Köztünk élő óriások: magyar víztoronyépítészet

Szeged, a városképet meghatározó szecessziós víztorony. Kép forrása

Kinyitjuk a csapot és folyik a víz – ez ma a legtermészetesebb napi tevékenységek közé tartozik. Ez persze sokáig nem így volt, és sajnos sok helyen ma sem magától értetődő. Vízhordás, melegítés, sok körülményes tevékenység szükséges, ha nincs vezetékes ivóvíz. Bár hazánkban nem csak a római korban, hanem a középkorban is volt már vízvezetékrendszer (a budai forrásokat és középkori vízvezetékeket ebben a videóban mutattuk be), a modern hálózatok kiépítése csak a 19. században kezdődött. Ez a hatalmas műszaki-infrastukturális fejlődés nem csak könnyebbé tette az életet, hanem számos új épület- és műtárgytípust is életre hívott. Ezek közül legjellemzőbb és legmaradandóbb talán a víztorony.

Hajmáskér, a tüzérlaktanya várbástyát idéző víztornya. Kép forrása

Miért is van szükség víztornyokra? Ahogy ma az energiatermelésben, úgy az ivóvízhálózatok kiépítésekor is a tárolás volt a legnagyobb probléma. A felhasználás ingadozik, nyilván több vizet használnak a nyári melegben, mint a téli időszakban, illetve nappal, mint éjjel. Ehhez kellett igazodni a tárolók kiépítésével, amik fizikai elve egyszerű: a vizet a hálózat legmagasabb pontján kellett tárolni (pontosabban oda felszivattyúzni), ahonnan a gravitáció, illetve a közlekedőedények elve szerint visszaáramlott, és eljutott a vízcsapokhoz. A fejlesztések során egész szakmák szüntek meg, így bealkonyult a pest-budai Dunavíz-árusoknak is, viszont először a nagyvárosokban, majd fokozatosan az egyre kisebb településeken is kényelmesebbé vált az élet, és nem utolsó sorban megszüntek az olyan járványok, mint az 1872-73-as koleravész, ami csak Bécsben többezer áldozatot követelt. A tárolást viszont nem csak műszakilag, hanem építészetileg, vagyis építőművészileg is meg kellett oldani, hiszen a kor felfogása szerint az utolsó ipari létesítményt is igényesen formálták meg. Kifejlődött tehát a víztoronyépítészet, ami előképként a régi várak tornyaihoz nyúlt vissza, viszont hamar rájöttek, hogy a kecsesebb, légiesebb formák jobban kifejezik a kor optimista, bizakodó életérzését, ráadásul ehhez az építéstechnológiai feltételek is adottak voltak.

MÁV-víztorony típusterve 1899-ből. Kép forrása

Víztornyok elsőként nem is a lakossági hálózat számára, hanem a legnagyobb ipari felhasználóknak épültek. Ezek közé tartozott a vasút, hiszen a gőzmozdonyok üzemeltetéséhez rendkívül sok vízre volt szükség, így bizonyos távolságokra víztornyokat kellett építeni. Ennyi tornyot természetesen csak típustervek szerint lehetett felépíteni, így a vasúttársaságok, majd később a MÁV mérnökei folyamatosan újabb és újabb típusokat alkottak.

A fenti típusterv egyik megvalósult és pár éve felújított példánya Szolnokon. Kép forrása

A vasút mellett szinte minden akkori ipari tevékenység hatalmas mennyiségű vizet igényelt. Ezért minden akkori gyártelep elengedhetetlen része volt a víztorony, amit ideális esetben már a kezdetekkor megterveztek, a többi létesítménnyel teljes építészeti egységben:

Budapest, az Óbudai gázgyár úgynevezett kátránytornyai fölé magasodó víztorony. Kép forrása

Ahol nem voltak ennyire előrelátóak, vagy egy bővítés, illetve technológiaváltás miatt volt szükség hirtelen vízre, úgy kényszermegoldásokhoz folyamodtak. Így több gyártelepen az amerikai filmekből ismert fémtartályokat helyeztek a tetőre, vagy parazita-víztornyokat emeltek, többnyire a gyárkéményekre. Ennek egyik legszebb (vagy inkább legrondább?) példája a kőbányai Ganz-gyárban látható:

Parazita-víztorony a kőbányai Ganz gyár kéményén. Kép forrása

Bár a korai víztornyok is kecsesek és szép arányúak, a műfaj igazi fénykora a vasbetonszerkezetek megjelenésével indult el. Ekkor már magasabb és könnyedebb kialakítású tornyokat is tudtak építeni (ne felejtsük el, hogy hatalmas víztömeget kellett megtartani nagy magasságban). A vasbeton hazai apostola Zielinski Szilárd építőmérnök (találó keresztnév egy mérnöknek), több ikonikus víztornyot is tervezett, többek között a Margitszigeten, vagy Szegeden, ahol az 1879-es árvíz után újjáépülő város vízellátását oldották meg a helyiek által csak „öreg hölgynek” nevezett építménnyel.

A kecses tornyok hamarosan hangsúlyos városképi elemmé, parkok, terek díszévé váltak. Szegeden az újjáépítés során létrejött impozáns négyzet alakú tér közepére, Szombathelyen az egyik városi park hangsúlyos pontjára került a víztorony.

