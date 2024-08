Ötkarikás építészet – Barcelona, 1992

Ötkarikás építészet – új sorozatunk a sporthoz és az olimpiához kapcsolódó építészetre fókuszál. A jelenleg is zajló párizsi olimpia helyszínei és a magyarok számára igen kellemes emlékeket idéző londoni után következzen egy szintén sikeres és jó hangulatú esemény, a város arculatát máig meghatározó 1992-es barcelonai olimpia!

Az 1992-es esztendőt máig Spanyolország nagy éveként emlegetik: ekkor, Amerika felfedezésének 500. évfordulóján az ország nagyszabású világkiállítást rendezett Sevillában (ennek alkalmából készült el Makovecz Imre híres pavilonja), valamint helyt adott az XXV. olimpiai játékoknak. Jól mutatja a korszellemet, illetve annak megváltozását, hogy ma egy ilyen eseményt, egy európai felfedezést, a gyamatosítás kezdetét aligha lehetne megünnepelni. Az olimpiát „Barcelona Gellért-hegyén”, a Montjuïc-hegyen rendezték, így a közvetítések hátterét rendszerint a maga város, illetve a tenger adta.

A barcelonai olimpia ikonikus helyszíne, a műugróversenyek trambulinja, háttérben a várossal. Kép forrása

A Montjuïc-hegyen elhelyezett olimpiai park, fantasztikus kilátással a városra és a tengerre. Kép forrása

Maga az olimpia építészeti szempontból visszafogott, konzervatív volt. Ez a posztmodern időszaka, itt nincs high-tech építészet, inkább az ókori formákat visszaidéző elrendezés és részletek. Ehhez az építészeti hangulathoz hozzájárult, hogy a játékok központi épülete egy 1926-ban épült hatalmas stadion volt, amit természetesen 1992-re jelentősen kibővítettek (55 000 férőhelyesre) és felújítottak, de megőrizték jellegzetes, két háború közti klasszicizáló arculatát:

A barcelonai olimpiai stadion, az Estadi Olímpic. Kép forrása

Az olimpiai stadion a 2010-es atlétikai világbajnokság megnyitóján. Kép forrása

A stadion tengelyére egy park, illetve egy sétány fűződik fel, ami – jellegzetesen posztmodern módon – visszaidézi az ókori görög kialakítást, illetve építészeti formákat többek között a középen húzódó vízmedencével és a kétoldali oszlopsorral.

A stadion tengelyére felfűzött a sétánnyal. Kép forrása

Az így kialakult sétány oldalán áll a 92-es olimpia jelképes építménye, címlapképen is látható, Santiago Calatrava által tervezett torony, ami nem kilátó, hanem kommunikációs építmény – ami természetesen szimbólumértékű funkció. Calatrava a spanyol organikus építészet fő alakja és – bár sok szempontból másképp értelmezték az organikus építészet fogalmát – Makovecz Imre jóbarátja volt.

A stadionból kiinduló sétány másik vége, balra a Calatrava által tervezett torony. Kép forrása

A Calatrava-féle olimpiai torony. Kép forrása

Az olimpiai park többi létesítményét is a visszafogott elegancia, az időtlenség jellemzi. A tornaversenyeknek, valamint a kézi – és röplabdadöntőnek helyt adó Palau Saint Jordí ennek ékes példája:

A visszafogottan elegáns Palau Saint Jordí. Kép forrása

Természetesen nem mindegyik versenyhelyszínt tudták a központi területen elhelyezni, szerte a városban rendeztek eseményeket. Az asztalitenisz számok így az egykori Estació del Nord, vagyis az északi pályaudvar átalakításával létrehozott rendezvényközpontban kaptak helyet, amit a versenyzők és a nézők bizonyára nem bántak:

Az Estació del Nord épülete. Kép forrása

Harminckét év távlatából is elmondható, hogy a katalán fővárosban rendezett olimpia nemcsak derűs hangulatú és emlékezetes esemény volt, hanem komoly építészeti értékek is létrejöttek az esemény alkalmából, ráadásul ez egy építészetil szempontból is egyedülálló „posztmodern olimpia” volt.

Folytatjuk!

