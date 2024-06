Hogyan meséljük el a történelmet? Új technológiák a történelem szolgálatában

A történelem házhoz jön: XXI. századi megoldások az ismeretterjesztés szolgálatában.

A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetét (IPN) már többször is említettük ennek a blognak a hasábjain. Az Instytut Pamieci Narodowej a lengyel közélet fontos szereplője. Hozzávetőleges adatai a következők: évi 50 millió eurós költségvetés. Több, mint 2000 (!) munkatárs. Elnöke a mindenkori kormány tagja miniszteri rangban. Csaknem minden tartományban (vajdaságban) van helyi központja. Része a nagy múltú a Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács, a második világháború iszonyú véráldozatának gyászmunkájával megbízott intézmény, amely csaknem nyolc évtizede meghatároz szerepet vitt az emlékezetkultúrában. Szintén a Nemzeti Emlékezet Intézetének része a Lengyel Nemzet Ellen Elkövetett Bűncselekményeket Vizsgáló Főbizottság, amely egy ügyészi szerv, vezetője a lengyel legfőbb ügyész helyettese – írja Máthé Áron történész a Huszárvágás blogon.

A másodikból világháború idején emigráns lengyelekből felállított páncélosdandár jelvénye az egykori szárnyashuszárokra utal.

Természetesen a lengyel történelem a XX. században bizonyos szempontból egyszerűbb, mint a magyar. Először is, két világháború győztesei – még akkor is, ha a második világháborúban ugyanazt kapták jutalmul, mint mi büntetésől: kommunizmust és szovjet megszállást. Másodszor, az 1918 utáni nemzeti újjászületés – amely újra felrakta a térképre a lengyel államot – párosul a győztes, és azon túl ráadálsul az erkölcsi győztes tudatával s ez együtt igen erős identitást ad a lengyeleknek a mai napig. Ráadásul a porig rombolt Varsó, a hősies ellenállás és a 6 millió áldozat nem igazán hagy kérdéseket felvetni, amelyek persze minden nemzet történelménél felmerülhetnek – ha máshol nem, legfeljebb széljegyzetként. A történelem tehát napi ügy a lengyeleknél, s ez a mai helyzetben különösen is kieléződött, hiszen az oroszoknál is alapvető kérdés a történelem. Másfelől a tavaly kormányrúdhoz került koalíció is máshogyan áll az eddig a nemzeti büszkeség forrását jelentő történelemhez: gyökeres változásokat terveznek, s például a német nemzetiszocialista bűncselekményeket mintha jóval kisebb súllyal szeretnék tárgyalni.

Egyvalami biztos: az IPN által eddig is működtetett „Történelmi Megállók” hálózata most egy új központtal bővült Varsóban. Az új központot Lech Kaczynskiről nevezték el, s egy hatalmas, modern, csupa-üveg toronyház alsó szintjein található. Szintjein: merthogy a földszinten a könyvesbolt és az előtér van, míg az első emelten a konferenciaterem, a tévéstudió, a kiállítótér illetve egy olyasvalami, ami idehaza bizonyára meghökkentően hat. Egy virtuális valóság központ: ahol az IPN Új Technológiák Részlege digitális alapú ismeretterjesztést végez.

Fotóriportunkban az IPN új „Történelmi Megállóját” mutatjuk be.

Az utazó kiállítás a Szovjetunióba 1939 és 1941 között deportált lengyelek sorsát mutatja be, illetve az Anders tábornok által szervezett hadsererget – amelyet a szovjetek a Közel-Keleten keresztül engedtek szabadon.

A könyvesboltban a gyerekekre is gondolnak: képregényen kívül társasjáték is akad.

Az előtérben folyamatosan változó hirdetések hívják fel a figyelmet a programokra

A virtuális valóság terme és a játékállomások

Az egyik játék repülőgépszimulátor: lengyel lányok által repült Liberator bombázógépet irányíthatunk a Reich felett

Karol Nedvediczky, a cseh partnerszervezett igazgatóhelyettese éppen egy felkelő-csoportot irányít a varsói fölkelést elbeszélő stratégiai játékban

A virtuális valóság termében az 1919-1921-es lengyel-szovjet háború hőse fogad minket

Az IPN saját tévéstudiója

A lobbyban a Honi Hadsereg jelképe van a falon

(Ezúton is köszönetemet fejezem ki Karol Nawrocki, az IPN elnöke és munkatársai részére, hogy a visegrádi emlékezetpolitikai intézmények delegáltjai számára bemutatták az új létesítményt.)