A víztornyok harmadik nagy alkalmazási területe a városi és ipari felhasználás mellett a mezőgazdasági volt, ami ekkor még a nagybirtokokat, uradalmakat és kastélyparkokat jelentette. Az Eszterházyak fertődi birtokait is ekkor modernizálták, ami szükségessé tette egy nagykapacitású víztorony építését is. Ezt sikeresen megoldották, a narancsház közelébe állított torony teljesen beleillik a barokk együttesbe, a tetőn végigfutó mellvédet a kastélyon lévő elemekről mintázták:

Fertőd, a narancsház a víztoronnyal. Kép forrása

Öntözést szolgáló víztornyok természetesen nem csak a kastélyparkokban épültek, a nagy parkjait akkor még jó gazda módjára fenntartó Főváros is épített ilyeneket, gyakran a kertészek és karbantartók lakásaival egybeépítve. A városfestők sorozatunkban felidézett Klösz György meg is örökítette a Népligetben álló együttest, ami szerencsére ma is áll, igaz, nem túl jó állapotban:

Budapest, a Népligetben álló víztorony a kertészházzal. Klösz György felvétele, kép forrása

A fürdőhelyeken is víztornyok sora épült, hiszen a jómódú vendégek már igényelték a vezetékes vizet, és a korabeli szokás szerint elképesztő gondossággal fenntartott parkokat is öntözni kellett. Így többek között Nyíregyháza-Sóstófürdőn és a Szabadka melletti Palicsfürdőn is épült víztorony, utóbbi helyen elegáns szecessziós formában, a városka kapuépítményével egybekomponálva:

Az épülettípus különleges alcsoportját képezik az „egyedi víztornyok”. Egy-egy nagy vízigényű intézményhez külön víztorony épült, ami több esetben túlélte az anyaépület pusztulását. Ilyen a Blaha Lujza tér mögött álló víztorony is, ami az egykori Népszínházat (később Nemzeti Színház) szolgálta ki. A színházaknak egyébként a tűzvédelem miatt volt szükségük hatalmas vízmennyiségre, a szigorodó tűzvédelmi előírások közé tartozott a színpad esőztetése katasztrófa esetén. Így készült el az épület megnyitása után húsz évvel, 1895-ben a ma is álló torony, ami egy kiszolgálóépületből emelkedik ki. Az együttes túlélte a színház oktalan felrobbantását, ma irodaházként szolgál, a toronyban exkluzív bérleményekkel.

A Nemzeti Színház megmaradt víztornya a Rákóczi út felől. Kép forrása

A második világháború után, a szocializmus időszakában az erőltetett iparosítás, majd a lakossági vízhálózat szinte teljes kiépítése véget vetett az egyedi tervezésű víztornyok időszakának. Ezek közül az egyik utolsó a Gödöllő Egyetem szocreál víztornya 1955-ből:

Gödöllő, az egyetem víztornya, Jánossy György, Czebe István, 1954. A torony tetején csillagvizsgálót alakítottak ki. Kép forrása

Ezután következett a típustervek kora: hidroglóbusz, hidrotórusz, csillag, henger, mákgubó, buzogány-csak néhány az akkoriban alkalmazott típusok közül.

Tiszaújváros (az akkori Leninváros), csillag-típusú víztorony. Kép forrása

Kistarcsa, a hetvenes évek sci-fi filmjeit idéző hidrotórusz-típusú víztorony. Kép forrása

A típustervek mellett alkalmanként egyedi tervezésű víztornyok is épültek, sokszor szinte meghökkentő kialakításban. Az újpalotai lakótelep építésekor szükségessé vált víztornyot a 10-12 emeletes panelházaknál magasabban kellett elhelyezni. Ekkor jött az ötlet, hogy ahogy mondani szokás, összekössék a kellemeset a hasznossal. A legmagasabb (egyébként nem paneltechnológiával épült) lakóház tetején kialakítottak egy hatalmas víztartályt, így keletkezett a víztoronyház nevű falanszter lakóház, ami egyúttal hazánk legmagasabb víztornya is, ami máig a lakótelep jelképe és egyébként szinte fél Pest megyéből látható. Az 1976-ban átadott épület alig tíz évig szolgált víztoronyként, azóta nagynyomású rendszerrel oldják meg a víz feljutását a felső szintekre.

Az újpalotai víztoronyház, az egyedileg beüvegezett erkélyekkel. Kép forrása

A rendszerváltás után több nagy vízigényű iparág is megszűnt, és a technológia fejlődésével együtt egy sor régi víztorony vált feleslegessé, így a szegedi, a Margit-szigeti is. Ugyanakkor új víztornyok is épültek, mint 2001-ben a Tétényi-fennsíkon álló, messziről látszódó ufó-szerű építmény is, ami megnövekedett népességű dél-budai régió vízellátását oldja meg. A betonkehely különlegessége, hogy asszimetrikus, vagyis az alátámasztás nem a tartály súlypontja alatt, hanem attól kissé eltolva helyezkedik el.

Vajon mire lehet használni a sok felhagyott víztornyot? Például lakásnak! Hazánkban is vannak már erre példák, viszont most következzen egy holland példa, Utrechtből, ahol a századfordulós víztornyot luxus-loftlakásként újították fel: