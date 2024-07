A vakáció alatt is óvjuk aktívan a környezetet!

A családunkban mind az öt gyermekem tisztában van azzal, hogy mit jelent, ami most történik, miért van ennyire meleg, ők mit tehetnek azért, hogy ne rontsák tovább a helyzetet. Ez a hozzáállás szerencsére nem csak a hétköznapokon határozza meg a viselkedésüket, hanem nyaralás alkalmával is. Összefoglaltam, hogy mi milyen szokásokat és attitűdöket vettünk fel és gyakorlunk nyaralás alkalmával is, hogy védjük a környezetünket.

Utazás és közlekedés

Az utazás megtervezésekor mindig fontolóra vesszük a közlekedési módok környezetre gyakorolt hatását. A repülőgépek jelentős mennyiségű szén-dioxidot bocsátanak ki, ezért érdemes elgondolkodni az alternatívákon, és minél ritkábban igénybe venni a repülős utazást. Ha nem túl messze utazunk, akkor menjünk inkább vonattal, hiszen a rengeteg rövid távú repülőút rendkívül megterheli a környezetet.

Tömegközlekedés előnyei

Mi például a nyaralás helyszínén igyekszünk tömegközlekedési eszközöket használni, hiszen jóval kisebb ökológiai lábnyommal rendelkeznek, mint az autók. Ha lehetőség van rá, válasszuk ezeket az eszközöket, különösen a rövidebb távokon.

Kerékpározás

Ha megtehetjük, vigyük magunkkal kerékpárt. Élvezetes kaland kétkeréken feltérképezni új célpontokat és a legkörnyezetbarátabb megoldás. Mi nagyon sokat biciklizünk itthon is, és ha külföldön vagyunk akkor is.

Szállás kiválasztása

A szállás kiválasztása során is számos szempontot figyelembe vehetünk, hogy környezetbarát döntést hozzunk. A zöld szálláshelyek a fenntartható építészetet, az energiatakarékosságot és a hulladékcsökkentést helyezik előtérbe, valamint konyhájukban helyi termelők bioélelmiszereivel is találkozhatunk. Amikor ilyen környezetbarát helyeken szállunk meg, nemcsak a környezetre gyakorolt hatásunkat minimalizáljuk, hanem egyedülálló, autentikus élményt is kapunk.

Ökoturizmus és zöld hotelek

Érdemes az ökoturizmust választani, és olyan helyeket felkeresni, amelyek támogatják a fenntartható fejlődést és a helyi közösségeket. Számos zöld szálláshely kínál már olyan szolgáltatásokat, amelyek minimalizálják az energia- és vízfogyasztást, illetve támogatják a hulladékcsökkentést. Nekünk vannak már kedvenc helyeink, amelyek fenntartható gyakorlatot folytatnak. Ha neked még nincs, akkor a Zöldminősítés weboldaláról tudsz válogatni.

Fenntartható tevékenységek a vakáció alatt

A vakáció során is számos tevékenységet választhatunk, amelyek nem károsítják a környezetet. A családommal az alábbiakat kedveljük a legjobban.

Természetjárás és kirándulás

A természetben való túrázás, kirándulás és kempingezés kiváló módja annak, hogy élvezzük a szabadidőt, miközben tiszteletben tartjuk a természetet. Fontos azonban, hogy mindig tartsuk be a helyi szabályokat és ne hagyjunk magunk után hulladékot.

Vízisportok és egyéb szabadtéri aktivitások

A vízi sportok, mint a kajakozás, evezés vagy búvárkodás szintén kiválóak, ha környezetbarát módon végezzük őket. Kerüljük a motoros vízi járműveket, amelyek szennyezik a vizet és a levegőt.

Hulladékcsökkentés és újrahasznosítás

Kerüljük az egyszer használatos műanyagokat, és használjunk újrahasznosítható vagy biológiailag lebomló csomagolásokat. Nálunk mindenkinek van saját vizespalackja. A hulladékot pedig mindig szelektíven gyűjtjük, akárhol vagyunk a világban.

Tudatos vásárlás és fogyasztás

Helyi termékek és szolgáltatások előnyben részesítése

Nyaralás alkalmával támogassuk a helyi gazdaságot azzal, hogy helyi termékeket vásárolunk és helyi szolgáltatásokat veszünk igénybe. Ez nemcsak a helyi közösséget erősíti, hanem csökkenti a szállítási kibocsátásokat is. Kerüljük a tömegtermelésből származó árukat, és részesítsük előnyben a helyi, kézműves termékeket. Ez nemcsak a helyi gazdaságot támogatja, hanem csökkenti a szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátást is.

Fenntartható étkezés

Keressünk olyan éttermeket, fogadókat és piacokat, ahol helyi, szezonális alapanyagokból készült ételeket kínálnak. Az ilyen ételek előállítása kevésbé terheli a környezetet, és gyakran egészségesebbek is.

A nyaralás alatt is fontos, hogy felelősségteljesen viselkedjünk és óvjuk a környezetet. Gyerekeinket érdemes már otthon hozzászoktatni a fenntarthatóbb gyakorlatokhoz, így természetes lesz nekik, hogy nyaralás alkalmával is követjük azokat.

Ha te is környezettudatosan élsz, és érdekelnek a legfrissebb aktualitások a környezetvédelemmel kapcsolatban, akkor látogass el a PLANTEZ weboldalra!

Mutassunk közösen példát a körülöttünk élőknek, és segítsük azokat, akik még most teszik meg az első lépéseket a környezetbarát életmód felé, hogy bolygónk élhetőbb legyen a következő generációk számára is!

Olvasd el korábbi cikkunket is, ha egyedül mész nyaralni a gyermekeiddel: Nyaralás gyerekekkel egyedül – egyedülálló szülőként

A kiemelt kép illusztráció.