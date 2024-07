Ötkarikás építészet: Magyarország legrégibb sportcsarnokai

A Sárospataki Református Kollégium tornacsarnoka, hazánk legrégibb fennmaradt sportépülete ( Fotó forrása

Ötkarikás építészet – ma induló új sorozatunk a sporthoz és az olimpiához kapcsolódó építészetre fókuszál. Az 1896-os, első újkori olimpia egy hosszú évtizedes folyamat betetőzése volt, amikor is a mai értelemben vett sportágak megszülettek és egyáltalán a sportolás is elterjedt.

A sorozat első részében ennek az időszaknak a hazai emlékeit kutatjuk fel, következzenek Magyarország legrégibb sportcélú épületei!

A magyar sportélet, mint oly sok modern polgári vívmány hazánkban, a Reformkorban indult sikeres útjára. Elsősorban nem is Széchenyi István, hanem jóbarátja, a kor híres sportolója, Wesselényi Miklós volt a fő kezdeményező, aki közös angliai útjukon látta az akkor már pezsgő ottani sportéletet, amit itthon is meg kívánt honosítani. Elsősorban a katonasághoz kötődő sportágakat, az evezést, a lövészetet és persze a lóversenyzést kívánták fejleszteni, így alakult Pesti Nemzeti Vívoda 1824-ben, számos, elsősorban olasz és francia vívómestert hazánkba csábítva. Ezek közé tartozott a visszavonult francia katonatiszt, Clair Ignác is, aki nem csak vívást, hanem már gimnasztikát is oktatott, sőt, 1833-ban külön tornaiskolát nyitott. A kor sportcélú épületei még nem különültek el funkció szerint, Ybl Miklós korai műve, az 1858-ban elkészült Nemzeti Lovarda a mai Pollack Mihály téren is ilyen multifunkcionális létesítmény volt. Az épületet meghatározó lovaglóterem mellett vívó- és tornatermek várták a főleg edzeni kívánó katonákból és/vagy arisztokratákból álló közönséget.

Az 1948-ban háborús sérülések miatt sajnos lebontott Nemzeti Lovarda ( Fotó forrása

Habár az iskolai testneveléssel – mint oly sok egyéb dologgal – Mária Terézia is foglalkozott rendeleteiben, hazánkban éppen 1849 őszén vezette be a kötelező középiskolai testnevelést a bécsi oktatási minisztérium egy egyébként központosító-németesítő tanügyi reform keretében. A gymnastika névvel illetett tantárgy oktatásának személyi és tárgyi feltételei a legkevésbé sem álltak fenn, az egri gimnázium, ami a leírások szerint elsőként tudott eleget tenni az előírásoknak, egy tánctanárt foglalkoztatott a feladat elvégzéséhez. A gimnasztika, illetve a torna ekkor már mai formájában létezett, a Németországban máig nagy kultusz övezte Friedrich Jahn a „torna atyjának” elgondolásai szerint alakult ki. A neves gimnáziumok és egyéb középiskolák nekiálltak a megfelelő infrastruktúra kiépítésének. Több iskolában is létesültek tornacsarnokok, ezek közül legrégibb fennmaradt a neves Sárospataki Református Kollégium sportépülete, amit az 1862-es tanév óta használhatnak a diákok. Az idilli, inkább egy nagyobb villára emlékeztető faerkélyes, faragott ablakkeretes csarnokot a közelmúltban felújították és ma is eredeti funkciója szerint hasznosítják, küzdősport, vívó és szertorna-foglalkozásokat tartanak egyszerre 30-35 diák számára, emellett kis kiállításon mutatják be az épület és a gimnázium sporttörténetét.

A sárospataki tornacsarnok építészetileg inkább a 19. század közepén divatos „svájci” stílusú villákra emlékezet ( Fotó forrása

