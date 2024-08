Ötkarikás építészet: Róma 1960

Ötkarikás építészet – az Architextúra tematikus sorozata az olimpia alkalmából. Minden, ami sport, építészet és sportépítészet.

Egy klasszikus olimpia klasszikus logója: Róma MCMLX. Kép forrása

Ötkarikás építészet – új sorozatunk a sporthoz és az olimpiához kapcsolódó építészetre fókuszál. A jelenleg is zajló párizsi olimpia helyszínei és a magyarok számára igen kellemes emlékeket idéző londoni után következzen egy igazi klasszikus, az 1960-as római olimpia! – írta Szende András az Architextúra blogon.

Az Örök Városnál ideálisabb helyszínt nemigen lehet elképzelni egy olimpia számára – az 1960-as játékokat valósággal átjárta az ókor szelleme, ugyanakkor a hatvanas éveket jellemző modernizmus is erősen megjelent, természetesen az itáliai eleganciával ötvözve. Ráadásul a rendkívül fejlett olasz formatervezés és grafika a játékok egész vizualitását meghatározta, az 1899-óta megjelenő népszerű vasárnapi magazin, a Domenica del Corriere, ami hagyományosan a legjobb grafikusokkal dolgozott, az alábbi címlappal jelentkezett:

A népszerű vasárnapi magazin olimpiai számának címlapja a nyitóünnepségről. Kép forrása

Az olimpia hivatalos plakátjának pályázatára 212 (!) művészt hívtak meg. A győztes, Armando Testa olasz grafikus alkotását 11 nyelven nyomtatták ki. A plakát, ahogy a címlapképen látható logó is a Romulust és Remust szoptató anyafarkast ábrázolja, az alatta lévő oszlopon egy bajnokot ünnepel a tógába öltözött tömeg. A plakáton, ahogy a címlapképen látható logón is megfigyelhető, hogy igyekeztek a lehető legtöbb dátumot római számmal megjeleníteni:

A római olimpia hivatalos plakátja. Kép forrása

A rendkívül igényes grafikai formanyelv kiterjedt a helyszíneket bemutató ismertetőfüzetekre, az érmekre, a bélyegekre, egyéb plakátokra is. Hasonlóan jól sikerült az olimpia építészetileg is: az épületek egyszerre voltak rendkívül, modernek, mégis olaszosan elegánsak. A három helyszínre csoportosuló épületek közül legismertebbé a Palazetto dello Sport, vagyis a „sportpalotácska” vált. Egy, különleges héjszerkezeteiről híressé vált építőmérnök, Pier Luigi Nervi alkotása rendkívül könnyed hatást kelt, ugyanakkor az ekkor népszerű futurisztikus sci-fi filmeket is megidézi:

A Palazetto dello Sport, vagyis a sportpalotácska. A nagy sportpalota kisebb párjaként épült, itt rendezték a kosárlabda és súlyemelőversenyeket. Kép forrása

A versenyek egyik központja a történelmi várostól délre található EUR-negyed volt, amit még az 1942-es, végül elmaradt világkiállításra (Esposizione Universale di Roma – ezért EUR) terveztek. A negyed a fasiszta várostervezés iskolapéldája, egymásra merőleges tengelyekkel, amik végén egy-egy meghatározó épület áll (így a híres „négyszögletes Colosseum”). Ez a terhelt múlt nem zavarta a játékok szervezőit, a tengelyek üresen maradt végpontjaiba sportlétesítményeket helyeztek, így pont a főtengely végébe került a fenti Palazetto, vagyis palotácska nagytestvére, a Palazzo dello Sport, vagyis a sportpalota. A 15 000 férőhelyes épület kevésbé attraktív, mint Nervi alkotása, de így is hozza a korban szinte elvárt sci-fi szerű külsőt:

A repülő csészealjhoz hasonlító Palazzo dello Sport. Kép forrása

A sportpalotához vezető tengelyre merőleges utca lezárásaként építették 1953-ban a Palazzo dei Congressi-t, vagyis a kongresszusi palotát. Ebben a különleges, egyszerre a klasszicizáló és modern (és rideg) épületben rendezték az ötpróba és a vívóversenyeket:

A harmincas években épült utca végét lezáró Palazzo dei Congressi. Kép forrása

Hasonló előzményei voltak a versenyek másik központjának, a Foro Italico-nak is. Az eredetileg Foro Mussolini nevű területre tervezték a háború miatt elmaradt 1940-es olimpiát, viszont az épületek és a park gyakorlatilag már a harmincas évek végére elkészült, csupán az olimpia stadiont kellett bővíteni.

A Foro Italico, háttérben az olimpiai stadionnal. Kép forrása

Bármennyire elegánsak és nagyszerűek voltak az új létesítmények, a római olimpia igazi varázsát az adta, hogy bizonyos számokat ókori épületekben rendeztek. Így például a tornaszámokat Caracalla fürdőiben, a birkózást pedig Maxentius bazilikájában rendezték:

Birkózóverseny Maxentius bazilikájában. Kép forrása

A hosszútávfutó-versenyek befutója pedig Constantinus diadalíve alatt volt:

A maratoni futás befutójának pillanatai. Kép forrása

Róma központja a játékok idején. Kép forrása

Az olimpiai falut viszont a ma már elavultnak és hibásnak számító Le Corbusier-i elvek szerint tervezték meg. A lábakra állított épületek a zöldterületben „úsznak”, a területet gyorsforgalmi út vágja ketté. Szinte csak a véletlenen múlt, hogy a nyugat-európai, hasonló elvek szerint épült lakótelepekhez hasonlóan a római olimpiai falu nem vált lelketlen no-go zónává, ahol a földszinti lábak közötti sötét területek a bűnözés melegágyai.

Az elmélet: az olimpiai falu korabeli helyszínrajza. Kép forrása

És a gyakorlat: a lábakra állított épületek alatti (egyébként nappal is félhomályos) terület nem biztos, hogy a legjobb helyszín egy sötétedés utáni sétához. Kép forrása

Folytatjuk!