpen egy komplexum része: a belvárosban álló törvényszéki palotát nem kívánták a fogházzal „terhelni”, így az is ide, a belvárostól kijjebb került, emellett itt is épült egy bírósági palota, valamint a Királyi Kerületi Börtön. Ez utóbbi lett „a” Csillag, ahol egy időben politikai foglyokat, így Rákosi Mátyást és Szálasi Ferencet is őrizék. Később a halálraítéltek nagyrésze is itt töltötte utolsó napjait-éveit, de ma is itt raboskodik, az úgynevezett hosszúidős speciális részlegen a tényleges életfogytiglanra ítéltek jelentős része.

A szegedi börtönkomplexum, előtérben a névadó, valójában „+” formájú Csillag.

Hazánkban a közelmúltban is több börtön épült, részben azért, hogy csökkentsék a zsúfoltságot, részben, hogy hosszú távon kiválthassák a régi „vármegyei” börtönöket. Az új létesítmények építészeti elvei nagyrészt változatlanok: elsődleges szempont a biztonság, beleértve a szökések elkerülését, a rabok egymással szembeni védelmét, az őrök biztonságát, valamint az állandó felügyeletet az esetleges öngyilkosságok megakadályozására. Emellett fontos az emberséges környezet, vagyis a megfelelő nagyságú, szellőztethető, napos cellák kialakítása és a foglalkoztatás, valamint a szabadidő eltöltésének biztosítása.