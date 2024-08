Nyolcvan évvel ezelőtt kezdődött Varsó tragédiába forduló hőseposza – Máthé Áron történész legújabb írása a Huszárvágás blogon.

1944. augusztus 1-én, a „W” órában, délután 5-kor tört ki a varsói nemzeti felkelés a német megszállók ellen. A londoni székhellyel működő emigráns kormány és a lengyelországi földalatti állam és hadsereg vezetése úgy ítélte meg, hogy meg kell próbálni saját erőből felszabadítani a lengyel területeket, mielőtt a németeket üldöző szovjet Vörös Hadsereg tartósan birtokon belülre kerülne. A széleskörű hadművelet a „Vihar” (lengyelül: Burza) fedőnevet kapta. 1944. január elején meg is indult a dominószerűre tervezett felkelés-sorozat, és bár elértek sikereket, a végső célt, vagyis egy, a térképen és a valóságban is látható lengyel övezetet nem sikerült létrehozni. Nem utolsósorban azért, mert a szovjeteknek eszük ágában sem volt a lengyel nemzeti erőket elismerni; nekik megvoltak a saját, balos, vagy éppen kommunista lengyeljeik. A „Vihar” hadművelet hét hónapnyi váltakozó sikere miatt a lengyel Honi Hadsereg és az emigráns kormány arra jutott, hogy muszáj megpróbálni Varsó felszabadítását is – annál is inkább, mivel a szovjet páncélos él ekkor már Varsó keleti, Visztulán túli külvárosai felé közeledett.

A felkelés két hónapnyi hősies harc után elbukott. A szovjetek ímmel-ámmal adtak csak engedélyt a Vörös Hadsereg mellett szervezett Lengyel Néphadsereg egységei számára, hogy támadást kíséreljenek meg – ami annak-rendje módja szerint kudarcba fulladt. A britek és az amerikaiak ejtőrernyővel dobtak le utánpótlást, de annak jelentős része sosem jutott el a felkelőkhöz, hanem a németek kezére került. A Varsó mellett állomásozó magyar honvédalakulatok viszont többféleképpen is segítséget nyújtottak: fegyvert, lőszert, élelmiszert és gyógyszert adtak, átengedték a felkelők titokban mozgó egységeit, sőt, magyar honvédek be is álltak a felkelők közé.

A felkelés kezdetének nyolcvanadik évfordulóján a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete által közzétett anyagok közül Boguslaw Kamola, egykori felkelő harcos emlékezéseit közöljük.

Bogusław Kamola tökéletesen emlékszik 1944. augusztus 1-jére: „Żoliborz kerületben az első lövések délután 2 óra körül dördültek el, még »W« óra előtt. Ez a Suzin utca közelében lévő fegyverek mozgatásának műveletéhez kapcsolódott. A lengyel Honi Hadsereg egysége […] egy német járőrbe botlott, és lövöldözés tört ki”. Emiatt a Żoliborz-i felkelést előrehozták. „Úgy vélem, ez a szerencsétlen incidens volt az, ami a Honi Hadsereg mozgósításával kapcsolatos zűrzavart okozta. A Żoliborz-i akció jel volt a németek számára, hogy valóban lesz valamiféle harc vagy fegyveres ellenállás. Ezért a fővárosban lévő összes német erőt maximális harckészültségbe helyezték”. A Żoliborz-i események megakadályozták, hogy az alig 14 éves Bogusław Kamola megkapja a mozgósítási parancsot. Ő csak augusztus 4-én értesült róla. Okosnak kellett lennie ahhoz, hogy csatlakozhasson az alakulatához. „A szakasz futára elért hozzám. Azt mondta, hogy a szakasz már áll, mozgósítanak. És persze, hogy az lenne a legjobb, ha a csatlakozó katonák felfegyverkezve jönnének. […] Apám az egész »Żywiciel«, majd a »Żmija« csoport fegyverellátója volt. Ennek köszönhetően rengeteg fegyver volt elásva a pincében. Úgy döntöttem, hogy kiásom őket. […] Este titokban lementem a pincébe, és kiástam a »Efenka« kézifegyvert [Browning M1910/22], azt, amelynek meghosszabbított csöve volt és 53 tölténye, tehát elég sok, valamint egy másik tárat. Mindezt előkészítettem, és reggel észrevétlenül elhagytam a lakást. A német őrök az előőrsökön nem láttak meg, és egy olajmalmon keresztül a Rudzka utcába osontam, onnan pedig a Visztula folyóhoz. Utána a folyami nádasokon keresztül a Potocka utcába mentem. Az első felkelő egységek már ott állomásoztak. Így kerültem a Krasiński 20 utcába.”

