Joe Biden esetleges leváltásának közjogi alternatívái

A közelmúltban több, a Demokrata Párt jelentősnek számító támogatója vonta meg bizalmát a párt elnökjelöltjétől. Legutóbb a The Walt Disney birodalom alapítójának unokája és örököse, Abigail Disney jelentette be, hogy eláll a demokraták támogatásától, amennyiben nem léptetik vissza Joe Bident. Az egyik befolyásos hollywoodi médiacég vezetője, a demokraták szponzora, Ari Emanuel, valamint a demokraták egy másik milliárdos adományozója, Bill Ackman is felrótták a demokratáknak a velük szimpatizáló sajtónak, hogy hamis információkat terjesztettek Biden egészségügyi állapotával kapcsolatban – írta Dr. Ifj. Lomnici Zoltán az Alaptörvény blogon