A testedzés nem csupán a középiskolák ügye volt, hanem a polgárság is létrehozott ilyen célú egyesületeket. Ezek közül az első az egyik legfejlettebb városban, Sopronban létesült, Rösch Frigyes városi tűzoltóparancsnok kezdeményezésére 1863-ban. A város fiatal és tettrekész polgárai, egyben önkéntes tűzoltói voltak az első tagok, így többek között Storno Ferenc is szorgalmasan mászta a kötelet, végezte a gimnasztikai feladatokat, hiszen – jogosan – úgy tartották, hogy csak a jó tornász lehet jó tűzoltó. A rendszeres sportolást nem lehetett csupán a szabadban végezni, így hamarosan szükségessé vált egy csarnok építése. Ez közadakozásból gyorsan meg is valósult, 1867. szeptember 22-én már fel is avatták Magyarország első közhasználatú sportépületét a belvároshoz közeli beépítetlen Papréten. A nagyszabású ünnepségre több városból is érkeztek sportegyesületi vendégek, jellemző módon nem csak Magyarországról, hanem Ausztriából is, így a szombathelyi, debreceni, pesti csapatok mellett a bécsi, badeni és bécsújhelyi tornászok gyakorlatait is megszemlélhette a többi sportoló és az érdeklődő közönség. Az épület ma is áll, sőt a sárospatakihoz hasonlóan a közelmúltban fel is újították. Ma is torna- és fitneszteremként működik, így a soproniak egy igazi műemléki környezetben építhetik testüket.

A közelmúltban felújított soproni tornacsarnok ( Fotó forrása

A sportcsarnokhoz több terv is készült, amit az egyes, civilben építészként dolgozó egyesületi tagok készítettek. Storno Ferenc is készített egy rá jellemző neogótikus tervet, a korra jellemző módon hatalmas magyar zászlókkal, viszont német feliratokkal, hiszen Sopronban ekkor még ez volt a mindennapok nyelve.

Storno Ferenc terve a sportcsarnok számára, német nyelvű feliratokkal és hatalmas magyar zászlókkal ( Fotó forrása

A soproniak példáját más városok is követték, 1873-ban készült el a pécsi tornacsarnok. Itt is a tűzoltóegylethez köthető a sportegyesület megalakítása.

A pécsi tornacsarnok a felavatása utáni években ( Fotó forrása

Az épület, bár ma is áll, soproni és pataki társainál kevésbé volt szerencsés. Többször átépítették és bővítették, mikor a pozsonyi egyetem trianon után Pécsre menekült, és szinte állandó helyhiánnyal küszködött. Furcsa mód a orvosi kar anatómiai intézetét helyezték el itt, ma a fogászati klinika működik az épületben. Az átépítések ellenére a homlokzat középrésze fennmaradt, a hármas bejárat sejteti az egykori funkciót:

Az egykori pécsi tornacsarnok ma fogászati klinika (Fotó forrása)

A városi tornaegyletek létrejötte után logikusan adódott egy nemzeti szervezet létrehozásának igénye. Ezt a szerepet az 1863-ban alapított Pesti Torna Egylet vállalta, ami két évvel később már Nemzeti Torna Egyletként működött tovább, összefogva az egyre szaporodó városi egyletek munkáját. A torna- és általában a sportélet fellendülése hazánkban is összefüggött a nemzeti gondolattal, hiszen vallották, hogy az egészséges ifjúság eredményez sikeres és boldog nemzetet. Az egylet, immár az egész ország sportéletét szem előtt tartva a Nemzeti Múzeum mögött, a Szentkirályi utcában adományként kapott telken építette fel akkor valóban országos jelentőségűnek számító csarnokát. Az épület már túllépett a kezdetleges kereteken, impozáns, többszintes csarnok létesült, az utca felé külön díszteremmel, vívótermekkel és az egyesület irodáival. Az épület tervezője a kor foglalkoztatott pesti építésze, Kallina Mór, a budai vigadó és a most újjáépítés alatt álló Honvéd főparancsnokság alkotója. Az egyesület 1949-es feloszlatása után is sportcélokat szolgált az épület, ma a PPKE használja, részben irodaként, de részben az eredeti funkció szerint. A tervek szerint ez a kampusz kiépítése után is megmarad, természetesen az épületet megillető műemléki helyreállítással egybekötve.

Az új Nemzeti Tornacsarnok a Vasárnapi újság 1870/51. számában

A bécsi neoreneszánsz stílusú, a Monarchia dán sztárépítésze, Theofil Hansen stílusát követő épület ma is szinte eredeti állapotában áll, bár kevesen ismerik, hiszen a Múzeumkert mögött húzódó, szűk Szentkirályi utcában szinte alig észrevehető az egyébként palotának is beillő homlokzat:

Az egykori Nemzeti Tornacsarnok, ma a PPKE egyik épülete (Fotó forrása)

A Nemzeti Tornacsarnok épülete 1895. december 19-én szó szerint máig ható esemény helyszíne volt: megalakult a Magyar Olimpiai Bizottság, ami azonnal megkezdte az előkészületeket az első olimpián történő szereplés előkészítésére.

