Hűsítő építészet: Magyarország legszebb kútjai

Hamarosan itt a nyár, szükség lesz a felüdülésre, hűsölésre. Erre a célra akár egy szökőkút is alkalmas – következzenek Magyarország legszebbjei!

Talán szükségtelen hangsúlyozni, hogy a víz és az építészet már a kezdetektől összekapcsolódó fogalmak. Hiszen már az ókori városokban is nevezetes kutak sorakoztak, de minden településen szükség volt kiépített víznyerőhelyre, ami legtöbbször a társadalmi élet központjává vált. Nem véletlen, hogy a Biblia is több olyan eseményt ír le, ami kútnál történt. Vezetékes víz hiányában a kutak a középkorban is fontos szerepet töltöttek be, itt már gyakran összekapcsolták a szépséget és a hasznosságot. Később megjelentek a szökőkutak, amik nem az ivóvíznyerést szolgálták, hanem az elkápráztatást és a gyönyörködtetést, ezért gyakran hatalmi kifejezőeszközzé is váltak. Ami közös mindegyik kútban, hogy a nyári forróságban jól esik hűsölni a közelében. Következzenek az európai kitekintés után hazánk legszebb kútjai!

Budapest legszebb kútjairól készített videós és képes összeállításunk itt található.

Visegrád kútjai

Visegrád, a rekonstruált Oroszlános-kút. Fotó: Nemzeti Fotótár

Visegrádon, a magyar királyok egykori nyaralóhelyén több későgótikus és reneszánsz kút is áll. Vagyis pontosabban azok rekonstrukciója, ugyanis az elmúlt évtizedekben töredékekből szerkesztették és faragták újra ezeket a csodálatos alkotásokat. Az Anjou-kutat Nagy Lajos király állítatta a palotaudvaron az 1360-as években. Később, Mátyás király korában ezt elbontották, bizonyos részeit az ezer forintoson is látható Herkules-kút alapozásába építették be. Az 1960-as években előkerült töredékekből Szakál Ernő, a középkori magyar szobrászat legnagyobb ismerője rekonstruálta a kutat. Szintén Szakál Ernő alkotta újjá a palotakert egyik támfalában álló (a fenti képen látható) Oroszlános kutat. Ezt a későgótikus műremeket szintén Mátyás állíttatta 1483-ban. A török háborúk idején a támfal a kútra omlott, a maradványokat csak az 1950-es években ásták ki. Ezekből szerkesztette újjá Szakáll Ernő a kutat, ha megfigyeljük a fenti képet, látható, hogy egyértelműen, mégsem zavaró módon különböztette meg az eredeti darabokat a kiegészítésektől, például bizonyos címerpajzsok kidolgozatlanul, üresen maradtak.

Visegrád, a palotaudvar a Herkules-kútta. Kép forrása

A visegrádi kutak „sztárja” minden bizonnyal a palotaudvaron álló Herkules-kút. Ez is rekonstukció, az 1930-as években kiásott darabokból csak a 2000-ben elkészült felújítás keretében állította össze Szakál Ernő, akinek ez volt az utolsó munkája. Magát a kutat 1484-ben készítette Giovanni Dalmata itáliai szobrász Mátyás megbízásából. A művészettörténészek ezt tartják az első reneszánsz alkotásnak, ami Itálián kívül született. A kút már Mátyás idejében legendássá vált, állítólag az udvari ünnepségek alatt vörös és fehér bor folyt a különböző csobogókból. A visegrádi palotában még további kutak láthatók, mindegyik másolat, illetve rekonstrukció, az eredeti töredékek a vármúzeumban vannak kiállítva.

Herkules-kút eredeti darabjai a vármúzeumban. Kép forrása

A Herkules-kutat naponta „kézbe vehetjük”, ugyanis rákerült az ezer forintos bankjegy hátoldalára is:

Mindennapi ismerős: a Herkules-kút az ezer forintos bankjegyen. Kép forrása

Pozsony, Roland-kút

Pozsony, a főtéren álló kút a magyar címert tartó Roland vitézzel. Kép forrása

A Pozsony főterén álló kút a történelmi Magyarország egyik legszebb reneszánsz emléke. 1572-ben emeltette I. Miksa emlékül, ugyanis koronázásának napján, 1563. szeptember 8-án tűz ütött ki a városban, aminek következtében szinte az összes épület leégett. A maszkos alakokkal díszített káva fölötti oszlop tetején a középkori városi privilégiumokat szimbolizáló Roland vitéz alakja áll. A Roland-oszlopok és szobrok igen elterjedtek Nyugat-Európában, talán a leghíresebb és legnagyobb Bréma főterén áll. A vitéz kezében kardot és hazánk címerét ábrázoló pajzsot tart, alatta Pozsony városának címere látható.