Ott állomásozott a 227. felderítő szakasz, amely augusztus 10-e után a „Żyrafa” csoportba került.

„Amikor csatlakoztam a szakaszhoz, rájöttem, hogy az összes katonája vagy a középiskolai barátaim voltak, vagy a titkos iskolákból, vagy onnan, ahol én laktam. Mi, Żoliborz fiatalok, mindig részt vettünk valamiben. Mivel mindez összeesküvés volt, abszolút senki sem beszélt erről a másiknak. Ismertük egymást, de azt nem tudtuk, hogy a többi cserkészcsapatban kik vannak. Nem a semmiből jött emberek voltak, akik gyorsan egységbe szerveződtek. Nagyon jól ismertük egymást, ami óriási erőt és bátorítást adott nekünk.”

A Krasiński utca 20. szám alatti barikád volt az egyik legfontosabb stratégiai pozíció, amely a Wilson térre, Żoliborz központjába való bejutást védte nyugatról. Ez a pozíció azonban még egy okból volt fontos.

„A Krasiński utcai bejáratot a Feltámadás Nővérei kolostor védte, majd mi a Krasiński 20-nál, a másik oldalon pedig a Krasiński 29-es tömb. A mi barikádunk a felkelés végéig kitartott [valójában a felkelők 1944. szeptember végén, a Żoliborz elleni hatalmas német támadás után vonultak vissza ezekből az állásokból]. A háború előtt a blokkon előtt néhány telek és néhány ház állt. Balra egy vegyi intézet volt, amelyet a németek elfoglaltak. Jobbra, körülbelül egy kilométerre, a német tüzérség volt. Azon a területen tulajdonképpen állandóan körülvettek bennünket a német erők. Az általunk épített barikád összekötötte a Krasiński 20-as blokkot, az utcát keresztezve, a Krasiński 29-es blokkal, egészen a nővérek kolostoráig. A csatornanyílás a barikádról volt elérhető. Mint később kiderült, a csatornák kommunikációjának egyik kulcseleme volt a miénk.”

A harcoló főváros elszigetelt egységei és kerületei közötti kommunikációs problémák arra kényszerítették a felkelés parancsnokságát, hogy alternatív kommunikációs módot keressen. A városi vízművekkel együttműködve speciális kommunikációs útvonalakat készítettek elő, a város alatt, a csatornákban.

„Żoliborz különösen el volt vágva, mivel a Gdański pályaudvar vasútvonala korlátozta. Ez egy természetes, a németek által ellenőrzött fal volt, amely megakadályozta, hogy elérjük a városközpontot és az óvárost. Ezért a parancsnokság úgy döntött […], hogy különleges egységeket alakítunk, amelyek a csatornákon keresztül veszik át a kommunikációt. […] A mi szakaszunkat […] ezzel bízták meg. […] Gyanítom, azért választottak minket, mert tapasztalt osztag voltunk. Fiatal fiúk voltunk, elég sportosak, nem magasak, motiváltak, felderítők. Tökéletes csoport volt. […] A csatornába való beosztást megtiszteltetésként kaptam, úgy gondoltam, hogy ez egy különleges feladat.

