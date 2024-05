Hűsítő építészet: Európa legszebb kútjai

Hamarosan itt a nyár, szükség lesz a felüdülésre, hűsölésre. Erre a célra akár egy szökőkút is alkalmas – következzenek Európa legszebbjei!

Talán szükségtelen hangsúlyozni, hogy a víz és az építészet már a kezdetektől összekapcsolódó fogalmak. Hiszen már az ókori városokban is nevezetes kutak sorakoztak, de minden településen szükség volt kiépített víznyerőhelyre, ami legtöbbször a társadalmi élet központjává vált. Nem véletlen, hogy a Biblia is több olyan eseményt ír le, ami kútnál történt. Vezetékes víz hiányában a kutak a középkorban is fontos szerepet töltöttek be, itt már gyakran összekapcsolták a szépséget és a hasznosságot. Később megjelentek a szökőkutak, amik nem az ivóvíznyerést szolgálták, hanem az elkápráztatást és a gyönyörködtetést, ezért gyakran hatalmi kifejezőeszközzé is váltak. Ami közös mindegyik kútban, hogy a nyári forróságban jól esik hűsölni a közelében. Következzenek Európa legszebb kútjai!

Budapest legszebb kútjairól készített videós és képes összeállításunk itt található.

Nürnberg, Schöner Brunnen (vagyis a szépkút)

A kút, mögötte a Miasszonyunk-templom. Kép forrása

A gótikus építészetről talán kevésbé jutnak eszünkbe a kutak, noha Európaszerte, így hazákban is találhatók pompás kútépítmények ebből a korszakból. Ezek közül talán a legpompázatosabb a nürnbergi piactéren álló, ami 1396 óta nyújt felfrissülést a vásározóknak. Nürnberg eleve a gótikus kőfaragóművészet fővárosa, a templomokban egymást érik a látványosabbnál látványosabb boltozatok, szentségházak, szószékek, amik készítői a mai 3d-s tervezőket megszégyenítő módon faragták a követ. A szépkút is inkább toronysisaknak tűnhet, mint víznyerőhelynek, igaz, ez azt is mutatja, hogy az akkori ember szinte szakrális szerepet tulajdonított a kutaknak. Ami méginkább furcsa lehet, hogy a kút élénk színekben pompázik, ami egyébként középkori jellegzetesség, csak ma hisszük azt a kőfalak láttán, hogy a régi épületek nem voltak festve.

A nürnbergi szépkút szobrai. Kép forrása

A szépkút 19 méter magas (vagyis akkora, mint egy ötemeletes ház!), és 40 szobor díszíti. a külső körben ókori filozófusok (így többek között Arisztotelész, Szókratész), a belső körben az egyházatyák és a négy evangélista, majd belül a hét német választófejedelmet jelképező szobrok és ókori hősök, így Nagy Sándor szobra látható. Felettük, a legkiemeltebb helyen a bibliai próféták, ősatyák és királyok sorakoznak. A csodálatos mű az elővigyázatosságnak köszönheti megmaradását: a második világháborúban masszív betonköpeny védte a légitámadásoktól. Erre szükség is volt, ugyanis a háború utolsó hónapjaiban, 1945 januárjában az egész várost rombadöntő bombázás történt, a szépkút azonban érintetlenül megmaradt.

A szépkút betonköpenyben vészelte át a második világháborút, körülötte minden romba dőlt. Kép forrása

Róma, Fontana dell’Acqua Paola

A Róma fölé magasodó Gianicolo-dombon álló szökőkút-építmény. Kép forrása

Róma=Trevi-kút. Az örök városról szinte elsőként a híres, palotával egybeépített kút jut eszünkbe, azonban Róma nem csak a szép, hanem a szinte végtelen számú kút városa is. A várost már az ókortól fogva hatalmas vezetékrendszer látta el friss vízzel, azonban ezek a birodalom bukása után tönkrementek. Így járt az Aqua Traiana is, ami 40 kilométerről, egy vulkáni krátertóból szállította a friss vizet a Trastevere városrészbe. Ezt az ókori vezetéket újíttatta fel 1605-ben VI. Pál pápa, immár Acqua Paola néven. A vízvezeték fogadására egy hatalmas kutat terveztetett, Giovanni Fontana építésszel, ami érdekes egybeesés, hiszen a művész családneve kutat jelent. A város fölötti és csodás kilátást nyújtó Gianicolo (a római időkben Ianiculum) dombon álló építménybe három hatalmas kifolyón ömlik a víz a medencébe, ahonnan a környék lakói – külön vezetékrendszer híján – saját ellátásukra vételezhették a szükséges mennyiséget.

Tivoli, Villa d’Este szökőkútjai

A villakert talán leghíresebb szökőkútja, a Neptun-kút lentről. Kép forrása

…és fentről. Kép forrása

A Róma melletti, Lazio (az ókori Latium) hűs hegyei között megbúvó Tivoli már az ókori római elit kedvelt nyári hűsülőhelye volt. Itt épült fel Hadrianus császár palotája, a Villa Adriana, majd hosszabb szünet után a reneszánsz időszakban folytatódott lett újra divat és elvárás Tivoliban építkezni. A befolyásos d’Este-család által épített villa valóságos álom a vízgépészek (és persze az építészet és tájépítészet iránt érdeklődők) számára, hiszen a kertben többszáz, máig a reneszánsz kori gépészeti rendszer által üzemeltetett kút található. A skála a gejzírt imitáló, több méter magasra felszökő vízsugártól a halkan csörgedező csobogóig terjed, összefüggő rendszert alkotva.

