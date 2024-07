MEGA: Konnektivitás

Nagy lendülettel indul az EU magyar elnöksége, amire minden korábbinál nagyobb szüksége van a vén kontinensnek. Amennyiben semmi sem változik, öt további háborús év előtt állunk, Brüsszelben ugyanis nem az ukrajnai háború gyors lezárásában, hanem Ukrajna fegyverekkel való támogatásának „Trump állóvá” tételén dolgoznak. Kínával sem a kölcsönösen előnyös kereskedelmi forgalom módozatiról tárgyalnak, hanem az elektromos autók és a konyak büntetővámjáról. A magyar elnökség mindkét témában alternatívát mutat fel a békepártisággal és a konnektivitással – írja Kiszelly Zoltán a Mozgástér blogon.

A magyar uniós elnökség fő feladata az, hogy alternatívát mutasson a brüsszeli mainstream politikával szemben. A demokrácia ugyanis az alternatívák versenye, amelyek hatnak egymásra és abban versenyeznek, hogy melyik tudja az adott közösség problémáit hatékonyabban megoldani. Európa számos válsága közül a magyar elnökség első hete a két legégetőbb konfliktusban, az ukrajnai háborúban és a Kínával ápolt kereskedelmi kapcsolatok terén mutat működőképes alternatívát. Honnan tudjuk, hogy megint nekünk, magyaroknak van és lesz igazunk? Például onnan, hogy az unióban kisebbségi véleménynek számító magyar álláspontot osztja a Föld országainak kétharmada, vagy divatosabb nevén a Globális Dél.

Mielőtt a magyar álláspontot ismertetném, nézzük meg, mire készülnek Brüsszelben és a szivárványkoalíciók által uralt tagországok fővárosaiban: Az ukrajnai háborút „saját” háborújuknak tekintik, vagy ahogy a Davosi Világgazdasági Fórum Young Global Leaders programban részt vett német külügyminiszter, Annalena Baerbock, 2023 januárjában mondta, „háborúban állunk Oroszországgal”. A háborúpárti országok vezetői nem a konfliktus gyors lezárásán dolgoznak, hanem azon, hogy miként tudnak még több fegyvert és lőszert küldeni az ukránoknak. A béketárgyalásokat eleve lehetetlené teszi Zelenszkij azon dekrétuma, miszerint nem lehet az oroszokkal tárgyalni, és ha mégis, akkor csak az orosz katonáknak a nemzetközileg elismert ukrán területről való távozása után, amire Ukrajna NATO-ambíciói miatt a Kreml aligha lesz hajlandó.

Orbán Viktor kijevi és moszkvai útja azt volt hivatott demonstrálni, hogy a fegyverküldés és további öt év háború helyett igenis van lehetőség a béketárgyalásokra, és a békének legalább egy esélyt kell(ene) adni. Orbán Viktor két útja abban is alternatívát mutatott, hogy azt az Oroszországot is felkereste, amely nélkül csak a háborúpárti globalisták rendeznek „békekonferenciákat”, ahol valójában csak saját álláspontjuk mögé próbálnak — sikertelenül — minél több országot felsorakoztatni. A magyar miniszterelnök békemissziója megmutatta, hogy mindkét felet be kell és be is lehet vonni a tárgyalásokba, amelyeket a Vatikán, Kína, Törökország és Brazília is sürget. Amikor már egy asztalhoz ültek, a megegyezés az oroszok és ukránok, valamint a meghatározó világhatalmak dolga lesz.

Ahogy Ukrajna kérdésében az EU és a NATO is azon dolgozik, hogy az elkövetkező öt évre a “nevére vegye” a háborút és annak (EU: 50 + 20 milliárd, NATO: 100-200 milliárd eurós) költségeit, hogy Donald Trump esetleges elnökségének idejére is biztosítva legyen a hadikassza, úgy sodródik bele az EU az angolszász globalisták Kínáról leváló (De-Riskingnek nevezett Decoupling) politikájának sodrába. A Kínával folytatott kereskedelem első szakasza a Nyugatnak kedvezett, szaftos profitokat húztak a fejlődő kínai piacon való jelenlétből. Most, hogy Kína egy következetes fejlesztési politika eredményeként az eddig nyugati privilégiumnak számító ágazatokban (autógyártás, digitális technológia, gépgyártás) is versenytársként jelenik meg a nyugati és harmadik piacokon, a globalisták már nem az együttműködés, hanem a konfliktus és a blokkosodás politikáját választják.

A XXI. század nagy konfliktusa az USA, mint vezető világhatalom és Kína között fog zajlani. Az atomfegyverek korában mindannyiunk érdeke az, hogy ez a konfliktus békés maradjon és tárgyalásokkal feloldható legyen. Brüsszelben azt már beletörődéssel nyugtázzák, hogy Európa és az EU ebben a meccsben nem kap szerepet. Jó esetben arról dönthetünk, hogy az USA, vagy Kína (kizárólagos) piaca leszünk-e? A magyar elnökség itt is az európai érdek által meghatározott alternatívát mutat fel: A blokkosodás helyett konnektivitásra, vagyis a globalizáció eddigi szakaszában kialakult kereskedelmi kapcsolatnak a fenntartására van szükség. Jó példa erre az elektromos autózás, ahol az első háromezer kínai e-autó német piacon való megjelenésére egy német autógyár ötezer euróval csökkentette saját modelljének árát, hogy az versenyképes legyen az ázsiai konkurenciával. A kínai termékek nemcsak árversenyt és ezzel kedvezőbb fogyasztói árakat generálnak, hanem innovációra kényszerítik az európai cégeket, ami javítja versenyképességüket. A megfizethető kínai termékek pedig pont a szankciós inflációtól szenvedő európaiak számára kínálnak alternatívát. A leválás ezt is veszélyezteti.

A XXI. század harmadik évtizedét taposó emberiség előtt olyan kihívások állnak, amelyeket nem a Nyugat bezárkózásával és a Föld országainak kétharmadát adó Globális Délről való leválással, hanem pont párbeszéddel és kölcsönösen előnyös megállapodásokkal lehet a leghatékonyabban megoldani. Amíg esély van a párbeszéde, addig mindig van esély egy megállapodásra is. Orbán Viktor ezért utazik a magyar uniós elnökség első hetében ilyen sokat, hogy ha nem is a brüsszeli elefántcsonttorony lakóiban, de az európaiakban tudatosítsa azt, hogy a globalistákéhoz képest igenis van más megoldás, igenis van jobb megoldás: A béke és a konnektivitás.