Ugyanakkor azonban féltem is. Eszembe jutott egy vízzel elöntött csapadékcsatorna, amit kisfiúként láttam. […] Mi magunk választottuk ki a csapatokat, amelyekben végigjártuk a csatornákat, nem volt ebben a kérdésben parancs. Żoliborz parancsnokságának természetesen megvolt a főcsoportja, mi voltunk a végrehajtók. De a csatornákban végzett munka agya a »Gałązka« hadnagy volt [Zygmunt Zbigniew Zamięcki hadnagy, a szakasz speciális csatornákban történő kommunikációjának parancsnoka Żoliborzban]. […] és az egykori Vízellátó és Csatornázási Vállalat egy csoportja. Ezek az alkalmazottak a csatornák egyes részeinek háború előtti terveit bocsátották rendelkezésünkre, így amikor részt vettünk a műveletekben, »Gałązka« parancsnok tudta, hogy merre tartunk, milyen útvonalakon és mely szakaszokon. Nehezen felejthető tapasztalat volt. Amikor leértünk az aljára, kiderült, hogy a vízszint magas – augusztus végén még működött a csatornázás a központi kerületben, az otthonokban még volt vízszolgáltatás. Mindezt a bizonytalanság érzése kísérte, hogy hol vagyunk, és a félelem. Azt parancsolták, hogy kapaszkodjunk egymás ruhájába, a másik kezünkkel pedig a csatornák falát fogdossuk. Patkó alakú volt, és elég magas is, körülbelül 1,8 méter. Lábunkat vonszolva haladtunk előre. Természetesen tilos volt beszélni, sikítani és a lábunkat a víz fölé vinni, csak a csatorna alján húzódhattunk.”

A „csatornapatkányok” gyorsan alkalmazkodtak a föld alatti zord körülményekhez.

„Amikor először ereszkedtünk le, magas, térdig érő felsőrésszel ellátott gumicsizmát kaptunk. A nadrágunkat a szárába dugtuk. Ezen kívül volt sisakunk és fegyverünk. Mindig nagyon jó fegyvereink voltak – Sten vagy Lightning géppisztolyok. De az első alkalommal, amikor a szennyvíz beömlött a felsőrészbe, akinek nem volt szorosan illeszkedő cipője, az gyorsan elvesztette azt az iszapban. A szennyvíz gyakorlatilag lehetetlenné tette a járást, a lábunkat a fenéken kellett húznunk. Összességében nagyon csúszós is volt, bármikor el lehetett esni. […] Általában lyukas tornacipőt viseltünk, mezítláb, hogy a víz átfolyjon rajta, és a cipő rajta maradjon.

Ettől eltekintve rövid nadrágot viseltünk – nem vitte el a vizet, és könnyebb volt a csatornákon keresztülmenni. Ez fontos találmány volt; azonban a lábunkat sebezhetőbbé tette az apró sebekre, és a csatornákban könnyen elfertőződhettek. […] Az egyetlen gyógyszerünk erre egy szürke kenőcs volt, semmi több. […] Aztán már nem vettünk sisakot. A sisak, amikor elestünk vagy a falnak ütköztünk, nagyon hangos hangot adott ki, és a visszhang az egész csatornában elterjedt. […] Minden golyó, minden felszínen leadott lövés, jármű, tank, bomba – a csatornákban kétszeres erővel éreztük.”

A Varsó alatti alagutakban töltött hosszú idő nemcsak az ellenséggel való találkozás lehetősége miatt volt veszélyes.

„Minden szennyvíz és mocsok különböző gázokat bocsát ki, például metánt, ami halálos az emberre. Ez ott is így volt. Amikor a felszínre mentünk, félig eszméletlenül, mérgezettnek éreztük magunkat.”

A Varsói Felkelés Múzeumában olyan felnőtt felkelők történetei vannak, akik mentálisan törtek meg a csatornákban. A 14 éves Bogusław Kamola azonban soha nem tört meg.

