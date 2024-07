Mesterséges intelligencia – digitális veszélyben a gyermekek?!

A mesterséges intelligencia térnyerésével beláthatatlan folyamatok indultak el, amik sokkal erősebb kihatásúak lehetnek, mint amilyen a közösségi média és az okostelefonok elterjedése volt az elmúlt 15 évben. A mesterséges intelligencia már napjaink szerves részévé vált. Beférkőzött a mindennapjainkba, de nemcsak a miénkbe, a gyermekeinkébe is. Kérdésekre válaszol, fordít, játékos feladatokat old meg, a social médiában olyan tartalmakat irányít a gyermekek szeme elé, ami sok esetben káros lehet – írja Király Nóra bloggazda a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében.

Az MI már napjaink szerves részévé vált, átalakítva iparágakat és páratlan kényelmet nyújtva számos esetben hasznos high-tech innováció, hiszen az okos asszisztensektől a prediktív algoritmusokig az MI képességei szinte korlátlanok. A Ficsak alapítójaként és az áldozatsegítő központok miniszteri megbízottjaként kiemelten fontosnak tartom, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a mesterséges intelligencia (MI) gyermekekre gyakorolt hatásaira.

Mi az MI?

A mesterséges intelligencia az emberi intelligencia gépi szimulációjára utal, amelyeket arra programoztak, hogy gondolkodjanak és tanuljanak, mint az emberek. Ezek a rendszerek olyan feladatokat tudnak elvégezni, mint a beszédfelismerés, döntéshozatal vagy nyelvi fordítás. Képességeinél fogva az alábbi veszélyforrásokkal kell számolnunk a mesterséges intelligencia kapcsán.

Adatvédelmi aggályok

Az MI-rendszerek gyakran hatalmas mennyiségű adat felhasználásával működnek hatékonyan. Ezeket az adatokat különféle forrásokból gyűjtik, beleértve a közösségi médiát, az online forrásokat. A személyes adatok széles körű gyűjtése és elemzése jelentős adatvédelmi aggályokat vet fel, azonban jelen pillanatban nagyobb az MI előnye, és az adatvédelmi visszaéléseket folyamatosan monitorozzák.

Az anonimitás elvesztése

Az MI-alapú technológiák ijesztő pontossággal képesek nyomon követni és azonosítani az egyéneket. A arcfelismerő rendszerek például képesek az arcokat felismerni a tömegben, aláásva az anonimitást és potenciálisan túlzott megfigyeléshez vezetve.

Adatszivárgások és biztonsági kockázatok

Ahogy az MI-rendszerek hatalmas mennyiségű adatot dolgoznak fel és tárolnak, vonzó célponttá válnak a kibertámadások számára. Az adatszivárgások érzékeny információkat hozhatnak nyilvánosságra, amelyek személyazonosság-lopáshoz, pénzügyi veszteségekhez és egyéb súlyos következményekhez vezethetnek.

Automatizálás és munkahelyvesztés

Az egyik leggyakrabban emlegetett MI veszély az automatizáció révén bekövetkező munkahelyvesztés, különösen a gyártás, a kiskereskedelem és az ügyfélszolgálat területei vannak kitéve az automatizáció veszélyének. Azonban az MI jelenlegi helyzetben a legtöbb esetben nem képes még teljességgel helyettesíteni az emberi munkaerőt. Míg egyes munkavállalók profitálhatnak az új, MI-vel kapcsolatos munkalehetőségekből, mások, különösen az alacsony képzettségűek, nehezen találhatnak majd munkát. A munkahelyvesztés hatásainak mérséklése érdekében továbbképzési programokra van szükség. A munkavállalóknak új készségeket kell elsajátítaniuk, amelyek összhangban vannak az MI által formált új munkaerőpiaccal.

Az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatás

Az olyan MI-technológiák, mint a közösségi média algoritmusai, formálják, hogyan lépünk kapcsolatba egymással. Ezek a rendszerek visszhangkamrákat hozhatnak létre, polarizálva a közvéleményt és befolyásolva a társadalmi dinamikát.

Mentális egészségre gyakorolt hatás

Az MI-vezérelt tartalmak káros hatással lehetnek a mentális egészségre. A közösségi média algoritmusai például gyakran szenzációhajhász vagy negatív tartalmakat helyeznek előtérbe, hozzájárulva a szorongáshoz, depresszióhoz és más mentális egészségügyi problémákhoz.

S ez csak néhány azok közül a lehetséges veszélyek közül, amelyek a mesterséges intelligenciával együtt léphetnek az életünkbe. Az MI-hez kapcsolódó kockázatok kezelése érdekében hatékony szabályozás szükséges. A politikai döntéshozóknak olyan kereteket kell kidolgozniuk, amelyek biztosítják az MI felelősségteljes használatát, biztosítva a tényleges az adatvédelmet, elősegítve a méltányosságot és megelőzve a visszaéléseket. Az etikus MI-tervezés, a hatékony szabályozás és a közvélemény oktatásának előmozdítása révén kihasználhatjuk az MI előnyeit, miközben mérsékeljük annak kockázatait. Alapvető fontosságú, hogy az MI „fogságában” mi szülők is óvatosan és felelősségteljesen navigáljunk, és törekedjünk arra, hogy gyermekinket ne szippanstsa be negatívan ez a forradalmi technológia, hanem pozitívan szolgálja őket a jövőben.

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) felismerte, hogy a mesterséges intelligencia veszélyt jelenthet a gyermekek számára, ezért a jövőben felvette gyermekvédelmi kampányának kiemelt témái közé és társadalmi szinten is foglalkozik ezzel a kérdéssel.

A Ficsak célja, hogy növelje a szülők és a társadalom tudatosságát a mesterséges intelligencia lehetséges negatív hatásairól, ezért a témával kapcsolatos tájékoztatást és oktatást kiemelkedően fontosnak tartja.

Védjük gyermekeinket is az online tér veszélyeitől, ezért érdemes kontrollálnunk a kapcsolatukat a mesterséges intelligenciával. A digitális veszélyekkel kapcsolatban tartott előadásunk összefoglalója itt érhető el: Kütyühasználat nyáron – mennyit és hogyan engedjük?

Az MI esetében van még idő és lehetőség arra, hogy mi magunk és gyermekink is megismerjék hatékony és kártékony oldalát. Hiszen ahogyan nekünk is megváltoztatták az algoritmusok az életünket, úgy gyerekeink jövőjét és lehetőségeit is befolyásolni fogják.

