Vasútépítészet az állomásokon túl – világszerte

Hidak, alagutak, töltések: vasútépítészet az állomásokon túl. Vagyis az állomások között.

Brusio, Svájc, körviadukt (Forrás: Wikipédia)

A vasút minden korábbinál jobban átformálta nem csak Magyarország, hanem az egész világ arculatát: nem csak az általa generált gazdasági fellendülés lévén, a vasútállomások, mint modern városkapuk köszöntötték az utasokat, a típusépületek pedig egy-egy országon végigvonuló markáns építészeti jelrendszert alkottak. De nem csupán ezek az épületek voltak meghatározók, az állomások közt számtalan mérnöki műtárgy, vagyis alagút, híd, támfal, áteresz épült, ami a korábbi, elég mostoha útviszonyokhoz képest óriási változást jelentett világszerte. Ezek szükségességét talán nem is kell nagyon magyarázni, a vasútnak fix pályára van szüksége, ami bizonyos lejtési százalékot nem haladhat meg. Így hegyes terepen szinte bűvész módjára kellett a mérnököknek átvezetni a vasútvonalakat. A magyar példák után következzen Európa legszebb vasúti műtárgyai és a jelenlegi világcsúcstartók – olvasható az Architextúra blogon.

A vasút és így a vasútépítészet szülőhazája és mintaadója Nagy-Britannia. Itt szembesültek először azzal, hogy a vasutat csak igen enyhe lejtésben lehet vezetni, ezért a dimbes-dombos országban viaduktok ezreit kellett megépíteni. A birodalomban hagyományosan a skócok domináltak a mérnöki ágakban (elég csak a John McAdam által kifejlesztett makadámútra, vagy a Láncídépítő Adam és William Clarkra gondolni), így a legtöbb vasúti műtárgyat, vagyis alagutat, viaduktot és hidat skótok tervezték. Ezek közül szokás szerint megszavaztatják a legszebbet és lekecsesebbet, a versenyt többnyire a fenti képen látható Leaderfoot-viadukt nyeri. A skót-angol határnál álló „gólyaláb” a Tweed-folyócska meredek völgyét íveli át 1863 óta. A merészen kialakított híd közkedvelt forgatási helyszín, legutóbb Indiana Jones vetette le magát a magasból – a történet szerint az Alpokban.

A világ akkori vezető hatalmának legfontosabb infrastruktúrája olyan színvonalon épült ki, ami a kontinensen máig ismeretlen: még a kisebb vonalak is kétvágányos kialakítással épültek és a balesetveszélyes szintbeli kereszteződések gyakorlatilag nincsenek, többezer híd ível át a vágányok felett, vagy éppen fordíva, a vasút hidalja át az utat. Ekkor, a 19. század harmincas, negyvenes éveiben épültek az első alagutak is. Az akkori tervezők szemmel láthatóan a legigényesebb megoldásokra törekedtek, ezek a korai alagútkapuk látványos építmények, gyakran várkapukra emlékeztetnek:

A Clifton-alagút, a világ egyik első vasúti alagútja a London-Brighton vonalon

A hagyományos kő és/vagy téglaszerkezetek megfelelőek voltak a kisebb völgyek áthidalására, a nagyobb folyók és tengeröblök esetén azonban új megoldásokat kellett találni. A skót fővárosból, Edinburghból északra induló vonalaknak mindenképpen keresztezni kellett a Firth of Forth nevű tengeröblöt, ami legkeskenyebb részén is több mint két kilométer széles. Ezt csak az akkor viszonylag újnak számító acélszerkezetekkel lehetett megoldani, aminek használatával viszont korábban szinte elképzelhetetlen távolságokat lehetett áthidalni: az 1890-ben átadott két és fél kilométer hosszú Firth of Forth-híd legnagyobb támaszköze 520 méter, 100 méter magas, a vasúti pálya pedig ötven méterrel az öböl szintje felett halad.

Forth rail bridge reflection of bridge in water.

A híd különleges szerkezetű, úgynevezett konzolhíd. A szerkezet elvét szellemes fényképpel illusztrálták:

A konzolhíd elvének illusztrálása: a két oldalt leszorított konzolos tartókat szimbolizáló férfi közé feszülő hídelemre stabilan fel lehet ülni. Kép forrása

A vasútépítésben természetesen a kontinens se kívánt lemaradni. Az akkor még nem egyesült Németország egyik legfontosabb vasútvonala Münchenből Lipcsén át Berlinbe vezetett, viszonylag dombos vidéken, így több viadukt építése is szükségessé vált. Ezek közül leglátványosabb talán a Göltzschtalbrücke (vagyis magyarosabban kötőjelekkel írva a Göltzsch-tal-brücke), amit még 1846-ban kezdtek építeni és a római hidak formáját idézi. A hatalmas műtárgyat ma is használják, többek között a Nürnberg és Drezda között közlekedő gyorsvonat is itt halad át:

A lenyűgöző Göltzschtalbrücke Reichenbach városával a háttérben

A gyorsan fejlődő, iparosodó Szászországban több hasonló téglaviadukt épült, lenyűgöző magasságokat leküzdve. A drezdai vonalon ezek egymás után következnek, óriási élménnyé téve a vonatutat. Hasonló kialakítású az Elstertalbrücke (vagyis az Elster völgyének hídja), ami „csupán” kétemeletes, viszont az ívek nagyobbak, lendületesebbek. Érdekessége a hídnak, hogy nem csak a névadó Elster-folyó, hanem egy másik vasútvonal felett is áthalad:

