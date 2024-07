Ötkarikás építészet – London, 2012

Ötkarikás építészet – az Architextúra tematikus sorozatot indított az olimpia alkalmából. A sorozat a sporthoz és az olimpiához kapcsolódó építészetre fókuszál. A jelenleg is zajló párizsi olimpia helyszínei után következik az ott elért eredmények miatt számunkra oly kedves

A londoni olimpián szinte az első naptól az utolsóig fantasztikus magyar eredményeknek örülhettünk. A 2012-es játékok egyébként is – főleg a mai világból visszanézve – rendkívül jó hangulatban teltek, amihez hozzájárult a profi szervezés is, ami az építészetben is visszaköszönt. A versenyeket egy rozsdaövezeti fejlesztési területen, az Erzsébet királynőről elnevezett Queen Elisabeth Olimpic Parkban tartották. A terület átlakulását jól mutatja az alábbi animáció, az egykori szürke ipari övezet izgalmas zöldterületté-lakóövezetté vált:

A terület átalakulása (szürkével a korábbi, felhagyott ipari jelleg). Képek forrása

Minden versenyhelyszínt, sőt, a résztvevőknek kiépített olimpiai falut is itt a parkban helyeztek el, így pár perces sétával, egy parkon belül elérhető volt bármelyik verseny. Az olimpiai park legalább annyira tájépítészeti, mint építészeti alkotás, ami a játékok után több mint egy évtizeddel is sok helyinek és turistának nyújt kikapcsolódást:

Az olimpiai park mai állapota. Kép forrása

A 247 angol hold, vagyis 100 hektár területű, városligetnyi méretű parkra külön városépítészeti-tájépítészeti pályázatot írtak ki, amit a Hargreaves-Jones tájépítész iroda nyert meg, majd készítette el a végleges terveket. Az egykor alulhasznosított, külvárosi-ipari terület új életre kelt, ráadásul a területen feltáró korábbi ipari csatornákat is kitisztították, rehabilitálták:

Az olimpai park a helyreállított egykori csatornával. Kép forrása

A britek természetesen építészeti szempontból sem bíztak semmit a véletlenre: a vízicsarnokot az iraki-brit sztárépítész, Zaha Hadid tervezte. A matematikus-építésznő különlegesen hajló-hullámzó épületeiről volt ismert, amik bonyolult képletek alapján jöttek létre. Ez az épület is ezek közé tartozik:

A London Aquatics Center, Zaha Hadid egyik műve. Kép forrása

A csarnok belülről is több, mint egy átlagos uszoda. Kép forrása

Mint minden újkori olimpiának, a londoninak is a stadion volt a szíve, ahol a nyitó – és záróünnepséget, valamint a sportok királynőjének, az atlétikának a versenyszámait tartották. Ez a központi szerep a stadion telepítésében is visszatükröződik, az természetesen a park súlypontjában helyezkedik el. Az épület úgy működik, mint egy tartály: a fémvázat különböző mértékben lehet kitölteni nézőtéri ülésekkel, annak megfelelően, hogy milyen rendezvényt tartanak, a helyek száma így 62 000 és 80 000 között változtatható.

A park súlypontjában elhelyezett stadion, a szabadon lévő fémvázból látható, hogy az épület nincs teljesen „feltöltve”. Kép forrása

A stadion belseje „alacsony feltöltéssel”, 62 000 nézővel. Kép forrása

A legtöbb olimpiai parkban létesítenek egy különleges, jelképszerű épületet, jellemzően tornyot, ami az adott rendezvény emlékezetes meghatározójává válik. Ez Londonban az Orbit, vagyis a „keringési pálya” névre hallgató kilátótorony, ami az alkotók szerint Bábel tornyát, az Eiffel-tornyot, illetve az orosz Vladimir Tatlin híres tornyát idézte fel. A kissé zavaros alkotás nem nyerte el sem a sajtó, sem a látogatók, sem a londoniak tetszését, máig kissé elfeledve áll a stadion mellett, már amennyiben ezt egy 110 méter magas, vörösacél konstrukcióról el lehet mondani:

A kissé zavaros, sokat kritizált és elfeledett Orbit. Kép forrása

Az olimpiai parkban természetesen egymást érik a különleges és látványos épületek, amik szerencsétlen Orbitnál jobban sikerültek. Az idei párizsi olimpia hasznosítási koncepciójától eltérően Londonban a legtöbb épületet állandósították és a játékok után az adott sportfunkció szerint használják mind a mai napig. Így a rendkívül látványos, faburkolatú, a kerékpárversenyeknek otthont adó London Velodrome is népszerű helyszín mind a mai napig:

A London Velodrome még 2012-ben, körülötte épp a parkrendezési munkákat végzik. Kép forrása

Az épület faburkolatú homlokzata. Kép forrása

A lövészeti központ. Kép forrása

Talán leginkább formabontó kialakítású a sportlövészeti központ volt. Ez az olimpia kevés ideiglenes létesítményei közé tartozott, tulajdonképpen fóliasátrakról volt szó, aminek homlokzatát úgy alakították ki, hogy a szükségszerűen elhelyezett szellőzők véletlenszerű lövedékbecsapódásokat mutattak. Legalábbis ez tűnik logikusnak, ugyanis a hivatalos leírás szerint a kialakítás a polipok tapadókorongjaira utal, viszont azoknak nem sok köze van a lövészethez.

A mai nagyszabású olimpiák idején az „olimpiai falu” kissé más jelentést kapott, korántsem földszintes szállásokra, vagy akár egy-két, kollégiumszerű épületre kell gondolni. A londoni olimpián 17 000 versenyző vett részt, akiket egy külön negyedben helyeztek el, amiben később 2 800 lakást alakítottak ki, ami mellé azóta mégegyszer annyi épült. Ez a városnegyed, az East Village az olimpiai park mellett található, így a lakók váltak a mára már megnőtt park elsőszámú látogatóivá. Az East Village építészetileg egyébként teljesen a „világátlagot” hozza, nagyjából a budapesti Kopaszi-gát környéki beépítésre hasonlít:

Az East Village, az egykori olimpiai faluból kialakított városnegyed. Kép forrása

A lehetőségek szerint igyekeztek élő, valódi városnegyedet kialakítani. Az utcák gondosan fásítottak, az épületek földszintjén városi funkciók: boltok, vendéglők kaptak helyet.

Az East Village egyik utcája. Kép forrása

A londoni olimpia mind szervezését, mind építészeti megoldását tekintve egy hagyományos, nagyvonalú, mégsem magamutogató esemény volt, ráadásul számos szívmelengető magyar sportsiker otthona is. A meglehetősen kaotikus riói, és az egy évvel elhalasztott tokiói játékokhoz képest pedig szinte békebeli olimpiának is tekinthető.

Folytatjuk!

