Falak őrei: a legszebb magyar városkapuk

A város, mint jogi, gazdasági és társadalmi egység az idők kezdete óta kénytelen megvédeni önmagát. Ezért értelemszerűen falakat emelt határai mentén, és ahol fal van, ott kapunak is kell lennie, ahol ellenőrzött körülmények között, akár időben is korlátozva történik a be – és kijutás. Ráadásul az idegenek itt találkoztak először az adott várossal, így sokszor a városkapu kialakítása szinte státusszimbólumnak számított. A városfal (és természetesen városkapu) építésének joga hozzá tartozott a városi kiváltságokhoz. A védelmi funkciót gyakran összekötötték egyéb haszosítással is, így jöttek létre a tűztornyok, amik valóban a város biztonságának jelképé váltak. A későbbi városfejlődés nem kedvezett a városkapuknak, sokszor szó szerint a legszűkebb keresztmetszetet jelentették a közlekedés számára, így védelmi jelentőségük elmúltával számuk is jelentősen lecsökkent. Így pusztultak el Pest, Buda, Kolozsvár, Pécs, Győr, Székesfehérvár és megannyi városunk kapui. Ez még egy ok arra, hogy megbecsüljük a megmaradtakat.

Buda, Bécsi kapu



A budai városfal egyetlen megmaradt kapuja. Kép forrása

A budai városfalon hagyományosan három főkapu nyílt, követve a hegytető terepformáit: a vár és a polgárváros közötti nyergen két irányba a Fehérvári- és a Duna-kapu, észak felé pedig a Bécsi kapu, amit a középkorban Szombat-kapunak neveztek az onnan nyíló vásártérről. A stratégiai jelentőségű pont tulajdonképpen a város főkapujává tette, az 1686-os felszabadító ostrom döntő mozzanata volt a kapu áttörése, amire a háromszáz éves jubileumra felállított harcos anyalt ábrázoló szobor emlékeztet. Az eredeti kaput 1896-ban lebontották, mint oly sok helyen közlekedési okokra hivatkozva – és mint oly sok helyen, szinte azonnal megbánták a döntést. A hibát itt legalább sikerült korrigálni, szintén a felszabadítás évfordulójára, 1936-ra készült el a ma is látható kapu, Kismarty-Lechner Jenő, Lechner Ödön unokaöccse tervei szerint.

Modor, Felső-kapu



Modor, Felső-kapu. Kép forrása

A Kis-Kárpátok délkeleti lankáin húzódó Pozsonyi-hegyalja egyik kedves, mára szinte elfeledett városa Modor. Az egykori szabad királyi város élt a városfal-építés jogával, főleg, mivel a török portyázók erre a vidékre is eljutottak. A 17. században épült komolyabb védelmi rendszer, amiből mára csak a képen látható felső kapu és egy bástya maradt meg. Sajnos a modoriak, több más kisvároshoz hasonlóan úgy gondolták, hogy az a fejlődés első lépése, ha megszabadulnak az erődítésektől.

Pozsony, Mihály-kapu



Pozsony, Mihály-kapu. Kép forrása

Pozsony jellemző városképe a domboldalnak futó Mihály-kapu utca, végében a névadó építménnyel. Természetesen ez is középkori eredetű épület, sok szempontból hasonlít a szomszédvár Sopron nevezetes kaputornyához, annyiban is, hogy aljából megtört vonalú utca vezet ki a külvárosok felé. Szerencsés megmenekülését annak köszönheti, hogy a városszerkezet átrendeződésével nem volt útban, a pályaudvar felől kissé arrébb érték el a villamosok és a lovaskocsik a belvárost. Így megmaradhatott ez a gótikus ívű, barokk tetejű kapu, rajta a magyar címerrel és a várost vigyázó névadó arkangyal hatalmas szobrával.

Sopron, Tűztorony



Sopron a Tűztoronnyal, háttérben a Schneeberg. Kép forrása

A soproni Tűztorony minden bizonnyal a legismertebb magyar városkapu, bár a neve a kiegészítő funkciójára utal. Az egyes periódusok a kaputornyon jól leolvashatók: alsó, zömök hengeres része az Árpád-korban épült egy római őrtoronyra, efölött látható a fantasztikusan könnyed későreneszánsz tűzfigyelő erkély, amit egy elegáns barokk sisak koronáz. Ma már szinte hihetetlen, de a torony bontása nem sokon múlt: 1894-ben lebontották a mellette álló régi városházát, ami miatt a torony egyensúlya felborult, már-már összedőléssel fenyegetett. Szerencsére Kiss István és Schulek Frigyes megmentették a tornyot, az új városháza támasztékot jelentett és elfalazták a széles kocsibehajtót, onnantól kezdve csak gyalogosok járhattak át az igen szűkké vált bejáraton. Itt állították fel a nevezetes népszavazás után Hikisch Rezső szobrász szép emlékművét, a Hűség kapuját, a soproniak hűségét és hódolatát fogadó Hungária alakjával. A legutóbbi felújítás során sikerült orvosolni az évszázados problémát: az alapozás utólagos megerősítésével (!), a felső részek összekapcsozásával sikerült kiváltani a kapu befalazását, így immár újra széles kapun léphetünk be hazánk egyik legszebb terére.



