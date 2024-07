Trumpra lőtt, a demokratákat találta el

A Donald Trump elleni merénylet golyója telibe találta a demokrata kampány csodafegyverét, a polarizációt. A demokraták már nem riogathatnak gátlástalanul Trump hatalomra jutásának veszélyével, így Trump mostantól nemcsak a megosztott amerikai nemzet egyesítőjeként, azaz valódi elnökként kampányolhat, hanem azokkal a témákkal, amikről a demokraták a most szó szerint balul elsült polarizációval el akarták terelni a figyelmet – olvasható Kiszelly Zoltán politológus legújabb írása a Mozgástér blogon.

Van valami a keleti part levegőjében, ami leginkább a fiatal, fehér és republikánus szavazóként regisztrált férfiakat meghökkentő lépésekre készteti. Tavaly áprilisban az akkor 21 éves Jack Teixeira, Massachusetts állam Légi Nemzeti Gárdájának 102. hírkiértékelési osztályánál szolgáló tagja szivárogtatott ki titkos katonai dokumentumokat, amivel fenekestül forgatta fel az ukrajnai háború mainstream általi tálalását. Onnantól már csak a legelvakultabb háborúpárti agitátorok mantrázták, hogy az ukrán ellentámadás sikeres lesz, miközben a kiszivárogtatott dokumentumokból pont az derült ki, hogy a Nyugat az ukránok kéréséhez képest messze kevesebb fegyvert szállított, de pontosabb képet kaphattunk a két háborúzó fél harctéri veszteségéről is.

Most egy 20 éves fehér, szintén republikánus szavazóként regisztrált fiatal férfi, a pennsylvaniai Thomas Crooks ragadtatta el magát és szegett törvényt, amikor Trump elnökre lőtt. A golyót a republikánus párt elnökjelöltjének szánta, de a gondviselés megmentette Trumpot, akinek a golyó csak a fülét súrolta. Ez a lövés nemcsak a merénylet utáni képek erejénél fogva változtatja meg az amerikai elnökválasztási kampányt, hanem azáltal is, hogy eltalálta az amerikai demokraták és az európai mainstream választási csodafegyverét, a polarizációt.

Azt már régóta tudjuk, hogy a gyűjtőnéven baloldalnak nevezett globalista mainstream az USA-ban a Demokrata Párt, Európában pedig a globalista szivárványkoalíciós és háborúpárti kormányok formájában jelenik meg. Azt is megtanultuk, hogy amivel politikai riválisaikat támadják, az pont rájuk igaz. Így van ez a polarizációval, a társadalom megosztásával is: Amivel a patrióta erőket vádolják, azt ők maguk csinálják!

A polarizáció egy olyan politikai kampányeszköz, amely végtelenül leegyszerűsíti a komplex valóságot és két lehetséges kimenetelt fogalmaz meg: A politikai rivális patrióták ebben az olvasatban a gonoszok, a „rossz fiúk”, akik — ha hatalomra jutnak — mindenféle nemkívánatos dolgot tennénk. Emlékszünk? Az európai parlamenti választásnál is „jobboldali áttöréssel” fenyegettek, aminek eredményeként majd „szétesik az EU”, „visszatér a nacionalizmus” és „ismét útlevéllel kell majd utazni”. A riogatás a bizonytalan szavazókat általában a fősodorban tartja, vagy visszatereli őket oda. Ameddig Marine Le Pen, vagy Trump hatalomra jutásával riogatják a közvéleményt, addig sem kell a valódi kérdésekről beszélni, ahol a háborúpárti elitnek korántsem jó a bizonyítványa.

Még mielőtt folytatnánk a lövéseknek az amerikai elnökválasztásra gyakorolt hatásának bemutatását, említsük meg a globalista mainstream által ellenőrzött közösségi média felelősségét! A „moderálásnak” nevezett cenzúra a bal szemére vak, így a demokraták Trump-ellenes gyűlöletcunamiját valahogy nem tekerték le.

A merénylet után a demokrata politikusok már nem nevezhetik Trumpot az „új Hitlernek”, és nem beszélhetnek róla „két lábon járó céltábláról”, mivel látjuk, hogy a verbális erőszak mibe torkollik. Ez a verbális erőszak vezetett a Nigel Farage brit politikus és Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni támadásokhoz is, mert mindig van egy megbomlott elméjű ember, akinek egy idő után már kevés a közösségi médiabeli pufogás és a véleménybuborék faláról visszapattanó odamondogatás.

A Trumpnak szánt golyó tehát a demokrata párt által kimaxolt polarizációt találta telibe, mert aki mostantól polarizál, magára húzza nemcsak a hétvégi merénylet, hanem minden, a kampány hátralévő részében még megtörténő politikai erőszakcselekmény ódiumát. Ha a demokraták nem tudnak Trump hatalomra jutásával riogatni és polarizálni, kiderül, hogy csupa rossz témájuk van: Egy láthatóan mentális problémákkal küzdő elnökjelölt, aki magától nem akarja átadni a jelöltséget másnak. Az augusztus végi demokrata elnökjelölő konvencióig még másfél hónap vesszőfutás vár rájuk.

Ha a demokraták nem tudnak polarizálni, akkor kiderül, hogy Trump jobban tudja a megosztott amerikai nemzetet egyesíteni, vagyis valódi államférfi és elnök. Ha Trumpnak nem az ellene felhozott rágalmakkal szemben kell a bíróságon és a médiában védekeznie, hanem energiáját és médiaidejét saját programja bemutatására tudja felhasználni, rögtön kiderül, hogy eddigi teljesítménye alapján jobb ajánlata van az USA számára: Trump elnöksége idején, a Covid előtt, az amerikai gazdaság úgy nőtt, hogy közben alacsonyak voltak a kamatok és a növekedés lecsorgott szinte minden társadalmi réteghez. Trump négy éve alatt kb. félmillió migráns érkezett az USA-ba, Biden négy éve alatt hétmillió.

A demokraták azért is polarizáltak, hogy ne kelljen az ilyen és a számukra kényelmetlen további dolgokról beszélni: A vezetésük alatt élhetetlenné vált nyugati parti városokról, ahonnan menekül a középosztály. Az elszabadult bűnözésről, ami ellen a forrásaitól (Defund the Police!) és önbecsülésétől megfosztott rendőrség nem tud és nem is nagyon mer fellépni. A magas hitelkamatokról, amik kihúzzák az amerikaiak zsebéből a pénzt. A középosztály lecsúszásáról, ami leginkább abban jelenik meg, hogy nem tudják státuszukat a következő generációra örökíteni és legfontosabb témaként a háborúról, amit a demokraták tovább finanszíroznának, míg Trump „24 óra alatt” békét teremtene.

A merénylő Trumpra célzott, lövése az egész elnökválasztási kampányt megváltoztatta. Fight! (Harcoljatok!) — üzente a sebesült Trump. Felszólítása támogatóinak szólt, de üzenetét hallják egész Amerikában és halljuk mi, európaiak is.