104 év, tíz épület

A trianoni békediktátum nem csupán demográfiai, gazdasági katasztrófát jelentett a magyarság számára, hanem megfosztotta építészeti öröksége jelentős részétől is. A 104 éve aláírt szerződésre tíz, kevésbé ismert épülettel emlékezünk. A rossz emlékű évforduló építészeti vonatkozásairól az Architextúra blogon az előző években is megemlékeztünk.

1. Városszalónak

Városszalónak talán kevésbé ismert határon túli településünk, pedig az alig pár utcás városka valóságos „mini Kőszeg” reneszánsz házaival, látványos gótikus templomával. A várossal szemközt, attól mély szurdokkal elválasztott sziklaszirten áll a Batthyány-család teljes épségben fennmaradt vára. Az együttes legrégibb része a hengeres öregtorony, eköré, mint hagymahéjak, úgy épültek az újabb és újabb szárnyak, sokáig védelmi funkcióval, később a barokk korban inkább kényelmi szempontokat szolgáló kiegészítésekkel. Itt nem volt szükség a legtöbb magyar várnál látott hosszas vitákra a rekonstrukcióval kapcsolatban, nem kellett apró töredékekből összeszerkeszteni ablakkereteket. Itt minden ép, minden megmaradt a védművektől kezdve az erődfalak közé a 17. században beépített kápolnáig.

2. Sasvár-Morvaőr, pálos kolostor

A kettős városka eredetileg székely településként létesült a morva határ mentén (erre utal a közeli Székelyfalva neve is, ami előre kissé szokatlannak tűnik a Prágába vezető út mentén). A pálos kolostor híres Piéta-kegyszobrát a környék befolyásos földesura, gróf Czobor Imre nádor felesége, Bakics Angéla faragtatta, mert ura iránta érzett haragjából megenyhült. Hogy ez pontosan mit jelent nem tudni, vélhetően házastársi hűtlenség lett megbocsátva – nem úgy mint az Ismeretlen Magyarország sorozatunkban bemutatott nyírbátori Krucsay-oltár esetében. A szobornak hamarosan csodatévő híre ment és zarándokok tömegét vonzotta. A pálosok 1732-ben telepedtek meg itt, majd a rendi építész-szerzetes Vépi Máté tervei szerint megépült a hatalmas együttes a székesegyháznyi méretű templommal.

3. Szakolca, kultúrpalota

Szakolca szintén a történelmi Magyarország kevésbé ismert városai közé tartozik. A főtéren, középkori eredetű barokk lakóházak között áll az 1905-ben cseh(szlovák) nemzeti stílusban épített palota-oromzatán Szent Istvánnal és egy hatalmas magyar címerrel. Az épület jól mutatja a huszadik századi eleji szlovák identitás kettősségét: a kifejezetten szlovák kultúrát népszerűsíteni kívánó intézmény székházának díszítésére Mikoláš Alešnek cseh művészt kérték fel, aki egy Szent István előtt hódoló szláv családot ábrázoló mozaikot helyezett az oromzatba. Magát az épületet Dušan Jurkovič, már akkor Csehországban élő szlovák építész tervezte.

4. Kistapolcsány, Keglevich-kastély

Az Aranyosmarót (az egykori Bars vármegye székhelye) melletti kastélyvár igazi „kettő az egyben” épület: a reneszánsz, zárt udvaros várkastély egyik szárnyát Keglevich János 1818-ban lebontatta és helyére pompás, tágas klasszicista épületszárnyat emeltetett, középen több szintet átfogó kupolás csarnokkal. Az igazi vár-kastély kettőssége a fenti drónfelvételen látszik igazán. A különleges épületet a trianon utáni új urak is kedvelték, ez volt az első csehszlovák állam elnöki nyaralója.

