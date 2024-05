A Magyar Péter-jelenséget a szakirodalomban „zöldmezős” vagy „politikai vállalkozói” pártnak nevezik és ez valójában Magyarországon sem mondható újnak. Ahogy csúfosan elbukott elődei, úgy Magyar Péter is a kormánnyal és az ellenzékkel való elégedetlenséget használja ki: ez emeli a most a magasba, és ez fogja őt is a politikai süllyesztőbe lökni. Honnan látszik, hogy tetőzik a Tisza? Magyar Péter kommunikációs paneljei végére ért és kezdeti sikersorozata után egyre több hibát vét – írja Kiszelly Zoltán a Mozgástérblogon.