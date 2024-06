Globalisták harci ösvényen

A globalisták eddig csak verbálisan álltak háborúban Oroszországgal, most minden jel arra mutat, hogy harci ösvényre lépnek, és immáron a valódi háborút is megkockáztatják. Az európai érdeket szem előtt tartó politikai logika a fegyverszüneti és béketárgyalások mihamarabbi megkezdését követelné meg, ehelyett az arra hajlandó országok egy csoportja hivatalosan is nyugati katonákat akar Ukrajnába küldeni. Annalena Baerbock német külügyminisztert idézve: „És teljesen mindegy, hogy erről mit gondolnak a német szavazóim!”.

Macron francia elnök idén február végén vetette fel nyugati katonák Ukrajnába küldését, szavai már akkor is nagy értetlenséget és felháborodást váltottak ki. A globalista vezetők ugyanis folyamatosan azt hangoztatták, hogy fegyverek és lőszerek küldése; az ukrán katonák külföldi kiképzése; hírszerzési és felderítési adatok Ukrajnával való megosztása; az ukrán költségvetés és hadigépezet uniós hitelek általi finanszírozása még nem teszi országaikat háborús féllé és az európaiak nyugodjanak meg, mert csak egy megtámadott országnak segítenek, amit az ENSZ Alapokmánya megenged. Ahogy a németek által kezdetben felajánlott ötezer sisaktól eljutottunk oda, hogy az ukránok most már nyugati fegyverekkel lőhetik a 2014 előtti orosz magterületet, a globalisták úgy lépik át egymás után a háború felé vezető útjukon a korábban betonfalnak számító vörös vonalakat, pedig lett volna és ma is lenne más út – olvasható a Mozgástér blogon. 2022 áprilisában a törökországi béketárgyalásokon Moszkva a Krím mellett „csak” két orosz etnikai többségű ukrán megyét kért, és elfogadta volna Ukrajna uniós tagságát. Ezt a megállapodást akadályozta meg Boris Johnson kijevi útja és azon ígérete, hogy a Nyugat minden támogatást megad Ukrajnának a háború folytatásához. Az „Addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig szükséges!” ígéret mára az „Azzal támogatjuk Ukrajnát, amivel lehetséges!” mondatra szelídült. Két évvel később az oroszok a Krím mellett már négy ukrán megyét vinnének és ki tudja, ha a felek nem ülnek tárgyalóasztalhoz, két további háborús év múlva Moszkva hány további megyét követelne. Putyin elnök ugyanis megmondta, hogy annyi ukrán területet fognak elfoglalni, amennyi annak megakadályozására szükséges, hogy onnan az orosz magterületeket lőhessék: A Himars 80 kilométeres hatótávolságától a Scalp és Strom Shadow rakéták akár 300 kilométeréig. Erdogan török elnök idén ismét felajánlotta közvetítői szerepét. Ankara mindkét hadviselő féllel jó kapcsolatot ápol, így hiteles közvetítőként tudna szerepelni. Hszi Csin-ping kínai elnök 12 pontos béketerve is egy olyan kiindulási alap, ami mindkét fél számára tartalmaz elfogadható részeket. Ezek a békekezdeményezések élvezik a Föld országainak többségét tömörítő Globális Dél és a Föld lakosságának bő harmadát tömörítő BRICS+ országcsoport támogatását is. Ehelyett most Svájcban egy olyan „békekonferenciát” tartanak, amelyre az egyik hadviselő felet meg sem hívják és kizárólag Zelenszkij ukrán elnök azon tízpontos béketervéhez akarnak támogatókat találni, amit az idő már jócskán felülírt. Zelenszkij béketerve ugyanis anélkül követeli az orosz csapatok teljes kivonását Ukrajna egész területéről, beleértve a Krím-félszigetet, hogy közben biztonsági garanciákat adna Oroszországnak, ezért azt orosz részről nem tekintik elfogadhatónak. Tavaly az ukránok akarták saját béketervüket egy tavaszi ellentámadással megvalósítani, idén az oroszok akarják tavaszi és nemsokára induló nyári offenzívájukkal tárgyalási pozíciójukat a csatatéren javítani. A számok azt mutatják, hogy Ukrajnának ez tavaly nemcsak, hogy nem sikerült, de az élete főszerepét játszó Zelenszkij hadvezetésbe való beavatkozása miatt az ukránok olyan veszteségeket szenvedtek és szenvednek máig, amelyeket saját erőforrásból már nem tudnak pótolni. Szó szerint elérkeztünk az „utolsó” ukrajnai ukránhoz, és a 650,000 Nyugat-Európában élő hadköteles ukrán férfi sem lelkesedik annyira a hősi halálért. A Mozgástérblog hasábjain már többször írtam a háború könyörtelen matematikájáról. Mivel az ukrajnai férfiak elfogytak, vagy bujkálnak és a nyugaton élő ukránok hazaküldése és kiképzése is időigényes, a globalista elitek által erőltetett háború folytatására nem marad más megoldás, mint kiképzett, vagyis „kész” nyugati katonák Ukrajnába küldése, amiről Macron francia elnök beszélt. Nyugati katonák immáron nyílt sisakkal felvállalt Ukrajnába küldése egy olyan lépés lenne, amit Moszkva nem hagyhat szó nélkül. A jóléthez szokott Nyugat-Európa nincsen felkészülve az Ukrajnából érkező hullazsákok látványára és az öregedő társadalmakban egyre kevesebb „őslakos” fiatal besorozására és frontra küldésére. Az európai közvélemény nem ezt akarja. A Századvég Európa Projekt kutatás 2024-es számai azt mutatják, hogy az európai válaszadók 67 százaléka ellenzi nyugati katonák Ukrajnába küldését, a magyarok esetében ez a szám 91 százalék. Az EP-választás tétje tehát tényleg az, hogy ezt a széles békevágyat miként sikerül most vasárnap mandátumokká formálni és a választás után az uniós intézményekben milyen erős lesz a háború alternatíváját, a békét, képviselő politikai erő?