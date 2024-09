Veszélyben a fiatalok a kütyük világában - Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja (szeptember 8.) jó alkalom arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet az iskolás gyermekek és fiatalok írás-olvasás készségének megőrzésére és fejlesztésének szükségességére. Napjainkban különösen időszerű ez, amikor a modern technológia befészkeli magát a mindennapokba, amikor a digitális kütyük – mobiltelefonok, okosórák, i-Padek, tabletek és számítógépek – hatalmas szerepet játszanak az életükben. S bár sok szempontból kétségtelen megkönnyítik az információhoz való hozzáférést, ám ezzel egyidejűleg kihívóként is szállnak be a ringbe az írás-olvasás hagyományos formáival szemben.

Amikor 1965. november 17-én az UNESCO szeptember 8-át kitűzte az olvasás nemzetközi napjává, akkor az a nemes cél vezérelte őket, hogy felhívják a figyelmet az olvasás és írástudatlanság problémájára, amely még napjainkban is hatalmas gondot jelent. Az emberiség által felhalmozott tudás pedig csak karnyújtásnyira van tőlünk, de ehhez meg kell tanulni rendesen írni és értően olvasni. Az írás- és olvasástudatlanság óriási veszélyeket rejt, mert aki nem tanul meg rendesen írni és olvasni, annak nagy valószínűséggel szövegértéssel is gondjai lesznek, ez pedig további tanulási nehézségeket von maga után.

A szakemberek kongatják a vészharangot! Hiszen manapság már sokkal kevesebbet olvas átlakban mindenki, jó esetben az online térben híreket, újságot, a bátrabban még egy rövidebb könyvet is már ezen lapoznak át. Mára a televízió elvesztette vezető szerepét, hiszen a digitális forradalom robbanásszerű változásának hatására mindenki figyelme a közösségi kommunikációs eszközök felé fordult.

Hogyan veszélyeztethetik a kütyük a fiatalok írás-olvasási képességeit?

Figyelemelterelés – A folyamatos értesítések és gyors információáramlás következtében a fiatalok nehezebben tudnak hosszabb szövegekre koncentrálni, ez pedig gyengítheti a mélyebb szövegértési képességeket.

Rövidebb, tömör üzenetek – A közösségi média platformokon a rövid üzenetek, emotikonok vagy rövidítések használata kerül előtérbe, ami a nyelvi kifejezőkészség szűküléséhez vezethet.

Csökkenő olvasási kedv – A vizuális tartalmak, például videók és képek, háttérbe szoríthatják az olvasást, amely elengedhetetlen a szókincs bővítéséhez és az íráskészség fejlesztéséhez.

Hogyan segíthetünk szülőként gyermekünknek megtalálni az egyensúlyt?

Mindenképpen a tudatos digitális eszközhasználattal, amelynek népszerűsítéséhez a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) is csatlakozott. Fontos, hogy a gyermekeket megtanítsuk arra, hogyan használják jól a digitális eszközöket, azaz úgy, hogy közben megőrizzék a nyomtatott szövegek iránti érdeklődésüket. Az olvasás népszerűsítésével, ha mi szülők is példát mutatunk. Ma már a hagyományos papíralapú könyvek mellett az e-könyvek és más források széles körű elérhetősége segíti megtalálni a fiatalok érdeklődési köréhez illeszkedő témákat, mellyel az olvasási kedv is fenntartható. Az íráskészség fejlesztésével az iskolai és otthoni írásos tevékenységek – naplóírás, kreatív írás vagy esszék készítése – nagyban hozzájárulhatnak.

Abban hiszek, hogy a modern világunkban való helytálláshoz és a túléléshez mindenképpen szükség van az írás-olvasás hagyományos és digitális formáinak ötvözésére, hogy a fiatalok megfelelően tudjanak alkalmazkodni a technológiai változásokhoz, miközben megőrzik alapvető nyelvi készségeiket.

Ajánló: hogyan álljunk szülőként az okoseszközök korlátozásához az iskolákban?

Hal Melinda klinikai szakpszichológus tartott előadást a témában a szülőknek, melynek felvétele megtekinthető a Ficsak Családi Tudástárban.

A felület használata ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött.

Az előadás ezen a linken érhető el >>