Egy építész regénybeillő élete: Raichle J. Ferenc és palotái

Raichle J. Ferenc saját palotája Szabadkán

A nem túl ismert építész, Raichle J. Ferenc élete igazi regény: de természetesen nem Jane Austen vagy Csehov hőseire kell gondolni, hanem inkább egy Krúdy, sőt, Rejtő Jenő lapjaira illő figurára. Életútját tehetség, befolyásos feleség, kártyák, csőd, majd elismerésre méltó újrakezdés, majd évtizedes visszavonulás jellemzi. És emellett számos egyedi és rendkívül látványos épület Szabadkán, Szegeden és a környező településeken.

Szabadkai évek és épületek

Az 1900-ban átadott Szabadkai Főgimnázium, ahol Kosztolányi Dezső apja volt az igazgató

A délvidéki Apatinban született Raichle a Műszaki Egyetem elvégzése és európai tanulmányutak után költözött Szabadkára, a korabeli Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő, különleges hangulatú városába. Karrierjét minden bizonnyal elősegítette, hogy hamarosan feleségül vette a város egyik tekintélyes polgárának és képviselőtestületi tagjának lányát. Ez a vélt vagy valós befolyás már rögtön az első munkájánál galibát okozott. A város ekkor írta ki a gimnázium új épületének pályázatát, amit Raichle meg is nyert. Rögtön elkezdődtek a vélt befolyás miatti támadások, így a pályázatot megsemmisítették – végül az épület mégis hősünk tervei szerint valósult meg, ráadásul a rá mindvégig jellemző rendkívül dekoratív és feltűnő módban. A város haladó polgárai hamarosan elhalmozták megrendeléssel az akkor még huszonéves építészt.

Palics, Conen-villa

Raichle egyik ilyen korai munkája a Szabadka melletti Palicson található Conen-villa. A gazdag iparoscsalád számára készült nyaraló érdekes átmenetet képez a historizáló, klasszikus svájci stílus és a szecesszió között. De Raichle nem csak tervez, hanem épületeit maga is kivitelezteti saját cégével, sőt, egy sor egyéb vállalkozást is visz egyszerre: téglagyárat, tehenészetet, tejüzemet vásárolt. Építészeti stílusa, habár nagyon dekoratív, különösebb egyéni jegyeket nem mutat. A Nemzeti Kaszinó székháza Szabadka főterén a korra jellemző neobarokk stílusban épült.

Szabadka, egykori Nemzeti Kaszinó, ma városi könyvtár

Viszont hamarosan rátalál saját (vagyis inkább Lechner Ödön) stílusára, és a magyaros szecesszió követője lesz. Időközben vállalkozásai is szépen jövedelmeznek, így 1903-ban feleségével és két lányával beköltözhetett a címlapképen is látható saját palotájába, ami mára Szabadka egyik jelképe lett.

Szabadka, a Raichle-palota részlet

Az épület minden szempontból a luxus és a jómód megtestesítője, már-már hivalkodó, arrogáns módon: a palota a pályaudvarral szemben, az ekkortájt kialakuló park oldalán látható, így a városba érkező utas elsőként ezzel az épülettel találkozik. A rendkívül pazar, majolikaelemekkel és festéssel díszített homlokzat mögött a földszinten Raichle különböző cégeinek irodái, az emeleten pedig a család lakrésze helyezkedett el. A lakrész talán nem is írja le megfelelően az emeleti luxuslakást, ahol bálteremmé alakítható ebédlő, török módra berendezett úri dohányzószoba, biliárdszoba, zeneszoba, külön reggelizőszoba és télikert, valamint a családtagok hálószobái sorakoztak.

A palota homlokzatának részlete

Azonban hiába voltak Raichle bevételei jelentősek, még több volt a kiadás: a nyugat-európai és törökországi utazások, a hatalmas estélyek, a palota termeit megtöltő műgyűjtemény, és nem utolsósorban a tetemes kártyaadósság mindent felemésztett. Ráadásul a bajok is csőstül jöttek, a fejlődő város vezetése már nem elégedett meg a helyi mesterrel, a nagyobb munkákat egymás után nyerték a budapesti építészek, elsősorban a Komor Marcell-Jakab Dezső páros, akik a híres városháza mellett a zsinagóga tervezését is elnyerték. Így 1907-ben beütött a csőd, a bíróság minden vagyonát, így a csodás palotát és berendezését is elárvereztette. A Raichle-család vagyontalanul, megszégyenülve hagyta el Szabadkát.

Szeged

Szeged, Raichle-palota

Raichle így a Tisza-parti városban kezdett új életet. És újabb csavar ebben a különleges élettörténetben, hogy ezt rendkívül sikeresen tette, ugyanis pár év alatt ismét vagyont gyűjtött. Saját tervezésben és kivitelezésben megépítette második magánpalotáját, immár a szegedi körúton. Bár a köznyelv palotának hívja az épületet, ez voltaképpen egy jóval szerényebb, ugyanakkor nagyobb pénzügyi tudatosságot mutató beruházás: egy hatalmas bérház, aminek első emeletén lakott a kalandos életű építész és családja, a többi lakást pedig jópénzért kiadta.

Szeged, a Raichle-palota részlete

Az újabb vagyont megalapozó szegedi életszakasz másfajta épületekből áll, mint Szabadkán: immár kevesebb a villa, a különféle befolyás útján megszerzett közberuházás, ekkor már főleg jómódú polgárok befektetési célú bérpalotáit tervezte és kivitelezte a jelek szerint megkomolyodó építész-vállalkozó. Ezek közé tartozik a szintén a Tisza Lajos körúton, Szeged árvíz utáni újjáépítésekor kialakuló egyik főútvonalán álló Gróf-palota:

Szeged, Gróf-palota

Szintén ebbe a típusba sorolható a Gróf-palotához közeli, a körút egyik mellékutcájában álló Móricz-ház. Hagyományos, igényes, de mégis tipikus bérházról van szó, akár Budapest belső kerületeiben is állhatna.

Szeged, Móricz-ház

Raichle J. Ferenc további élete épp olyan különös, mint a szecesszió éveire eső munkássága: az első világháború alatt, mint oly sok építész, hadmérnökként dolgozott. Majd teljes ismeretlenség és homály következik. Építészeti tevékenységet egyáltalán nem folytatott, arról sincs információ, hogy miből élt élete hátralévő részében. Ami sok-sok évtizedet tett ki, hiszen 91 éves korában halt meg Budapesten, 1960. április 12-én, a szecessziótól építészetileg-társadalmilag szinte fényévekre eső korszakban. Ami az utókorra maradt, az egy nagyon egyedi és különleges életmű, két városból, egy regénybeillő karrier egy-egy fejezetének színhelyéről.