A családi barátságok érzelmi támogatást nyújtanak

A barátságok fontos szerepet játszanak a társadalmi és személyes életünkben, hiszen ezek a kapcsolatok segíthetnek érzelmi támogatást nyújtani egymásnak és közös élményeket megélni. A családok közötti barátságok lehetővé teszik, hogy a megosszák egymással tapasztalataikat, támogatást nyújtsanak egymásnak, és erős közösséget építsenek.

Ma ünnepeljük a barátság napját. Micimackó e nap szimbólumaként hivatalosan 2011-ben nagykövetté lépett elő, és július 30-a lett a barátság hivatalos világnapja.

Manapság a modern technikának köszönhetően több száz vagy akár több ezer ismerősünk is lehet az online térben, s ha úgy döntünk, hogy megválunk némely „barátunktól”, csak egyszerűen töröljük a listáról a nevüket. A szomorú tény, hogy hús-vér barátokat ebben a rohanó világunkban nehéz találni, pedig családi barátságok erősítik az összetartozás érzését, érzelmi támogatást és segítséget nyújtanak számunkra a nehéz időkben is.

Családi példamutatás

A gyerekek számára is jó példát mutat a barátságaink ápolása, hiszen közben megtanulnak ők is másokkal szót érteni és együttműködni. A közös programok és tevékenységek pedig gazdagítják az életet és olyan emlékeket teremtenek, melyre hosszú idő elteltével is jó visszagondolni. Az együtt töltött hétvégi kirándulások, az étkezéssel egybekötött ünnepek feltöltenek bennünket, s ez az érzés sokáig kitart.

Elkötelezettség

Nem mehetünk amellett, hogy a barátságok elkötelezettséggel járnak – egy jó barát felelősséget érez irántad, és szívből törődik veled, ezt te is megteszed érte, mert ennek oda-vissza működnie kell, így kell lennie, ez pedig rengeteg odafigyelést igényel. A közös érdeklődési körök mentén alakult baráti kapcsolatok során együtt élvezhettek olyan szeretett tevékenységeket vagy hobbikat, a sportolás, főzés vagy kézműveskedés, színházba járás vagy kirándulás. Fontos a nyitottság is egymás családja iránt és a rendszeresen kommunikáció, így erősítve a kapcsolatot. Egymás támaszaiként a legjobb, ha együttérzést is mutattok a másik iránt, ha éppen arra van szüksége. Együtt megünnepelhetek fontos eseményeket és mérföldköveket, mint például születésnapokat, családi évfordulókat vagy baráti sikereket.

Alkalmazkodóképesség, empátia

A mondás azt tartja, hogy „az igaz barátság egy életre szól, felülkerekedik minden nehézségen és nézeteltérésen”. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy rugalmasság és alkalmazkodóképesség a barátság egyik kulcsa, hogy találjátok meg a mindkét fél számára megfelelő időpontokat és közös programokat. A másik kulcs az empátia, hogy egymás helyzetét és igényeit felmérve támogatólag álltok a másik problémáival szemben. Akár meghatározhattok közös célokat, mint például egy nyaralás megszervezése vagy egy közös családi projekt megvalósítása. A pozitív és támogatói hozzáállás elengedhetetlen az örömteli és tartós barátsághoz.

Érzelmi támogatás

A családok közötti barátságok erősítik a szociális hálót, és viharos időkben érzelmi támogatást nyújtanak. A gyermekek megtanulják, hogyan kell kapcsolatokat építeni és fenntartani, és látják, hogyan működnek a barátságok. Könnyebb közös programokat szervezni, ha több család vesz részt benne, ami változatosabbá és érdekesebbé teszi a közös időtöltést. A közös élmények pedig erősítik a közösséghez tartozás érzését és mélyebb kapcsolatokat alakítanak ki.

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) fő küldetése, a gyermekes családok támogatása mellett, hogy az általunk szervezett programok során a családok közelebbről is megismerjék egymást, és barátságok szövődjenek, amire a hosszú évek alatt szerencsére számos jó példa akadt. S bár a családi barátságok ápolása és fenntartása időt és energiát igényel, ez a befektetés mindenképpen megtérül, hiszen gazdagítja családi életünket, és hosszú távon egymás támogatása mellett örömöt is nyújt.