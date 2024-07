Számíthatunk Kínára a békemissziónál?

Orbán Viktor békemissziójának harmadik állomása Pekingben volt, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az ukrajnai konfliktust lezáró béketárgyalások lehetőségéről. A kínai elnök 2023 tavaszán már megfogalmazott egy 12 pontos béketervet, amit 2024 májusában egy kínai-brazil békenyilatkozat követett. A kínai békekezdeményezések azért fontosak, mert a BRICS+ formáció vezető hatalmának szavára figyelnek a világ kétharmadát kitevő Globális Dél országaiban, ahol szintén erős a békevágy – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

Miért támadják Orbán Viktor békemisszióját Brüsszelben és Washingtonban? Azért, mert a nyugati szövetségi rendszer egy tagállamából kiinduló békealternatívához keresett és talált nyitott füleket a világ három kontinensén, azok meghatározó államainak vezetőinél. A békemisszió jól mutatja, hogy igenis van esély a háború tárgyalásos úton való lezárására, ami Claus von Clausewitz híres mondatának is a lényege: Amit a politikusok nem tudnak elérni a tárgyalóasztalnál, azt a katonáknak kell elérniük a csatatéren. Amikor az egyik fél döntő győzelmet arat; esetleg összeomlik; mindkettő végletesen kimerül, vagy egy kettejüknél nagyobb erő tárgyalóasztalhoz kényszeríti őket, a katonák után ismét a politikusoké lesz a főszerep. A kérdés csupán az, hogy mennyi halál, pusztítás és költség keletkezik a katonai szakasz idején?

Ukrajnában még a katonai szakasznál tartunk, Orbán Viktor békemissziója ezt rövidítené le és egyengetné az utat a háborút lezáró tárgyalások felé. Vajon a békemissziónál számíthatunk Kínára? A magyar miniszterelnök pekingi tárgyalásairól szerzett benyomásai alapján Kína folytatja tűzszünetre és béketárgyalásokra felszólító politikáját, ám “(…) csak akkor vállal aktívabb szerepet, ha sikerének esélye közel bizonyos. Értékelésük szerint jelenleg ez nem áll fenn.” Arra a kérdésre viszont, hogy Kína a béke előmozdítása, vagy a háború meghosszabbítása mellett elkötelezett-e, egyértelműen a békepártság a válasz.

Kínának jó közvetítői referenciái vannak, hiszen az Öböl-térségében és Közép-Ázsiában is stabilizáló tényezőként lép fel. Az ukrajnai konfliktusnál Kína már 2022-ben kinyilvánította a területi szuverenitás elvének fontosságát és amikor a felek atomfegyverek bevetését latolgatták, önmérsékletre és a nukleáris opciótól való elállásra szólította fel őket. A háborúpárti globalista fősodor a kínai és az orosz álláspont közötti különbségeket hangsúlyozza, tudatosan kitakarva azt, hogy a kínai (brazil, török) békekezdeményezések milyen kedvező visszhangra találnak a Globális Dél országaiban, ahol szintén az ukrajnai konfliktus mihamarabbi lezárásában érdekeltek.

Kína 2023 márciusában elérte a diplomáciai kapcsolatok újbóli felvételét Irán és Szaúd-Arábia között, amelyet ráadásul a BRICS+ formációba is invitál, megteremtve ezzel a Donald Trump (első) elnöksége idején tető alá hozott Ábrahám-megállapodások alternatíváját. Szaúd-Arábia pedzegeti energiaexportjának a dollártól eltérő valutákban való elszámolását, amivel egy Kínával kölcsönösen előnyös, de egyben az USA számára veszélyes útra lépne. Kína jüanért venne olajat, amit az Öböl-menti országok kínai megújuló energetikai és digitális technológiára költhetnek. Az új technológia segítségével átléphetnek a fosszilis energia utáni korszakba és akár zöld hidrogént is gyárthatnak, amit majd Európába exportálnak. A kérdés erejét mutatja, hogy Franklin Delano Roosevelt elnök Jaltából hazafelé, már halálos betegen egyezett meg 1945 februárjában a szaúdi olaj dollárban való elszámolásról Ibn Saud királlyal, ami nagyban hozzájárult az amerikai dollár nemzetközi valutává való felemelkedéséhez. A sors fintora, hogy a dollárról való fokozatos leválással a szaúdiak most a nemzetközi pénzügyi rendszer egy következő korszakát harangozhatják be.

Kína a minap 14 palesztin frakciót ültetett Pekingben egy asztalhoz és vett rá egy olyan egységkormány létrehozására, amely alkalmas lehet a háború után a Gázai-övezet irányítására. Peking szót ért az Afganisztánt motorkerékpárokon kalacsnyiklovokkal elfoglaló tálibokkal is. Kína gazdasági és politikai erejével olyan közvetítőként tudott fellépni, akit minden fél elfogad és akiknek Kína olyan ajánlatokat tud tenni, amelyek kölcsönösen előnyös megállapodásokba torkollnak. Elég csak arra gondolni, hogy Kína azon kevés globális szereplők egyike, amelynek kellő szabad pénze, fölös kapacitása és ipari-termelési bázisa van ahhoz, hogy a polgárháborúkban és katonai konfliktusokban elpusztított térségeket újjáépítse. Hogy a kínaiak is keresnek az üzleten? Biztos! A Gázai-övezet, Szíria, Szomália, vagy Jemen népe azonban előbb békét szeretne, majd egy olyan országot, ahol nem tör ki újabb konfliktus és ahol az ország újjáépítését nem követi újabb háború. Ha ebben Kína segít nekik, akkor Kínához fognak fordulni.

Azt már Zelenszkij ukrán elnök is észrevette, hogy eddigi „My way, or the highway!” mentalitású békepolitikája kudarcot vallott. A Nyugat „békekonferenciáinak” eddigi egyedüli célja a Globális Dél országainak felsorakoztatása az elhibázott szankciók és a háborúpárti álláspont mögé, amire azok nem hajlandóak. Ahogy a Nyugat — joggal — nem akar Ukrajna nélkül a békéről tárgyalni, úgy a világ kétharmada — szintén joggal — várja el azt, hogy Oroszország is ott üljön a békekonferencia asztalánál. A háborúpártiak ráadásul egy olyan kioktató és fennhéjázó stílusban politizálnak, ami a Globális Dél legtöbb országát a gyarmatosítókra emlékezteti. A háború- és szankciópárti nyugati fősodorhoz képest Kína a világkereskedelem eddig megszokott rendjének fenntartásában érdekelt és nem a blokkosodásban, ami a modernizáció és felzárkózás szakaszába lépő országok számára sokkal vonzóbb, mint az árdrágító hatású szankciókhoz való csatlakozás.

Konstatálva az eddigi kínai(-brazil) békekezdeményezéseket és Peking azon következetes politikáját, hogy nem szállít fegyvereket a harcoló feleknek, Kínát a béketárgyalásokban és a globalizáció eddig megszokott nemzetközi rendjéhez való visszatérésben érdekelt félnek érdemes tekintenünk. Magyarország is a háború mihamarabbi lezárásában és a világgazdaság meghatározó pólusai közötti kereskedelem fenntartásában, vagyis a konnektivitásban érdekelt. Itt találkozik a kölcsönös előnyöket kereső, jól felfogott gazdasági érdek a világ népeinek többségének békevágyával. Azt pedig csak remélhetjük, hogy mihamarabb eljön egy olyan helyzet, amikor Kína is azt érzi, ideje aktívabb szerepet vállalnia.