Tivoli, Fontana dell’Ovato, vagyis az ovális kút. Kép forrása

Nem véletlen, hogy a kert már évszázadok óta kiemelt idegenforgalmi célpont, a szökő, bukó, csobogó, zuhanó kutakat megcsodálta Goethe, Széchenyi István, megfestette William Turner és megzenésítette Liszt Ferenc, Zarándokévek zongoraciklusának talán leghíresebb alkotásában.

Versailles szökőkútjai

Versailles, Latona-kút. Kép forrása

A ma is megfigyelhető francia hatalmi törekvések legjellegzetesebb építészeti megtestesítője Versailles. Az építtető napkirály, XIV. Lajos és kertépítésze André le Notre semmit nem bízott a véletlenre: a megfelelő hatást több mint kétezer (!) szökőkúttal érték el. Ilyen hatalmas rendszert még ma is szinte elképzelhetetlen működtetni, nem hogy a 17. században. A szükséges vizet a tíz kilométerre fekvő és 150 méter mélyebben folyó Szajnából vették. Ekkor épült a hatalmas Machine de Marly nevű szerkezet. 14 hatalmas, 12 méter átmérőjű vízkerék működtette a hidraulikát, ennek segítségével juttatták fel a vizet a legmagasabb pontra, majd onnan egy akvadukton át a szökőkutakhoz.

A Machine de Marly vízkerekei, felül az akvadukt. Kép forrása

A kutak folytonos üzemeltetéséhez ehhez a hatalmas szerkezet sem volt elég. Új csatornát kellett ásni a folyó mocsarain keresztül, hogy még több víz jusson a rendszerbe. A rettenetes körülmények miatt többezer munkás halt meg, legtöbben az Európában akkor még jelen lévő malária miatt. A költségek és a hatalmas emberáldozatok miatt XIV. Lajos kénytelen volt fájdalmas döntést hozni: a kutakat csak akkor üzemelték be, amikor napi sétája alkalmával arra járt.

A szökőkutakat ellátó Aqueduc de Louveciennes vízvezeték. Kép forrása

Felülnézetben látszik igazán, hogy milyen rafinált vízrendszer van a Versailles-i parkban. Kép forrása

Peterhof/Petrodvorec

Peterhof, a Versailles-ra adott orosz válasz. Kép forrása

Hatalmi ambíciók és annak építészeti megjelenése tekintetében az oroszokat sem kell félteni. Alig pár évtizeddel Versailles átadása után már épült is a szintén akkor alapított Szentpétervár mellett az arra adott orosz válasz: a Nagy Péterről elnevezett rezidencia, amit németesen Peterhofnak, az akkor Oroszországban roppant divatos holland nyelven Pieterhofnak, később oroszul pedig Petrodvorecnak neveztek el. Az alapító cár halálakor a kastély és az előtte lévő vízrendszer még nem a fent látható pompás állapotban volt, hanem még sokkal szerényebben nézett ki. A ma is látható kiépítést Péter lánya és örökségének folytatója, Erzsébet rendelte el. A cárnő olasz építésszel és francia kertépítésszel, éppen le Notre tanítványával dolgoztatott. Francesco Bartolomeo Rastrelli és Jean-Baptiste le Blond valóban a francia előképpel vetekedő együttest alakított ki. A tengerparti meredek domboldalt kihasználó vízjáték talán még a napkirály udvarát is túlszárnyalja. A kutakat ma is az eredeti gépészet hajtja, elektromos áram nélkül, kizárólag a vízerő segítségével működik. A már a giccs határát súroló, aranyozott mitológiai alakok között lezúduló víz egy, közvetlenül a tengerbe torkolló csatornába távozik.

Peterhof, a szökőkút felülről a tengerbe torkolló csatornával. Kép forrása

Genf, Jet d’Eau

A svájci város jelképévé vált 140 méter magas vízsugár. Kép forrása

Az előző példáknál jóval visszafogottabb és polgáribb a genfi Jet d’Eau, vagyis a vízsugár. 1886-os létesítésének oka teljesen prózai volt: a városban a tóparti fekvést kihasználó túlnyomásos rendszerű vízhálózatot használt számos gyár és műhely, ezzel hajtották a gépeket. A nap végén, mikor a szorgalmas óragyártó és egyéb finommechanikai területen dolgozó mesterek végeztek és elzárták a csapokat, hatalmas túlnyomás keletkezett, amit ki kellett engedni. Ezt először a vízműtelep mellett tették meg, de a látványosság hamarosan rendkívül népszerűvé vált, és 1891-ben úgy döntött a városvezetés, hogy a vízsugarat áttelepíti a mai helyére és állandósítja, vagyis folyamatosan üzemelő szökőkút jött létre. A látványosság minél jobb kihasználása érdekében egy mólót is építettek a tóba, a helyiek és az akkor már egyre nagyobb számban érkező turisták innen csodálhatták a pompás látványt. A Jet d’Eau ekkor már 90 méter magasra is feljutott, azonban 1951-ben a növekvő felhasználás miatt tovább emelték a hálózati nyomást, így már 140 méter magas ez a környezetbarát szökőkút.

Párizs, Sztravinszkij-szökőkút

A Pompidou-központ előtt álló kút. Kép forrása

A nagy botrányt kavaró párizsi Pompidou-központ előtt egy szintén formabontó szökőkút áll. Ez a Sztravinszkij-szökőkút, aminek mozgó alakjai az orosz zeneszerző egy-egy művét idézik meg. Így látható bohócalak, kígyó, halál, tűzmadár, mozog-forog és vizet lövell. Jean Tinguely és Niki de Saint-Phalle alkotása a központtal szemben jóval elfogadottabbá vált, gyerekek és felnőttek szívesen időznek a kávánál, nézve a forgó, mozgó alakokat.