5. Csetfalva, református templom

A Beregszász melletti Csetfalva református temploma a többi felső-Tisza-vidéki középkori templommal alkot nagyon határozott jegyeket mutató csoportot. A román kori eredetű, gótikus átépítésű templomot a reformáció után meszelték ki, majd egészítették ki parasztbarokk berendezéssel: karzatokkal, szószékkel, és ahol a beomlott boltozat miatt szükséges volt, kazettás mennyezettel. Szintén ebben az időszakban, 1796-ban, gótizáló stílusban (!) épült a harangláb, hagyományosan ácskötéssel, vagyis fém szegek, kapcsok felhasználása nélkül.

6. Gyimesbükk, pályaudvar

Gyimesbükk pályaudvara a falu méretéhez képest feltűnően nagy. Tobb váróterem, hatalmas központi csarnok mutatja, hogy egykor ez több volt, mint egyszerű vasútállomás. Ez volt az egyik vasúti határátkelő a román királyság felé, ahol több nemzetközi vonat is áthaladt Odessza felé is. Emiatt épült ez az impozáns épület itt, Erdély keleti kapujában, pár kilométerre a határtól, ahol ma az utolsó őrház áll felújítva, ami nosztalgia vonatutak kedvelt végállomása. A pályaudvart az Architextúra blogon már bemutatott Pfaff Ferenc, megannyi MÁV-pályaudvar építésze tervezte.

7. Szamosújvár örmény kereskedőházai

A történelmi Magyarország, illetve Erdély nemzetiségi gazdagságát jellemezte, hogy a területen elszórva örmények is éltek. Erdélyben két központjuk alakult ki, a Szászföld melletti Erzsébetvárosban és a Kolozsvárhoz közeli Szamosújváron. Utóbbi helyen 1712-ben kaptak letelepedési jogot, és terveztették meg a várost itáliai mérnökökkel négyzetrácsos alaprajzzal. Az örmény város pár évtizeden belül gazdaggá vált, utcáin barokk kereskedőházak sorakoztak, a főtéren hatalmas templomot építettek. Az együttes többé-kevésbé ma is fennáll.

8. Oltszem, Mikó-kastély

A sepiszéki (Háromszék közül az egyik) kastély, vagy inkább nagyobb kúria kellemes, bájos, klasszicista épület. A főépületet majorság övezi, gazdasági épületek gyűrűjében áll maga a kastély. Belső tereit az 1840-es években különleges, bájosan rosszul szerkesztett falképekkel díszítették, amiket a hagyomány szerint a marosvásárhelyi Bodor Péter, a korábban már bemutatott margitszigeti Zenélő-kút vásárhelyi elődjének legendás mestere készített. Az épületben sokáig speciális iskola működött, majd üresen áll, jelenleg épp felújítják, a tervek szerint a székely lótenyésztés központja nyílik meg a majorságban.

9. Zenta, városháza

Zenta jellegzetes alföldi város, viszonylag szabályos utcahálózattal, nagyrészt földszintes lakóházakkal, a főtéren csoportosuló városias köz-és lakóépületekkel. Itt áll a nagyszabású városháza is, ami a város akkori ambícióit is jelzi. Tervezője egy szinte teljesen ismeretlen budapesti építész, Kovács Frigyes, aki az akkor legkorszerűbb németes korai art deco stílusú palotát tervezett, különösen a torony megoldása egyedi. A házat 1914 áprilisában adták át, tulajdonképpen ez volt az utolsó jelentős középítkezés a történelmi Magyarországon.

10. Felsőlendva, vár

A környékről elsősorban az alsólendvai vár ismert, azonban a közelben álló „felső” testvér is igen figyelemreméltó, építészetileg jelentősebb is, mint híresebb társa. A vár a környékbeli főúri családok birtokaként került ide-oda, így Széchy, Batthyány, Nádasdy, Szapáry, végül Almásy-birtok volt. A Nádasdyak építették át az erődöt barokk várkastéllyá, az ő megrendelésükre egészült ki az épület egy barokk kápolnával, aminek tornya a fenti képen is látható.