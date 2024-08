Az anyatej a gyermek legjobb immunvédelme, minden cseppje aranyat ér

Az anyatej a legideálisabb táplálék, amely számos előnnyel jár, különösen a gyermek immunrendszerének erősítése szempontjából, de „az anyatej táplálék a léleknek is”, az anyatejes táplálás erősíti az anya és a gyermek közötti kötődést, ami pozitív hatással van a gyermek érzelmi és pszichológiai fejlődésére – írja Király Nóra bloggazda a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében.

Az anyatejes táplálás világnapját minden évben augusztus 1-jén ünnepeljük. Ez a globális, világszerte kiemelt esemény a Szoptatást Támogató Világszövetség (WABA) kezdeményezésére jött létre, és azóta számos országban, köztünk hazánkban is a szoptatás fontosságát és előnyeit felhívó rendezvényekkel ünnepeljük.

Anyatejjel hosszútávon az immunvédelemért



Ennek a jeles napnak egyik fő célja, hogy növeljük az emberek tudatosságát az anyatejes táplálás előnyeiről és fontos szerepéről, mert ötgyermekes édesanyaként nemcsak hiszem, de a tapasztalat is beszél belőlem, hogy az anyatej amellett, hogy a gyermekünk egészségét és fejlődését segíti, hosszú távú egészségügyi előnyökkel is jár. S hogy miben áll az anyatej különleges hatása? Az anyatej a lehető legoptimálisabb tápláléka a babáknak, mert olyan antitesteket tartalmaz, amelyek segítenek a kicsik immunrendszerének fejlődésében és védekezésében a fertőzésekkel szemben. Az anyatejben található immunsejtek és bioaktív anyagok hozzájárulnak a betegségek elleni védekezéshez. Továbbá a gyermek megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges összes tápanyagot, beleértve a fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmazza. Mellette szól az is, hogy könnyen emészthető a csecsemő számára, ami csökkenti a gyomor-bélrendszeri problémák – a hasfájás és a székrekedés – előfordulását.

Az anyai és gyermeki kötődés kialakítása

Az anyatejes táplálás erősíti az anyai és a gyermeki kötődést, ez pedig pozitív hatással van gyermekünk érzelmi és pszichológiai fejlődésére. Sajnos rengeteg félelem él a leendő édesanyákban a szoptatással kapcsolatosan, s ez már idejekorán elrettenti őket… Amin egy gyakorló édesanya már csak mosolyog, az egy első gyermekét váró kismama számára még ismeretlen világ. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy nemcsak a gyermek, de a szoptatós édesanya számára is számos egészségügyi előnyökkel jár, ha gyermekét anyatejjel tudja táplálni. Ezzel az édesanya csökkentheti az olyan hosszú távú egészségügyi problémák kockázatát, mint az elhízás, a cukorbetegség, valamint egyes allergiák és autoimmun betegségek.

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) alapítójaként, pedig kiemelten fontosnak tartom az anyatejes táplálással kapcsolatos edukációt, hogy az édesanyák időben kapjanak az anyatej előnyeiről, a szoptatás technikáiról, ha szükséges számukra, akkor az anyatej megfelelő tárolásáról megbízható szakemberektől hasznos információkat. Továbbá fontosnak vélem egy olyan megértő és támogató környezet kialakítását a munkahelyeken és közösségekben, ami által biztonságban érzik magukat a szoptató édesanyák, s ahol szoptató-és pelenkázóhelyiségek is rendelkezésükre állnak.

Köszönet a védőnőknek – , hogy helyi és országos szinten segíthetenek abban, hogy minél több családhoz eljusson az anyatejes táplálás fontosságának üzenete. Hiszem, hogy ez a nap egy különösen fontos alkalom arra, hogy bátorítsuk és támogassuk az édesanyákat abban, hogyha lehetőségük van rá, ezt a természetes, és hosszú távon önmaguk és gyermekük számára is egészséges táplálási formát válasszák.

„A szoptatás egy szentimentális metafora … nem döntöd el, mennyit szeretsz. Egyszerűen válaszolsz a szeretetnek, és pontosan annyit adsz örömmel, amennyit csak akarnak.” (Marni Jackson)