Pozsony, Roland-kút, a névadó vitéz szobra. Kép forrása

Pozsony, a főtér a városházával és a Roland-kúttal. A kútból eredetileg közvetlenül lehetett inni, a legutóbbi felújítás során szökőkúttá alakították, egy podesztre állítva. Kép forrása

Fertőd (Eszterháza) díszkútjai

A kastély díszudvara. Kép forrása

Versailles legalább annyira a kutakról, mint a kertről és magáról az épületről szól, így annak magyar változatában is nagy szerepet kapott a vízarchitetúra. A kastély díszudvarában hatalmas, az épületet visszatükröző medence közepén áll az Esterházy „Fényes” Miklós által megrendelt szoboregyüttes, a szörnnyel harcoló puttók kompozíciója. Az udvar két oldalfalán egy-egy további nagyszabású falikút található, mindkettő Herkules harcait mutatja be. Az épület túloldalán szintén hatalmas szökőkút állt, a csatlakozó kertben pedig vízesés és további források, díszkutak voltak találhatók. Sajnos utóbbiak mára már eltűntek.

Csákvár

Csákvár, az Esterházy kastély díszudvara az ikerkutak közül az egyikkel. Kép forrása

A barokk pompát a klasszicista visszafogottság követte, azonban ez sem jelentett kevésbé nagyszabású és elegáns alkotásokat. Az Esterházyak építőkedve (és vagyona) sem csökkent, így ebben az időszakban is folytatódtak a család különféle ágainak építkezései. A Vértes alatti, mindig is száraz mikroklímájú Csákváron Esterházy Miklós gróf (nem a fertődi építtető Miklós!) és francia felesége, Françoise de Roisin építkezett, nagy fáradsággal pompás tájképi kertet kiépítve a karsztos területen. A kastélyt szintén francia építész, a hazánkban sok helyen alkotó Charles Moreau tervezte, aki minden bizonnyal a díszudvaron álló két (iker)kutat is megalkotta. Az elegáns kútpár minden bizonnyal felfrissítette a hatalmas udvar levegőjét nyaranta, ma viszont nem működnek, ahogy látható, virágokat ültettek a vízmedencékbe.

Etyek, Magyar-kút

Etyek, a főutcán elhelyezkedő klasszicista kútház. Kép forrása

Az etyeki Magyar-kút az egyik leghangulatosabb magyar vízparti együttes része. A klasszicista kútházból először egy kőből készült medencébe, majd onnan a patakba ömlik a víz, mindezt pedig gyönyörű fűzfák övezik. Etyeket a török hódoltság után betelepedő svábok szorgos munkával fellendítették, impozáns barokk templom, pincesor, gazdaházak mutatják szorgalmuk gyümölcsét. Ennek része a fent látható kút is, ami régen a társasági élet központja is volt: innen hozták a friss vizet, itt mosták a ruhákat. Ma már nagyobb a csönd, csak a forrás csobogását hallani.

Balatonfüred, Kossuth-forrás

A gyógytéren álló forrásház. Kép forrása

A kutak között külön kategóriát alkotnak a gyógykutak és egyéb gyógyvízforrások. A 18. századtól indult Európában a gyógyvizek divatja, előbb főúri, majd polgári körökben. Ekkor alakultak ki az olyan mára nagymúltú fürdővárosok, mint Baden-Baden, Bath, Vichy, vagy a Habsburg birodalomban Karlsbad és Marienbad. Hazánkban főleg a 19. század elejétől lendült fel a gyógyvízkultúra, ekkor már tisztában voltak azzal, hogy a Kárpát-medence valóságos paradicsom ebből a szempontból. Az egyik legrégibb fürdővárosunk Balatonfüred, ahogy a régi fürdőnegyed közepén áll a mai Kossuth-forrás klasszicista foglalata. A fürdővárosban elsősorban ivókúra folyt (szó szerint), társasági eseménynek számított a forrás körül korzózni, beszélgetni és közben kortyolgatni az enyhülést adó vízből. Ma már kissé furcsán hangzik, ugyanis a fürdőknek ez a funkciója háttérbe szorult (egy fürdőben elsősorban fürdeni szoktak – gondolnánk), viszont ekkor a legtöbb fürdőhelyen nagyrész ivókúra zajlott, ezért is épült több helyen sétálófolyosó és ivócsarnok.

Marosvásárhely, Zenélő-kút

Marosvásárhely, a főtér a Zenélő-kúttal az Architextúra blogon már bemutatott Ludwig Rohbock metszetén. Kép forrása

A Marosvásárhely főterén álló legendás kutat Bodor Péter székely ezermester építette 1816-ban (más források szerint néhány évvel később). A különc mester alkotta mű egy talapzaton álló görögös templomocskát imitált. A víz a talapzatban elhelyezett falikutakból tört elő, a legnagyobb érdekességet a zenélő szerkezet jelentette: a víz energiáját felhasználva naponta négyszer (hatóránként) játszott zenét, a tetőn elhelyezett Neptun szobor pedig 24 óra alatt körbefordult. Maga a szerkezet nem sokáig működött, 1836 telén tönkrement, egyesek szerint viszont maga Bodor tette tönkre szerelmi bánatában és/vagy bankjegyhamisítás miatt kapott büntetés miatti dühében. A kút még sokáig működött, csak 1911-ben bontották el, helyén ma a román ortodox székesegyház áll. Végül a Fővárosi Közmunkák Tanácsa úgy döntött, hogy az egykori kút másolatát felállítja a Margit-szigeten. Ez ma is látható, a zenét viszont már csak hangszóró biztosítja – a különleges kút szerepelt a Csobogó történelem – Budapest legszebb kútjai című videónkban is.