„Soha nem estem pánikba. […] Valószínűleg azért, mert profik voltunk abban, hogy embereket és felszerelést mozgassunk a csatornákon keresztül. Tudtuk, hová megyünk, mi a célunk és hogyan kell megközelíteni. Fehér krétával jelöltük az utcaneveket. […] Számomra a legrosszabb, a legstresszesebb dolog a csatornákban való őrködés volt. Eleinte nem ellenőrizték a közlekedést az alagutakban, de mivel egyre többen és többen mozogtak az alagutakban, belépőjegyeket vezettek be. Az ellenőrzéshez a parancsnokság őrséget rendelt el. A mi pontunk a Gdański állomás közelében volt. Mindig volt egy alagút egy elágazással, amelyen keresztül veszély esetén biztonságosan ki tudtunk menekülni. Ott állni, egyedül vagy egy barátunkkal, teljes sötétségben és csendben, állandóan figyelve, hogy történik-e valami, óriási feszültséget hagyott bennünk. Minden nap új fényjelzést állítottak fel. Ha valaki nem reagált egy ilyen jelszóra, parancsot kaptunk, hogy lőjünk. A csatornában való lövöldözésre egyvalami volt jellemző – minden lövés pontos volt, nem volt esély a golyó elkerülésére.”

A csatornák olyan kommunikációs útvonalakat nyitottak meg a felkelők számára, amelyeket a föld felett nem tudtak elérni. Ennek köszönhetően a „csatornapatkányok” különböző feladatokat kaptak.

„Fegyvereket szállítottunk, például az Óvárosba. Fegyvereket, amelyeket a Kampinos erdőben állomásozó katonáktól kaptunk, akik nagyon jól fel voltak fegyverezve. […] Néha ezek az »erdősök« velünk jöttek. Ők sportosabbak, fizikailag erősebbek, de a csatornákban tapasztalatlanok voltak. […] Egész osztagokat vittünk az Óvárosba, onnan pedig Żoliborzba, hogy felfegyverezzük őket. Ehhez egész logisztikát kellett kitalálnunk. Nyilvánvalóan a csoportok nem lehettek túl nagyok, nem lehettek nagyobbak 25-30 főnél. Ez összefüggött azzal, hogy a csatornanyílások már nyitva voltak. Amikor elértünk egy nyíláshoz, alá kellett ugranunk, várva és figyelve, hogy történik-e valami odafent a felszínen. Azoknak, akiknek sikerült, meg kellett várniuk a többieket. Mire az egész 20-30 fős csoport átért a túloldalra, sok idő telt el. […] Néha az emberek eltévedtek az alagutakban. A csatornarendszer egy hatalmas, többszintes, veszélyes város. Ez egy olyan birodalom volt, amelyet a félelem uralt. Aki nem bírta egyedül, a sötétben, az meghalt.”

A harc előrehaladtával a feladatok napról napra nehezebbek lettek.

„A németek rájöttek, hogy a csatornákat használjuk. Ezért voltak a nyitott lejárók és az elzárt alagutak. Leengedtek mindenféle fémkorlátokat, ágyakat, hordókat és így tovább, ami elzárta a víz áramlását, megemelte a szintjét és megnehezítette az átjutást. A mi feladatunk többek között az volt, hogy szabaddá tegyük az alagutakat és megsemmisítsük a barikádokat […]. Az egyik a Gdański állomás alatt volt. A számtalan erőfeszítés és próbálkozás ellenére sem tudtunk megszabadulni tőle. A városközpontba való bejutást elzáró gát megsemmisítésére is minket küldtek. A másik oldalon már magasan állt a víz, ezért nagyon óvatosnak kellett lennünk az elzárás lebontásakor. Végül a barátaink egy másik csoportja robbantotta fel, akik odaértek.”

„Hipek” nagyon jól emlékezett egy másik, hasonló feladatra.

