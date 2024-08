„EgészségTuning” a gyermekek közösségbe való visszatéréséhez

Minden szülő aggódik, ha a gyermeke beteg lesz. A tanévkezdés közeledtével egyre jobban foglalkoztat bennünket, hogy hogyan tudnánk megerősíteni gyermekünk immunrendszerét, hogy kezelni tudja azokat a fertőzéseket, amik majd a zsúfolt osztálytermek és a közös helyiségek kapcsán próbára tehetik a szervezetét. Bár lehetetlen a gyerekeket minden betegségtől teljesen megóvni, vannak olyan proaktív lépések, amelyeket mi szülők megtehetünk annak érdekében, hogy felkészítsük gyermekünk immunrendszerét az előttük álló tanévre.

Öt gyermek édesanyjaként rendkívül fontosnak tartom az egészséges életmódot és a sportot. Immunrendszerünk megerősítését főként a változatos, egészséges ételek fogyasztása és a mozgás fogja segíteni, ezért igyekszünk egészséges étrendet követni és rendszeresen sportolni is – írta Király Nóra a Családban marad! blogon. Gyermekeim számára igyekszem példát mutatni, mert úgy hiszem, hogy a legjobb módja annak, hogy megtanítsuk nekik az egészséges élet alapjait, ha mi magunk is aszerint élünk.

Megfelelő táplálkozás: Az erős immunrendszer alapja

Az első és legfontosabb lépés a megfelelő táplálkozás biztosítása. A változatos és kiegyensúlyozott étrend alapvető a szervezet védekező mechanizmusainak támogatásában. A friss zöldségek és gyümölcsök, amelyek tele vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal, különösen fontosak. Az A-, E- C-vitaminban, cinkben, szelénben gazdag citrusfélék, a béta-karotint tartalmazó sárgarépa, és az antioxidánsokban bővelkedő bogyós gyümölcsök mind hozzájárulnak az immunrendszer megerősítéséhez. Emellett a teljes kiőrlésű gabonák, és a sovány húsok is nélkülözhetetlenek, hiszen ezek biztosítják a szükséges fehérjéket és egyéb tápanyagokat.

Hidratálás: A szervezet méregtelenítése

A megfelelő folyadékbevitel szintén kiemelten fontos. A víz segíti a méreganyagok kiürülését a szervezetből, és elengedhetetlen a sejtek megfelelő működéséhez. Sokszor a gyerekek elfelejtenek inni, így érdemes kínálni őket. Lehetőleg korlátozzuk a cukros italokat és növeljük a vízbevitelt. A szabadban történő mozgás, a sport megnöveli a gyerekek folyadék igényét. Nálunk mindenkinek van egy saját kulacsa, amit mindig viszünk magunkkal a túrákra.

Testmozgás: Az immunrendszer stimulálása

A rendszeres testmozgás szintén alapvető az egészséges immunrendszer fenntartásában. A fizikai aktivitás nemcsak az általános fittséget javítja, hanem serkenti az immunrendszer működését is. A sport mindig is központi szerepet játszott az életemben és ezt továbbvittem a család életébe is. Mindegyik gyermekem sportol. Így, hogy nagy családunk van, igyekszem motiválni a gyerekeket az aktív családi tevékenységekben, természetközeli programokban való részvételre, akár egy közös kerékpározás, egy családi túra vagy egy egyszerű séta formájában. Általában szívesen csatlakoznak, hiszen számukra ezek a közös tevékenységek nemcsak egészségesek, de remek szórakozást is nyújtanak és mentálisan is jótékony hatásúak.

Az alvás fontossága: Kipihenten jobb az ellenállóképesség

Az elegendő és minőségi alvás szintén elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez. A gyermekeknek különösen fontos, hogy elegendő időt töltsenek alvással, hiszen a növekedés és a fejlődés nagy része alvás közben zajlik. Öt gyerekkel elég nehéz alvási rutint kialakítani, hiszen különböző korúak, különböző igényekkel, azonban felállítottunk egy limitet mindegyik számára, ami betartandó elvárás nálunk a családban, így addigra mindenki elcsendesedik és jobbára el is alszik. Szóval csak javasolni tudom, hogy alakítsunk ki egy állandó alvási rutint, amely segít a gyermeknek abban, hogy kipihenten és frissen kezdje a napot. Nyári szünet lévén szeretnek tovább fent lenni a gyerekek, de az augusztus utolsó két hetében érdemes visszaállni a koruknak megfelelő időben történő lefekvésre.

Szabadtéri tevékenységek: Kint jobb, mint bent

Számomra nagyon fontos, hogy gyermekeim mindennap töltsenek kint időt a szabadban, függetlenül az időjárástól. Télen, nyáron, hóban vagy fagyban is arra ösztönzöm őket, hogy élvezzék a természetet és a friss levegőt. A szabadban eltöltött idő serkenti az immunrendszerüket is, mivel hozzájárul a természetes védekezőképességük erősítéséhez, ráadásul a friss oxigén kell ahhoz, hogy az agyuk jól működjön.

Stresszkezelés

A gyerekek is szoronghatnak. A stressz gyengíti az immunrendszert ezért a kezelése is fontos szerepet játszik az immunrendszer erősítésében. Az iskolakezdés okozta szorongás csökkentésére beszélgessünk gyermekünkkel az érzéseiről, és támogassuk őt a felmerülő nehézségek kezelésében. A szabadban egy séta szintén segíthet a stressz csökkentésében.

Higiénia: A fertőzés kockázatának minimalizálása

Az immunrendszer támogatása érdekében az is fontos, hogy minimalizáljuk a fertőzés kockázatát. Tanítsuk meg gyermekünket a helyes kézmosási technikákra, és emlékeztessük őt arra, hogy mindig mosson kezet étkezés előtt, illetve a mosdó használata után. Az is hasznos lehet, ha a gyermeknél mindig van kézfertőtlenítő, amelyet szükség esetén használhat.

Vitaminkészítmények és probiotikumok

Végül, de nem utolsósorban, bizonyos esetekben érdemes megfontolni a vitaminkészítmények és probiotikumok használatát is, különösen akkor, ha gyermekünk étrendje nem elég változatos. Ezek a készítmények segíthetnek pótolni az esetleges hiányosságokat, és erősíthetik az immunrendszert, azonban nem helyettesíthetik az egészséges étrendet. Mielőtt bármilyen táplálékkiegészítőt adnánk gyermekünknek érdemes tájékozódni és egészségügyi szakember tanácsát kérnünk.

Ha kisebb gyermekünk van, olvassuk el neki a „Mesés egészség” című könyvet, amiből játékosan tanulhat az egészség fontosságáról.

Már most érdemes elkezdeni a gyermekek immunrendszerének erősítését, hisz négy hét múlva kezdődik az iskola. A fenti stratégiákat alkalmazva összességében elmondhatom, hogy szerencsére nem vagyunk túl betegesek. Próbáld meg te is bevezetni a rutinba az említetteket, így egészségesebb és sikeresebb lehet az iskolai év.