Sopron, a 2012 óta ismét eredeti szélességű Hűség kapuja. Kép forrása

Kőszeg, Hősök-kapuja



A kőszegi Jurisics-tér a kapuval. Kép forrása

A kőszegi Hősök kapuja a budai Bécsi kapuhoz hasonlóan egy utólag megbánt bontás jóvátétele. A középkori eredetű kaput 1880-ban bontották le forgalmi okok miatt, ami kissé furcsán hat egy ma is 12 ezres városban. A bontást persze szinte azonnal meg is bánták, megszűnt a Jurisics tér, a város történelmi főterének zártsága, és mindössze annyi történt, hogy a szekerek kicsit könnyebben jutottak be a belvárosba. A fájóan hiányzó kaputornyot pótolni kellett, amire az 1532-es győztes (vagyis a törökök számára sikertelen) ostrom négyszázadik évfordulója megfelelő alkalom volt. Az új kapu eszmeiségét úgy alkották meg, hogy egyszerre tiszteleg Jurisics Miklós és vitézei, valamint az első világháború hősi halottai előtt. A kapualj egyik oldalán a török ostromot ábrázoló relief látható, alatta a várvédők névsorával. Ezzel szemben első világháborús csatajelenetet helyeztek el, alatta a város hősi halottainak nevei olvashatók. A korszellemet és a város új, határmenti szomorú helyzetét a feliratok egyike jól jellemzi: „Jurisics Miklós vezérlete alatt küzdő maroknyi, de százezres sereggel győztesen dacoló 700 hős emlékének/ Az 1532-es ostrom négyszázados évfordulóján/A megvédett Nyugat által Trianonnal megjutalmazott Kőszeg.”

Győr, Fehérvári kapu (Tűztorony)



A Győri főutcán csupán a burkolatban látható az egykori kapu nyoma. Kép forrása

Ha van Magyarországon olyan épület, aminek lebontása hatalmas veszteség, akkor az a győri Fehérvári-kapu. Az erődváros kapujára 1790-ben ültettek egy barokk tűztornyot, ami a város jelképévé, a templomtornyokkal egyenrangúságra törekvő „polgári” építészeti jellé vált. Ezért is érthetetlen, hogy miért bontották le 1895-ben ezt az építményt. Az ok a torony veszélyessége és a közlekedés akadályozása volt, a közgyűlés 33:28 arányban döntött a bontás mellett, hangos vitáktól kísérve. A bontás után szinte rögtön látszódott, hogy mekkora hibát vétettek, a városkép unalmasabbá vált, a főutca, a mai Baross utca meg főként szegényebb lett egy izgalmas elemmel. Ezt érezték a városatyák is, a pár évvel később kiírt városháza pályázatban hangsúlyozták, hogy tornyot is kell tervezni, ha valaki nyerni akar. Az első díjas Hübner Jenő így is tett, tulajdonképpen visszaépítette a tűztornyot az épület tetejére, ami azóta is messziről, már az autópályáról jelzi Győr központját – némi kárpótlásként a Tűztorony bontásáért.

Győr, az egykori Tűztorony és a városháza tornya. Képek forrása

Selmecbánya, Hegybányai kapu



A bányaváros négy városkapujából az egyetlen, ami máig fennmaradt. Saját felvétel

Selmecbánya a történelmi Magyarország legjelentősebb bányavárosa, ahol főként ezüstöt bányásztak az egykori vulkáni kráterből nyitott tárkákban. A középkorban a város nem volt különösen védve, azonban a török a 16. században már harminc kilométerre megközelítette ez a szó szerinti kincsesbányát. Sürgősen meg kellett oldani a város védelmét, így a középkori templomot gondolkodás nélkül átépítették erőddé, az egykori főhajót várudvarrá, a mellékhajókat laktanyává alakítva. Az így létrejött Óvár kiegészítő „Leányvára” is elkészült, valamint felépült a városfal, amin négy helyen lehetett bejutni. Ebből a négy kapuból kettőt elbontottak, a harmadikat, a Bélabányai kaput a visszavonuló németek robbantották fel 1945-ben. Így csak egy kapu maradt meg, a közeli Szélaknára és Hegybányára vezető úton, az is némileg csonkán: az 1930-as években a csatlakozó falat és a jobb oldali tornyot elbontották.