„Azt a parancsot kaptuk, hogy romboljunk le egy téglafalat – a németek egy csatornát zártak el így, valahol az Obozowa utca alatt a Wola negyedben. Voltak terveink, hogyan jutunk oda, és információink arról, hogy a falat állítólag hogyan építették. Különleges élelmiszeradagokat kaptunk (kétszersült kekszet és fejenként tizenkét kockacukrot) – úgy nézett ki, hogy hosszabb időt kell ott töltenünk. Sajnos eltévedtünk. Egy nagy terembe értünk, ahol több elágazás és csatornaszint találkozott. Nagyon zajos volt. Mint kiderült, a parancsnokunk eltévedt. Amikor erőnk határára értünk, megálltunk, hogy megvitassuk, mi legyen a következő lépés.

Annak ellenére, hogy egyes hangok visszavonulásra szólítottak fel, a parancsnok úgy döntött, hogy továbbmegyünk – és igaza volt. A következő csatornában megtaláltuk a célpontunkat. Közvetlenül a kinyitott lejáró után egy téglafal volt, amelyet a felülről érkező fény kissé megvilágított. A barátom őrködött a lejáró alatt, míg én és az iskolai barátom, Zenek rongyokba csomagolt kalapácsokkal kezdtünk el dolgozni a falon. Hirtelen a bunker sötét lett. Riadó. Beledobtuk a kalapácsokat a csatornába, és vártunk. Minden elcsendesedett. Megragadtuk a fegyvereinket. Egy perc múlva hallottuk, hogy egy motor beindul, és minden újra világos lett. Egy német jármű volt, amely megállt a lejáró felett. Parancsnokunk visszavonulásra szólított fel, de még így is hatalmas nehézségek árán tudtuk csak elérni a bázist.”

Amikor az interjú készült Bogusław Kamolával, a felvételeken részt vett a varsói vízügy egyik alkalmazottja. Ő egészítette ki a történet részleteit. Mint kiderült, a felderítők valóban eltévedtek, és bár elérték a Wola kerületet, az egyik csatornaág végpontjához jutottak.

A vasbetonfal, amelyet a varsói csatornázási vállalat alkalmazottai építettek, soha nem dőlt volna össze Bogusław Kamola és barátai kalapácsai alatt. A „csatornapatkányok” fő útvonala Żoliborzból az Óvárosba vezetett, ritkán a mentek a városközpontba.

„A mi bunkerünk és az óváros bunker közötti távolság körülbelül 4,5 km volt. Ezen a szakaszon végigsétálni, az egységben lévő emberek számától függően, körülbelül 4-10 órát vett igénybe. Általában élelem és víz nélkül. Parancsnokunk, »Gałązka« hadnagy kapott tanácsot a csatornák alkalmazottaitól. Ő adta meg nekünk a legalapvetőbb szabályokat, hogy mit kell odalent csinálni, de mindenekelőtt azt, hogy ne féljünk; hogy nincs különösebb veszély. Mindig igyekeztünk a lehető legbiztonságosabban járni, nehogy megcsússzunk és elessünk. […] A felkelés során az Óváros volt az első kerület, amelyet kiirtottak. Mi oda jártunk, így láttuk, hogy mi történik. A zöld Żoliborzból az égő Óvárosba menni igazán traumatizáló élmény volt, a kontraszt nagyon is látható volt.”

Mint kiderült, a csatornák a háború és a német elnyomás elől bujkáló civilek menedékhelyei is voltak.

„Augusztus végén a csatornákban rejtőzködő zsidókra bukkantunk. Parancsot kaptunk, hogy tisztítsunk ki egy átjárót, valahol a régi gettó alatt. Ezek az alagutak tele voltak hullákkal. Az egyik összekötő helyiségben találtunk egy kis emelvényt, és rajta egy csomó dolgot – takarókat, rongyokat, vizesvödröket, még konzerveket is. Rájöttünk, hogy valaki biztosan ott rejtőzött. Hívogatni kezdtük őket, és egy idő után az egyik ágból emberi alakok, vagy inkább emberi roncsok kezdtek előbukkanni. Fájdalmas látvány volt. Sikerült kivezetnünk ezt a hat embert, Żoliborzba. […] Egyszer meg egy csomó civillel is találkoztunk, aki bolyongtak a csatornákban, őket is ki tudtuk vezetni. Fegyvereket szállítottunk, például az Óvárosba. Fegyvereket, amelyeket a Kampinos erdőben állomásozó katonáktól kaptunk, akik nagyon jól fel voltak fegyverezve. […] Egész osztagokat vittünk az Óvárosba, onnan pedig Żoliborzba, hogy felfegyverezzük őket. Ehhez egész logisztikát kellett kitalálnunk.”

