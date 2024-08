Ötkarikás építészet: Athén 1896

Ötkarikás építészet – az Architextúra tematikus sorozata az olimpia alkalmából. Minden, ami sport, építészet és sportépítészet.



A Zappeion kiállítási csarnok udvara, a vívóversenyek helyszíne. (Kép forrása)

Ötkarikás építészet – új sorozatunk a sporthoz és az olimpiához kapcsolódó építészetre fókuszál. A legizgalmasabb városok közül válogatva bemutattuk természetesen az idei játékok építészetét, valamint London, München, Barcelona és Róma olimpiai helyszíneit. Zárásként következzen egy igazi különlegesség, az 1896-os első újkori olimpia és annak építészete!



Az olimpia nyitóünnepsége 1896. április 6-án, a Panathinaiko Stadionban. (Kép forrása)



A stadion napjainkban (Kép forrása)

Az első, mára már legendássá vált újkori olimpiát 1896 tavaszán rendezték meg. Annak ellenére, hogy már akkor hatalmi játszmák témája lett a helyszínkijelölés (Párizs, sőt Budapest is jelentkezett helyszínként, ha a görög állam „mégse tudná megrendezni az eseményt”), a játékok hatalmas sikert arattak, megalapozva az olimpiai eszme máig tartó diadalútját. Az akkori, a mainál jóval mostohább közlekedési viszonyok mellett is hatalmas tömeg követte a helyszínen a versenyeket, a nyitóünnepségen 80 000 néző vett részt, ami mai szemmel nézve is szép teljesítmény.



Athén francia nyelvű térképe 1896-ból 1896-ból, látható a város szabályos, rendezett szerkezete, jobbra lent „Stade” felirattal az olimpiai stadion. (Kép forrása)

Görögország 1830-ban nyerte vissza függetlenségét hosszú évszázados török megszállás után. Az ország siralmas állapotban volt (elég belegondolni, hogy hazánkban milyen visszaesést eredményezett 150 év, ők viszont majdnem ötszáz évig szenvedték az oszmán igát), viszont rendkívül gyors fejlődésnek indult, elsősorban a görög diaszpóra hatalmas befektetéseinek köszönhetően. Ekkor élesztettek fel több ókori görög hagyományt is, így már 1859-ben rendeztek olimpiai játékokat – természetesen csak országos szinten. Az 1870-es játokokat már a fenti képen is látható, 80 000 nézőt befogadó gyönyörű, völgybe épített stadionban rendezték, aminek építését az akkor multimilliomosnak számító kereskedő, Evangelos Zappas finanszírozta.



A Zappeion rendezvénycsarnok, a vívóversenyek színhelye. (Kép forrása)

A Zappas-család rendkívül aktívan vett részt Görögország modernizálásában és fejlesztésében, így az olimipai mozgalomban is. Evangelos unokatestvére, Konstantinos Zappas az Olimpiai Bizottság tagjaként és Coubertin báró jóbarátjaként elérte, hogy az 1896-os, immár nemzetközi olimpiát Athénban rendezzék. Ráadásul – szemben a 2004-es, kissé dicstelen rendezéssel, ami építészetileg leginkább az utóhasznosítás megoldatlanságát jelenti, azóta is üresen pusztuló költséges létesítményekkel – Athén kiváló házigazdának bizonyult. Persze, a verseny mérete is jóval kisebb volt, az alábbi sportágakkal: atlétika, kerékpár, vívás, torna, lövészet, úszás, tenisz, súlyemelés és birkózás. A játékok sem voltak még „ötkarikásak”, a híres logót csak az 1912-es stockholmi olimpián mutatták be. Az olimpiai lánggal sem futott be senki a stadionba, az elsőként az 1936-os berlini játékokon történt meg. Sőt, aranyérmet sem osztottak ki: az első helyezett ezüstérmet kapott a nyakába és babérkoszorút a fejére, a második helyezett kapta a bronzérmet és a babérkoszorút – a harmadik helyezett nem kapott semmilyen érmet, csak oklevelet és koszorút.



Az aranyat érő ezüstérem, Jules Clément Chaplain francia szobrász műve. (Kép forrása)

Az olimpia sikeréhez az autentikus helyszín is hozzájárult, hiszen a maratoni futást az eredeti – valószínűsíthető – útvonalon rendezték, Marathonból indulva. A cél természetesen az olimpiai stadion volt, ezzel is máig tartó hagyományt teremtve.



Az első újkori olimpiai maratoni futás térképe (Kép forrása)

A korabeli fényképekből egyébként érzékelhető a versenyek szinte családias hangulata:



A 12 órás kerékpárverseny rajtja egy képeslapon (Kép forrása)

A teniszversenyeket a frissen alapított teniszklubban, a lövészversenyeket egy erre a célra ideiglenesen felépített központban rendezték. Hajós Alfréd a tavaszi, 13 fokos tengervízben szerezte hazánk első aranyérmét – vagyis aranyat érő ezüstérmét. A stadion mellett csupán egy olyan olimpiai helyszín van, ami máig látható: ez a már említett Zappeion, amit az Architextúrán is bemutatott dán „sztárépítész”, Theofil Hansen tervezett. A Bécsben élő és működő Hansent a Monarchiában élő görög mágnások szívesen foglalkoztatták, így számos épületet tervezett az újjáépülő fővárosban.



A Zappeion átriuma, a vívóversenyek színhelye. (Kép forrása)



Baráti hangulatú vívóverseny a Zappeion átriumában (Kép forrása)

Az első újkori olimpia minden gyerekbetegség ellenére (ami a mából nézve inkább kellemes hangulatot eredményezett) igazi siker volt, így elindult az olimpiai eszme diadalútja, ami olyan nagyszabású városátalakító, városformáló játékokhoz vezetett, amiket a sorozat előző epizódjaiban láthattunk.