A Hegybányai kapu még teljes állapotban, a jobb oldali tornyot és a csatlakozó falszakaszt az 1930-as években elbontották. Háttérben a Leányvár. Kép forrása

Segesvár, Óratorony



Az összetéveszthetetlen torony. Kép forrása

Segesvár városkapuját a soproni Tűztoronyhoz hasonlóan szinte bármelyik magyar azonnal felismeri. A sziklaplatón álló egykori szász város, Schäßburg védelmi rendszere 7 bástyával és két kapuval szinte teljes épségben fennmaradt. Ezek közül legjelentősebb a városkapu, ami tulajdonképpen a védvonal egyik kiszögellésébe épült bástyatorony alján vezet be a városba. Az eddig névtelen toronyba 1604-ben szereltek órát, ekkor kapta mai nevét. A protestáns hitű, de német érzelmű (hiszen német) szászok mindig is a Habsburgok pártján álltak, ezért 1704-ben a kurucok megostromolták Segesvárt, az ezt követő helyreállítások során nyerte el az épület végleges képét. 1774-ben egy kétfejű császári sast is felhelyeztek a csúcsra, ami máig látható. A jelképpé vált óratorony a historizmus építészeit is megihlette: a városligeti Vajdahunyad vára belső, kápolna felé eső oldalán látható a torony másolata.

Brassó kapui



A középkori Katalin-kapu. Kép forrása

Brassót, a középkori Magyarország egyik legjelentősebb városát természetesen komoly erődítés védte, aminek építésekor kihasználták a terepadottságokat is, így az őrtornyok egy része nehezen megközelíthető, sziklás ormon áll. A városkapuk nagyrészét, beleértve a város főkapuját, a nem túl fantáziadús nevű Kapu utcai kaput a 19. század közepén elbontották. A délnyugati falszakaszon, ahol jelentős forgalom továbbra sem volt, viszont két városkapu is megmaradt egymás közelében. Egyik középkori, a másikat 1828-ban adták át, így jól tanulmányozható, hogy egy építészeti műfaj megoldása hogy változott az évszázadok során. Az Árvaház utcai kapu egyébként a történelmi Magyarország legutolsó városkapuja, ekkor már ilyen védelmi funkcióra nem volt szükség.

Az Árvaház utcai kapu. Kép forrása

Modern városkapuk

A városkapu, mint építészeti motívum a védelmi funkciók megszűnése után is megmaradt. Az egy-egy városba való megérkezés érzését a huszadik században is több helyen hatalmas kapuépítménnyel fokozták. De nem csak határhelyzetekben épültek hatalmas ívek, elég csak a Madách tér óriási kapuzatára gondolni.

Szeged, Hősök kapuja

Szeged városszerkezetét meghatározza az 1879-es árvíz utáni újjáépítés: a kettős körúttal feltárt városba hét sugárút vezet be különböző irányokból. Ezek közül az egyik legfontosabb a pályaudvarról bevezető útvonal, ami ma is a város bejáratának tekinthető. Jól érezték ezt a korabeli várostervezők is, Klebelsberg Kunó, aki rendkívüli módon szívén viselte Szeged ügyét, így nyilatkozott: „Nem palotakaput akarok építeni, hanem városkaput, amely lezárja a Gizella (ma Aradi vértanúk tere) tér nyugtalanságát… Kicsiny pénzzel, szűkös eszközökkel kell most szép dolgokat alkotni. Ezt a kaput úgy kell megcsinálni, hogy szimbóluma legyen a városnak, akár belülről az itthoniak, akár kívülről, a vasúton jövő idegenek számára…”. A tervezés 1930-ban indult Pogány Móric tervei szerint, az eredeti elgondolás később úgy módosult, hogy Kőszeghez hasonlóan a kapu egyben a város első világháborús emlékműve lett, ami a város 12 ezer (!) hősi halottjának állít emléket. A Hősök kapuja egy összművészeti alkotás, ahol az építészet mellett a szobrászat és a festészet is ugyanolyan fontos szerepet kapott. A város felőli oldalon Lőte Éva, az egyik első magyar szobrásznő alkotásai kaptak helyet, egy élő és egy halott, éppen felemelkedő katona alakja. A kapu íve alatt Aba-Novák Vilmos különös, képregényszerű falképei láthatók. A saját sírjuk felé menetelő arc nélküli katonák brutális látványa már a korszak elitjének sem nyerte el tetszését. A képen egyébként szereplő Horthy Miklós felesége állítólag azt mondta az avatás után, hogy „ha ezt meglátják a fiatalok, nem akarnak majd katonának állni”. A művet a szocialista időszakban sem tudták elviselni, 1949-ben bevakolták, restaurálása csak 1999-ben fejeződött be.



A belvárosba vezető sugárút végén álló kapu. Kép forrása

Oroszlány, szocreál városkapu



Oroszlány szocreál városkapuja. Kép forrása

A szocreál idején (ami nem azonos a köznyelvben szocreálnak hívott későmodern stílussal) meglepően sok klasszikus városépítészeti elemet alkalmaztak a tervezők. Ebben a korszakban épült városainkban, mint Várpalota, Dunaújváros, vagy épp Oroszlány zárterkélyek, árkádok, különböző technikával díszített falfelületek láthatók. Utóbbi város belvárosába egy valódi kapu vezet be, persze már mindenfajta védelmi funkció nélkül, a kapu felett lakások és egy óratorony kapott helyet.

Kiemelt kép: A pozsonyi Mihály-kapu 2019-ben. A XIV. század végén épített torony barokk stílusú alakját 1753-1758 között kapta. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)