Továbbra is kiemelkedően teljesít a magyar ügyészség az OLAF ajánlásai alapján

Az OLAF 2022. június 8-án nyilvánosságra hozott, 2021-és éves jelentése szerint a magyar ügyészség az uniós átlagot (35%) jelentősen meghaladó mértékben, az OLAF által kezdeményezett ügyek 67 %-ában emelt vádat 2017 és 2021 között. Ez a szám kimagasló eredménynek számított, hiszen közel a duplája volt a 35%-os uniós átlagnak. Akkor a Legfőbb Ügyészség arról is beszámolt, hogy évről évre folyamatosan csökken az OLAF magyar ügyészséghez eljuttatott igazságügyi ajánlásainak a száma.

Arra is felhívta a figyelmet a testület, hogy az OLAF az uniós pénzekkel összefüggő adminisztratív szabálytalanságokat vizsgálja, büntetőjogi tényállást nem állapít meg, bűnügyi bizonyítást nem végez. Kihangsúlyozták, hogy a magyar ügyészség – bár erre nincs törvényi kötelezettsége – Dr. Polt Péter legfőbb ügyész rendelkezése alapján az OLAF igazságügyi ajánlása nyomán valamennyi esetben elrendelte a nyomozást, illetve amennyiben már folyamatban volt a nyomozás, az OLAF ajánlását a nyomozás irataihoz csatolták és abban értékelték. Az OLAF tavalyi, június 2022-es évre vonatkozó jelentése szerint a magyar ügyészség az uniós átlagot (34%) szintén jelentősen meghaladó mértékben, az OLAF által kezdeményezett ügyek 75 %-ában emelt vádat a 2018 és 2022 közötti időszakban. Akkor a Legfőbb Ügyészség arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az OLAF és a magyar ügyészség az eddigi kiválónak minősíthető együttműködését 2022. februárjában munkamegállapodás formájában is rögzítette, illetve a közös érdekek és célok alapján történt munka kereteit azóta a munkamegállapodás formálisan is biztosítja.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal legfrissebb, 2023-as éves jelentése szerint 2019 és 2023 között hazánkban OLAF igazságügyi ajánlással érintett két ügyben vádemelés, egy ügyben megszüntetés történt. Tizenöt esetben a nyomozás folyamatban van, a nyomozást lezáró döntés még nem született meg. Fontos aláhúzni, hogy minden igazságügyi ajánlás kapcsán nyomozás van hazánkban.

A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint az OLAF 2023-as jelentése Magyarország vonatkozásában megállapította, hogy 2019 és 2023 között OLAF igazságügyi ajánlással érintett ügyek közül két esetben vádemelés történt, míg egy esetben a nyomozást megszüntették, ami 67%-os arányt jelent. Ez a szám kimagasló eredmény, hiszen az uniós vádemelési átlag 37%.

Az OLAF 2023-ban összesen két igazságügyi ajánlást tett a magyar ügyészi szervezetnek az érintett közlemény alapján, amely kitér arra is, hogy az egyik ajánlás alapján a nyomozást elrendelték a magyar hatóságok, a másik ajánlás már folyamatban lévő nyomozásban került felhasználásra és értékelésre. 2023-ban három ügyben – amelyekben korábban vádemelés történt – a bíróságok jogerős, vád szerinti marasztaló ítéleteket hoztak, és elmondható, hogy magyar ügyészségi szervezetrendszer és az OLAF szorosan együttműködik, mind vezetői, mind szakértői szinten rendszeresek a találkozók. Az OLAF és a magyar ügyészség az eddigi kiváló együttműködését 2022 februárjában munkamegállapodás formájában is rögzítette.

Néhány példa az együttműködésre amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádindítványával egyezően a Nyíregyházi Törvényszék bűnösnek találta a vádlottakat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében. Mindhárom vádlottat végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre, emellett pénzbüntetésre ítélte a bíróság, továbbá kötelezte az okozott vagyoni hátrány megfizetésére. De említhető a közelmúltból az az eset is, amikor Debreceni Járási Ügyészség az elkövetőkkel szemben költségvetésből származó pénzeszközzel kapcsolatban előírt elszámolási kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Vádiratában indítványozta, hogy a bíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, melyben a két nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést szabjon ki, továbbá tiltsa el őket attól, hogy civil szervezetnek tisztségviselői legyenek.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) feljelentése alapján indult, uniós támogatás jogosulatlan igénybevételével kapcsolatos büntetőügyben a Fővárosi Főügyészség 11 személlyel szemben emelt vádat, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége, valamint más bűncselekmények miatt emelt vádat a főügyészség.

Ahogy Dr. Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze arról beszámolt, mindenképpen ki kell emelni az Európai Csalás Elleni Hivatallal ápolt szoros kapcsolatát a Legfőbb Ügyészségnek. Az ügyészség minden, az OLAF-tól érkező igazságügyi ajánlás alapján vagy büntetőeljárást indít mutatott rá Fazekas Géza, vagy a megküldött dokumentumokat a már folyamatban lévő büntetőeljárásban értékeli. Szintén fontos utalni emellett az Európai Ügyészséggel (EPPO) folytatott együttműködésre, hiszen a magyar legfőbb ügyész, Polt Péter a nem részes államok legfőbb ügyészei közül elsőként írt alá együttműködési megállapodást Laura Codruta Kövesi európai főügyésszel. A Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze szerint a két szervezet között az együttműködés a gyakorlatban is akadálymentes, a magyar ügyészségi szervezet az EPPO-tól érkező megkereséseket kivétel nélkül teljesíti.