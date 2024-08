Iskolakezdés a környezettudatosság jegyében

Az iskolakezdés mindig nehéz és kihívásokkal teli feladat elé állít bennünket szülőket, hiszen a gyerekeknek rengeteg iskolai tanszerre, eszközre, plusz tankönyvekre van szükségük. Már egy gyermek esetében is fejtörést okoz az eszközök beszerzése, nálunk öt különböző életkorú, nagy- és kiskamasz gyermek sulihoz szükséges eszközeit vásárolom meg, így tökéletesen tisztában vagyok vele, mekkora terhet ró ránk, és nem csak ránk szülőkre, de a környezetre is.

Nagycsaládosként és a Zöldkövet Egyesület elnökeként az évek során kitapasztaltam, megtanultam, hogyan lehet az iskolakezdéshez szükséges dolgokat környezettudatosan beszerezni úgy, hogy közben az iskolakezdésre minden gyerek minden sulis dolga rendben legyen – írta Király Nóra a Családban marad! blogon.

Most néhány személyes tapasztalatot és hasznos tippet is megosztok, bízva abban, hogy ezzel az idei iskolakezdést együtt egy kicsit „zöldebbé” tehetjük.

Új helyett használt – tudatos vásárlás

Első és legfontosabb szülői tanácsom, hogy nézzük át alaposan, mi az, ami az előző tanévről még használható. Gyakran előfordul, hogy a tolltartó, hátizsák vagy akár néhány füzet is jó állapotban maradt, így ezeket nem kell újra megvásárolni. Nálunk bevett gyakorlattá vált, hogy a nagyobb gyerekeim által megkímélt, de már nem használt iskolaszereket átadjuk a kisebbeknek. Például a táskák és tolltartók pontosan ilyenek, gyakran olyan jó állapotban maradnak, hogy csak egy kis tisztítás szükséges, és máris használhatók. Ha pedig valami újat kell venni, akkor előnyben részesítjük az online piactereket, ahol remek minőségű termékeket találhatunk jóval alacsonyabb áron.

Fenntartható tanszerek választása

Az iskolai bevásárlás során igyekszem olyan termékeket választani, amelyek környezetbarát anyagokból készültek. Például előnyben részesítem a FSC minősített papírból készült füzeteket, az újrahasznosított műanyagból készült tollakat, illetve a lebomló anyagokból készült vonalzókat és radírokat.

Az FSC (Forest Stewardship Council) minősítés biztosítja, hogy a termék olyan erdőgazdálkodásból származik, amely fenntartható és környezetbarát.

Az újrahasznosított műanyagból készült tollak főként a környezettudatos termékekre specializálódott boltokban vagy online áruházakban lehet megvásárolni. Ezek a termékek általában újrahasznosított PET palackokból vagy más műanyag hulladékokból készülnek.

A lebomló vonalzók gyakran bambuszból vagy egyéb természetes anyagokból, míg a radírok természetes kaucsukból készülnek.

Együtt a zöld iskoláért

Szerencsére a gyerekeim iskolájában egyre több kezdeményezést látok arra vonatkozóan, hogy a diákokat is bevonják a környezetvédelembe. Legyen szó szelektív hulladékgyűjtésről, iskolai zöldterületek gondozásáról vagy éppen újrahasznosítási projektekről. Minden lehetőség nagyszerű alkalom arra, hogy a gyerekek is megtanulják, hogyan tehetnek a környezetükért. Szülőként is fontos, hogy támogassuk ezeket az erőfeszítéseket, és akár javasoljunk új ötleteket az iskolának.

Útravalóul

Minden év szeptemberében az iskolakezdés egy újabb lépés a gyermekeink életében. Mi szülők példamutatásunkkal tarthatjuk őket a helyes úton. Nem kell nagy dolgokra gondolni – már néhány apró változtatás is sokat számít, ha közösen teszünk érte. Amit látnak otthon a gyerekek, az válik természetesség számukra. Ha az életünk minden területén megjelenik a környezettudatosság, még az beiskoláztatás kapcsán is, akkor a gyermekeink ezt az életvitelt tanulják meg tőlünk és tartják majd természetesnek. Ezzel tehetjük a legtöbbet annak érdekében, hogy a jövő generációjára egy élhetőbb környezetet hagyjunk örökségül.

Szép és zöld iskolakezdést kívánok mindenkinek!