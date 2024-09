Az Alföld újrafásítói: a Bolza-grófok

Ezekben a forró napokban ismét felvetődik a fásítás, a környezetgazdálkodás fontossága. A Bolza-család működése erre jó példa, akik generációkon keresztül fásították az Alföld legkopárabb tájait.

A Bolza-család kastélya Szarvason, a Holt-Kőrös partján. Kép forrása

A Bolza-család több évszázados, többgeneráción átívelő áldásos tevékenysége jó példája a sokszor mostoha környezet pozitív átformálásának, a kiváló ízlésnek és nem utolsó sorban a tevékeny hazafiságnak – írta Szende András az Architextúra blogon.

Ez utóbbi azért is érdekes, mert már, ahogy nevükből látszik, egy olasz eredetű, ezen belül is lombardiai grófi családról van szó, akik házasság révén kerültek előbb Ausztriába, majd 1798-ban az Alföld közepére, Szarvasra. El is kezdődött a tájformáló munka, aminek eredményeképp egy ligetet és két arborétumot köszönhetünk a Bolzáknak.

A szarvasi Anna-liget

Az első generáció: Anna-liget

A nagy építkező-faültető Bolza József, becenevén Pepi volt, aki egy rangos házasság miatt is kezdte meg a fejlesztéseket az akkor még a török háborúk nyomait igencsak magán viselő, kopár vidéken. A feleség ugyanis Batthyány Anna, az egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb család tagja volt, akit nem lehetett akárhova hazahozni. Így elkezdődött a címlapképen is látható kastély építése, ami a Holt-Kőrös partjára levezető lépcsővel a szülőhazára emlékeztető északolasz, lombardiai hangulatot árasztja. De a nagy fásítási munkák is ekkor indultak, a várostól délre kezdődött el a feleség tiszteletére elnevezett Anna-liget kialakítása. Az ártéren álló hatalmas tölgyfákat felhasználva egészítették ki a ligetet új, különleges fákkal, így a Bécsből földlabdával hozatott mammutfenyővel és páfrányfenyővel. Az Alföld közepén kialakított kis édenkertet a család szívesen használta, főleg, mert a kastélyból csónakkal is megközelíthető volt az akkor még élő Kőrösön keresztül. József és Anna unokája, Bolza Anna és férje, Csáky Albin kúriát is épített ide 1908-ban. A szép, klasszicizáló épület ma a Kőrös-Maros Nemzeti Park igazgatósági épülete.

A szarvasi Anna-liget a Bolza-Csáky kúriával. Kép forrása

A második generáció: Tiszakürt

Az Alföld fásításának, szépítésének munkáját a következő generáció, Bolza József és Batthyány Anna fia, Bolza Péter is folytatta. Ő Tiszakürtre nősült, a helyi földbirtokos lányát, gróf Tige Máriát vette feleségül. A Tisza-parti fekvést kihasználva kezdődtek meg a munkák az 1850-es években, az ártéri erdő hatalmas fáinak védelmében nőttek fel az Erdélyből és Bécsből hozott csemeték: platánok, hársak, amerikai tölgyek, mocsárciprusok. Ma a Hortobágyi Nemzeti Park kezeli a mintegy hatvan hektáros területet, ami az év minden szakában kínál valamilyen különleges látnivalót. Minden tavasszal különleges látványosság a rododenronok virágzása, amiket szintén a Bolza-család telepített az erdélyi havasokból az Alföldre. A havasi növények érdekes módon kiválóan érzik magukat a Tisza-partján.

Sárgavirágú rododendron a Tiszakürti Arborétumban. Kép forrása

A harmadik generáció: Szarvasi Arborétum

Az immár családi hagyománynak tekinthető kerttelepítést, fásítást a következő, immár harmadik nemzedék is folytatta. A tiszakürti telepítő Bolza Péter fia, Bolza Pál újra Szarvason tevékenykedett, a kastéllyal szemközti, a folyón túli területen, ahova már nagyapja és nagybátyja (mindkettő József, becenevükön Pepi) is telepített már fákat. Bár Bolza Pál jogász volt, kertészeti tanulmányokat is folytatott, és a mai értelemben vett tájépítésznek tekinthető. Szarvason tulajdonképpen egy kísérleti kertet hozott létre: be akarta bizonyítani, hogy a sok szempontból mostoha, szélsőséges időjárású Alföldön is meg lehet honosítani jobb körülményekhez szokott növényfajokat. A Pepi-kertnek nevezett területet honos fajokból álló erdősávval vette körül, ez védelmet biztosított a szelek ellen és olyan mikroklímát teremtett, amik elősegítették az oda telepített igényesebb fafajok fejlődését. Így az 1890-es évek folyamán betelepített fák akklimatizálódtak, ők és utódaik máig jól érzik magukat. A gróf a munkát hatalmas odaadással végezte, a kortársak meg is jegyezték, hogy két szerelme volt: felesége, báró Vigyázó Jozefa, valamint a szarvasi park.

Ősz a Pepi-kertben. Kép forrása

A területen valóban hatalmas a biodiverzitás: 1920-ban 263, 1955-ben 730, ma pedig 1600 fa- és cserjeféle található meg a kertben. De ezenkívül 250 lágyszárú növényfaj, 211-féle kalapos gomba 415 rovarfaj, valamint több mint 100 madárfaj is él a ma már nyolcvanhektárosra bővült kertben. Az arborétum túlélését, sőt, fejlődését magának Bolza Pálnak köszönheti. A gróf, előrelátó módon már 1943-ban az államnak adományozta a területet, amit rögtön védetté is nyilvánítottak, így elkerülte a későbbi államosítások során kialakult helyzetet, ami sok kastélypark felparcellázásához, megsemmisüléséhez vezetett.

A Szarvasi Arborétum híres mocsárciprusai. Kép forrása

A szarvasi Bolza-kastély, a folyóhoz vezető lépcső alján a capitoliumi farkas szobrának másolatával. Kép forrása

Bár a Bolza-család szívben és tettekben is magyarrá vált és máig példamutató munkát végzett, Bolza Pál nem feledkezett meg ősei hazájáról sem. 1911-ben a szarvasi kastély előtt, a folyópartra vezető elegáns lépcsősor alján állíttatta fel az anyafarkas szobrának másolatát, a római civilizáció jelképét.