A nehéz szolgálat a csatornák kommunikációjában nem jelentette azt, hogy a felderítőket felmentették más felkelői feladatok alól. Ez azonban kiváltságokkal is járt.

„A Krasiński utca 29. szám alatt mindig voltak vizes vödrök, amelyekkel takaríthattunk. Nem volt sok – egy-egy kancsó. Nehéz volt, de igyekeztünk mindent megtenni. Ami a különleges bánásmódot illeti, ennyi volt. Ráadásul – a csatornába járás nem mentett fel minket az őrszolgálat alól. Egyszer volt egy kellemetlen helyzetem ezzel kapcsolatban. Az egyik expedíció után – már átöltözve és, mondjuk úgy, kitakarítva – csatlakoztam a szakaszhoz. Amikor a parancsnok meglátott, közölte velem, hogy hajnali 2 órától őrködnöm kell. Későbbi kérésem, hogy állítsanak őrségbe, süket fülekre talált. Teljesen kimerülten mentem a barikádra.

Ott találkoztam Tytus barátommal, aki szintén őrséget állt. Megkegyelmezett nekem, és azt mondta, hogy aludjam ki magam egy közeli tömb lépcsőházában. Ha bármi történne, ő majd hív engem. És így is tettünk. Minden jó lett volna, ha fáradtságom miatt nem tévesztem volna el a lépcsőházat. Eljött az őrségváltás ideje, és én nem voltam ott. A háború idején a barikádról elmenni a lehető legmagasabb büntetést jelentette – hadbíróság. Elkezdtek keresni engem, és természetesen álmosan találtak meg. Nagy volt a felhajtás emiatt… Szerencsémre csak a cserkész büntetést kaptam – a reggeli névsorolvasáskor az egész szakasz előtt köröket kellett tennem a tömbudvaron, vizesvödröket cipelve. Tekintettel arra a helyzetre, amelyben voltunk, ez hihetetlenül enyhe büntetés volt.”

Minden szabadidőt a cserkészek pihenéssel töltöttek, bár néha együtt énekeltek dalokat. Ritkán engedélyezték a levelezést is.

„A születésnapomon kaptam szabadságot, hogy találkozhassak a családommal. Betörtem az otthonomba, és szerencsére még aznap, augusztus 25-én ott találkoztam anyukámmal és a bátyámmal. Könnyes szemmel fogadott, de nagyon örült, hogy még élek. Azt hitte, hogy maradni fogok, de nem tudtam, vissza kellett mennem a szakaszomhoz. Egy héttel a hazalátogatásom után támadás érte az általános iskolát nem. 133-as iskola ellen, ahol németek állomásoztak. Az iskolát elfoglalták és felgyújtották. Az otthonunk [az egy szomszédos épületben volt] szintén elpusztult. Szerencsére a családom túlélte. Három évvel később találkoztunk újra, miután visszatértem a fogságból.”

A varsói felkelés bukásakor, amikor a maradék felkelők letették a fegyvert és német hadifogságba kerültek, Bogusław Kamolát a nagyon kemény körülmények között működő német büntetőlágerbe, az Altengrabow XI-be deportálták. Ezután például Magdeburgban kellett dolgoznia. Lengyelországba 1947-ben tért vissza. Az interjú készítésekor a varsói Żoliborz kerületben élt, amelyben annak idején olyan bátran harcolt.