A Zenélő kút. Fotó: Bobovszky Dániel/hirado.hu

Pécs, Zsolnay-kút

A Pécs főterén álló különleges szépségű kút. Kép forrása

A kutat a gyáralapító Zsolnay Vilmos fia, Miklós ajánlotta fel a városnak édesapja emlékére 1908-ban. A pécsi historizáló-szecessziós építészet egyik legjelentősebb képviselője, Pilch Andor el is készítette a kút terveit, ami 1912-re el is készült. Helyét azonban városrendezési okok és az első világháború miatt nem tudták megállapítani, csak 1930-ban állították fel mai helyén. A helykiválasztás viszont remekül sikerült, a főtér alsó sarkában álló kút azóta is kedvelt fotótéma, háttérben a főtéri házakkal, vagy épp a dzsámival és a Mecsek vonulataival. A kút különleges „ősmagyaros-szecessziós” stílusú, a víz a nagyszentmiklósi kincs ivókupáiból mintázott kosfejekből csorog. Mondani sem kell, hogy a kút anyaga is egyedülálló, a kosfejek és egyéb kisebb rátétek zöldes színű eozinmázban pompáznak.

Székesfehérvár, Országalma-díszkút

A koronázóváros főterén álló időtlenül elegáns díszkút. Kép forrása

Az ősi koronázóváros főterén álló kút időtlen szépséget áraszt, egyszerre régies és határozottan modern. Csupán 1941-ben készült el, az időn kívüli eleganciát árasztó szobrairól nevezetes Ohmann Béla műveként. A vörös mészkőből, az Árpád-kor kedvelt építőanyagából készített kút szinte mindenben az első magyar királyi családra utal. Az országalmát három oroszlán támasztja alá (az oroszlán szintén kedvelt motívum volt a korszakban), a körbefutó latin felirat is első királyunkra utal: „Libertates Civitati Albensi a S. Rege Stephano concessæ” – Fehérvár szabadságjogait Szent István adományozta. A három oroszlán alatt a város három legfontosabb történelmi dátuma olvasható: 1001 (államalapítás), 1688 (török alóli felszabadulás), 1938 (Szent István halálának ezeréves évfordulója, a kút tervezett felállításának ideje). A kútnak fiatal kora ellenére viharos a története, felavatása után pár évvel, 1947-ben a keresztet sarló-kalapácsra cserélték, ami nyilván teljes képzavart okozott egy országalma és egy latin felirat felett. Ennek képtelenségét pár évvel később belátták, ezért évtizedekig a „semmi” volt látható az alma felett, végül a rendszerváltás után visszakerült a kereszt.

Orfű, Csete György forrásháza

A Mecsekben megbúvó, szinte földöntúli kinézetű forrásház. Kép forrása

A magyar organikus építészet egyik első műve, Csete György forrásháza első pillantásra valami földöntúli gombának, vagy virágnak tűnhet, ahogy felbukkan a Mecsek egyik völgyében. A ház léptékét nehéz képen visszaadni: nem kút ez, hanem forrásház, a bal oldalt látható egy ajtó, ami mutatja, hogy egy meglehetősen nagy építményről van szó. Az Orfű mellett kibukkanó forrást Komló vízellátására használták fel, ebből a célból épült a ház Csete György és Dulánszky Jenő tervei szerint. Fontos az évszám: 1970 és 1974 között, vagyis a tervezőknek abban az időszakban sikerült ezt a valóban különleges és egyedi formát megalkotniuk, mikor sorra épültek a panellakótelepek az országban, a hasonló feladatokat pedig a legszabványosabb vízműépületekkel oldották meg.

Győr, Jedlik-csobogó

A győri szódás-kút. Kép forrása

Hazánk egyik legszellemesebb kútja, egyben köztéri szobra a győri belvárosban található Jedlik-csobogó. Hefter László üvegművész, szobrász 2011-ben felállított alkotása Jedlik Ányosra, a szóda feltalálójának állít emléket. Szóda-szódásüveg-csobogó: ezen alapul a kút ötlete, ami egy szódásüveget és az abból kilövellő hűsító italt imitálja. Nem is kell több a nyári forróságban.

A válogatásból feltűnően hiányoznak a budapesti példák. Fővárosunk legszebb kútjait az Architextúra vlog korábbi, Csobogó történelem epizódjában mutattuk be:

Kiemelt kép: Pécs, Zsolnay-kút. Kép forrása