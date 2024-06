Helyi érték: a III. Építészeti Nemzeti Szalon

Május 11-től szeptember 15-ig látogatható a Műcsarnokban a III. Nemzeti Szalon, ami az elmúlt öt év építészeti eredményeit mutatja be. Szende András tájépítész írása az Architextúra blogon.

A kiállításnak helyet adó Műcsarnok épülete. Fotó: Dénes György

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Építészeti Nemzeti Szalon, ami az elmúlt öt év legizgalmasabb építészeti, tájépítészeti munkáit mutatja be – írja Szende András tájépítész az Architextúra blogon.

Többszáz különböző alkotás látható a termekben, a műemlékfelújítástól a zöldhomlokzatokig, az építészet, tájépítészet és belsőépítészet területéről.

A kiállítás részlete. Fotó: Dénes György

A Műcsarnok termében négy részre osztva látható az elmúlt öt év építészeti termése. Dénes Eszter, a kiállítás kurátora szerint „Az első terem a jelenről, a magyar kortárs építészetről ad képet.Itt mutatjuk be a városképet meghatározó jelszerű, ikonikus alkotások mellett a közösséget szolgáló, identitást erősítő épületeket és a meglévő városszövetbe illeszkedő új beépítéseket, foghíjbeépítéseket. Nem feledkezünk meg az olyan kis léptékű, de annál fontosabb, katalizáló erejű beavatkozásokról sem, melyek mindennapjaink részét képezik, mégis sokszor nem is gondolunk arra, hogy e profán funkciók, „alig”-programok mögött is építészek állnak. Külön teremben kiemeltük az oktatást és a lakhatást, mert a jövő szempontjából ezt tekintjük meghatározónak. A harmadik terem építészeti örökségünkkel foglalkozik. Szakmai szinten is éles polémia zajlik az épített örökség helyes kezeléséről, a műemlékek és a kortárs építészet viszonyáról. Az építész mindebben kulcsszereplő, akinek egyszerre kell megfelelnie a társadalmi kívánságnak, a tudományos igénynek, valamint a kortárs építészeti megítélésnek. A lezáró teremsor pedig mindennek az összegzése: az építészeti alkotófolyamatot mutatja be, és egyfajta összefoglalását adja az építészeti munkának.”

A városképet leginkább meghatározó épületek tablói, makettjei. Fotó: Dénes György

A kiállítás kurátorai nagy hangsúlyt fektettek az oktatási épületekre és a lakhatási megoldásokra, ami az utóbbi (és előttünk álló) évtizedek legfontosabb építészeti területei.

Az oktatás és lakhatás témákra fókuszáló terem. Fotó: Dénes György

Szintén nagy hangsúlyt kapott a kiállításon az örökségvédelem. Ebbe nem csak a hagyományos értelemben vett műemlékfelújítások értendők, hanem a rekonstrukciók, vagyis az újjáépítések.

Az örökségvédelmi terem. Fotó: Dénes György

A Nemzeti Szalonban nem csak az épületek, hanem az elmúlt időszak építészeti szakirodalma is helyet kapott. Fotó: Dénes György

Az elmúlt öt év építészeti szakirodalma. Fotó: Dénes György

A kiállítás, az Architextúra bloghoz hasonlóan „csupán” ismertet és bemutat – nem ítélkezik, nem mond véleményt, mindezt a nézőre bízza. Különböző irányzatok, építészeti megoldások, műemlékvédelmi irányzatok képviselői szerepelnek. Ezért is érdemes megtekinteni a kiállítást, hogy a saját szemünkkel egymás mellett lássuk ezeket az épületeket és közösen gondolkozzunk róluk.

Kiemelt kép: Dénes György