Az Elster-völgy fölött áthaladó viadukt

A hegyi vasút igazi hazájává, mondhatni fellegvárává természetesen az alpesi országok váltak. Az első igazán bravúros vasúti fővonal minden bizonnyal a Semmeringbahn volt, ami Bécset kötötte össze Graz és Trieszt városával, vagyis nem is kell mondani, hogy stratégiailag és kereskedelmileg mennyire fontos a szerepe. A vonal a Semmering-hágót 14 alagúttal és 16 viadukttal küzdi le, 40 kilométerre szétosztva a 460 méter szintkülönbséget. A hágón szinte felváltva következnek a hidak és alagutak:

A Semmering-vasút részlete, az egyik kétszintes, ívben épített viadukttal

A vasút kiérdemelten vált az Osztrák-Magyar Monarchia és később Ausztria egyik büszkeségévé, a tervező mérnök, Karl von Ghega pedig szinte hőssé, olyannyira, ahogy az 1966-os bankjegysorozat húszschillinges címletén is ő szerepelt, háttérben az egyik viadukttal:

Az 1966-os bankjegysorozat húsz schillinges címlete, Karl von Gegha arcképével és a Semmering-vasút hídjaival.

A vasútvonalak és vasúti hidak épp stratégiai jelentőségük miatt gyakran véres és szomorú helyszínek kísérői. A Semmering-vasút egyik ága az Isonzó-folyó völgyében halad Görz (a mai Gorizia) és Trieszt-felé. A hihetetlenül smaragdzöld színű folyó a magyar és olasz történelem egyik legvéresebb helyszíne, megannyi katonadal ihletője. A szűk völgyben haladó vonal épp Görz felett, Solcan falunál íveli át a folyót, egy 1906-ban átadott, kővel burkolt, elegáns vasbeton szerkezetű híddal. Az eredeti híd nem sokáig volt az egyébként gyönyörű táj dísze, 1916-ban a folyó mögé visszavonuló osztrák-magyar csapatok felrobbantották, majd 1927-ben az olaszok építették újjá eredeti formájában. A második világháborúban újra fel akarták robbantani, de a gyújtószerkezet besült. Ma a híd Szlovéniához tartozik.

A smaragdzöld Isonzó felett átívelő Solcan-híd

A hegyi vasutak és a vasútépítészet rajongói számára persze Svájc az igazi csúcs (szó szerint): az országban egymást érik a különleges megoldások egész sorát felvonultató vasútvonalak. Ilyen a híres Bernina-expressz, ami a híres St. Moritz városát köti össze a Bernina-hágón keresztül Olaszországgal (a vasútvonal google streetview-val is bejárható, aminek kameráját egy teherkocsira rögzítették). az 1908-ban átadott vonal a világörökség része, mint műszaki alkotás, olyan műtárgyakkal, mint a címlapképen is látható spirálviadukt Brusio mellett. Az ívben haladó viadukt egyik boltíve alatt halad tovább a vonal a hágón lefelé:

A Brusioi spirálviadukt, a vonal hatalmas ívben tér vissza a híd alá.

Válogatásunkban eddig európai példák szerepeltek, viszont a többi kontinens is bővelkedik állomások közötti vasútépítészeti remekművekben. Ezek hatalmas száma miatt nézzük talán a legújabbakat, és egyben a mostani rekordereket. Indiában, Kasmír tartományban 2022-ben avatták a világ legmagasabban átívelő vasúti hídját. A műtárgy valóban nem a tériszonyos masinisztáknak való, 359 méter (!) magasságban íveli át egy lendületes ívvel a Himalájából eredő Chennab-folyót – vagyis négyszer beférne alá a Kőröshegyi völgyhíd:

A Chenab-folyó hídja már építés közben is rendkívül impozáns látványt nyújtott

Az indiai híd – nem meglepő módon – egy kínai átkelőt taszított le a trónról, mégpedig a 2016-ban átadott Najiehe-völgyhidat. A magyar átírással Kujcsou-tartományi műtárgy sem volt éppen szerény méretű, 310 méteres magasságban ívelte át a Sancha He-folyót. Érdekes módon, mintha Kína és Indiai is mintha rejtegetné a rekordereket, szinte csak építés közbeni fényképek találhatók az említett hidakról:

Najiehe-völgyhíd építés közben

Végül, a világ látványos és nevezetes vasútvonalai közül következzen egy olyan, ami nem csak látványos műszaki megoldásai, hanem történelmileg is legendássá, vagyis legendásan hírhedtté vált: ez a Burma-Thaiföld-vasút, amit a térséget megszálló japánok építettek 1940 és 1943 között, megannyi kényszermunkára ítélt brit hadifogollyal. A foglyok legnagyobb része Szingapúr (britek számára) dicstelen elfoglalását követően került japán kézbe, akik átirányították őket a délkelet-ázsiai dzsungelben építendő, rendkívüli fontosságú vasútvonal építkezésére. Az esetet a Híd a Kwai folyón című filmben is megörökítették, a valóság azonban az ott kissé naivan ábrázoltnál jóval rettenetesebb volt, tízezrével haltak meg főként ausztrál és angol foglyok a rendkívül rossz körülmények miatt.