Ukrán támadás után, orosz támadás előtt

Tavaly ilyenkor mindenki a „nagy tavaszi” ukrán ellentámadásról beszélt, amiből végül nyári ellentámadás és egy nagy ukrán vereség lett. Idén mindenki egy küszöbön álló orosz támadásról beszél, ami arra utal, hogy míg tavaly az ukránok akarták tárgyalási pozíciójukat a csatatéren javítani, addig idén az oroszok készülnek erre. A háború harmadik évében az egyik fél a kimerülés egyértelmű jeleit mutatja, ami nem sok jót ígér térségünk és Európa számára.

A tavalyi „nagy tavaszi” ukrán ellentámadás sokat markolt és keveset fogott. Az angolszász stratégák Zaporizzja régióban támadtak volna Tokmak város közlekedési csomópontja és onnan az Azovi-tenger irányába, hogy elvágják a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő szárazföldi folyosót. Tokmak elfoglalása és a Kercsi-híd hasznavehetetlenné tétele komoly logisztikai kihívás elé állította volna az oroszokat, mivel akkor még nem készült el az Azovi-tenger partja mentén futó orosz vasútvonal, ami azóta már képes kiváltani a híd és a fronthoz közelebb futó régi vasútvonal forgalmát. Zelenszkij elnök viszont mindenáron vissza akarta foglalni Bakhmut városát, amit a Wagner zsoldosai 2023 májusában hódítottak meg. Az ukrán erők tehát két fő támadási irányban indultak meg, ami az erőforrások megosztását eredményezte.

Az erőknek ez a megosztása és az ebből eredő kudarc nagyban hasonlít a Wehrmacht 1942-es nyári offenzívájára, ahol Hitler két stratégiai célt adott meg: A Volga teherforgalmának elvágását Sztálingrádtól északra, valamint a Kaukázus olajmezőinek elfoglalását. A 6. német hadsereget irányító Friedrich Paulus tábornok azonban az eredeti cél elérése helyett elkezdte a szimbolikus nevű város ostromát, amiből később már Hitler sem hátrálhatott ki és egyre több erőforrást csoportosított erre a frontszakaszra. Az eredmény ismert. Zelenszkij is ebbe a folyóba lépett. Bakhmut szimbolikus jelentőségűvé vált, amit mindenáron vissza akart foglalni, ezért a várostól északra és délre támadásra küldte katonáit. Délen sikerült is nagyobb területet visszaszerezni az oroszoktól, aminek később még komoly jelentősége lesz.

A 2023-as ukrán ellentámadás a Dnyeper oroszok által megszállt déli partján Krinki településnél is sikeres volt, itt néhány négyzetkilométert foglaltak el, ám ez nem volt elég egy olyan hídfő kiépítésére, amely ugródeszkaként szolgálhatott volna a Krím irányába. Az ukránok a korábban már említett Tokmak irányában elérték a Szurovikin-vonal első gyűrűjét és Robotino, valamint Verbove falvaknál át is törték azt. Az ukrán támadás itt ki is fulladt, azóta védekezésre rendezkedtek be.

Tavaly az ukránok gondolták úgy, hogy a „game changer” nyugati fegyverekkel sikeresek lesznek, ám már a támadás első napjaiban kilőtt és aknára futott Bradley és Leopárd páncélosok füstölgő képei járták be a világsajtót. Mint minden csodafegyvernél, az ellenfél itt is hamar kitanulta azok működését és ellenstratégiát alkotott azok kivédésére. A nyugati tankok ellen az oroszok a propagandaágyúval harcoltak a leghatékonyabban, a Robotino melletti mezőt „Bradley térre” keresztelték, azóta már van „Challenger sugárút” és „Abrams fasor” is.

Idén az oroszok készülődnek támadásra. Ennek időpontja leginkább az időjárástól függ, elvégre május közepén, június elején szárad ki annyira az ukrán feketeföld, hogy nagyobb csapatmozgásokba lehessen kezdeni. Az oroszok számára adja magát május 9. (a győzelem napja); május 20. (Zelenszkij elnöki ciklusának vége); június 4. (a 2023-as ukrán támadás kezdőnapja), vagy június 6. a normandiai partraszállás évfordulója, hogy csak a szimbolikus napokat említsük.

A jelenlegi harcokból annyi már most is látszik, hogy az oroszok egy másik stratégiát követnek és nem tucatnyi páncélossal támadnak, amit a nyugati műholdak és felderítődrónok azonnal kiszúrnak és jelentenek az ukrán tüzérségnek. Az orosz stratégia most inkább 6-8 nyomáspont mentén érthető meg a legjobban, amelyeket Zelenszkij annyira fontosnak tart, hogy szinte minden még hadra fogható katonáját és dandárját – beleértve az elitegységeket és a stratégiai tartalékot is – bevet. Itt zárul a kör, ugyanis az oroszok pont ott támadnak, ahol az ukránok tavaly át tudták törni a vonalaikat: Krinkinél, Robotinonál és Bakhmutnál. Véres és komoly veszteséget hozó harcok után az oroszok most olyan földön harcolnak, amit az ukránok egyszer már visszafoglaltak tőlük és Zelenszkij most mindenáron meg akar tartani. További nyomáspontként azonosítható Donbász régióban a nemrég elfoglalt Avdijivka kisvárostól nyugatra fekvő Csasziv Jar, vagy a második legnagyobb ukrán város, Harkov.

Az oroszok most úgy harcolnak, mint a „lusta vadász”, aki a magaslesen várja, hogy a hajtók elé tereljék a vadat és ő kényelmesen lelőhesse azokat. Az oroszok ezeken a nyomáspontokon várják az ukránokat, akik jönnek is szép számmal. Az új ukrán vezérkari főnök Avidjivkánál még az amerikai Abrams tankokat is bevetette az oroszok megállítására, akik legalább hármat ki is lőttek közülük. Az ukránok kénytelenek a szárnyakról is ide csoportosítani katonáikat, így azokat katonák híján drónokkal védik. Ezt látva az oroszok elkezdték a drón operátorokat levadászni, akik a front mögött 10-20-30 kilométerrel találhatóak. Ahogy egy jó harcost, úgy egy drón operátort is sokáig kell képezni, így ezek pótlása sok időbe telik és profi operátorok nélkül a nyomásotok szárnyai gyengék lesznek.

Az oroszok láthatóan a saját nyári offenzívájuknak készítik elő a terepet, könyörtelen gépiességgel folytatják az ukránok felőrlését, akik országon belül láthatóan kezdenek kifogyni a hadra fogható férfiakból. A háború az időjárástól függően ismét egy intenzívebb szakaszába fog lépni.

Kiemelt kép: Az ukrajnai oroszbarát szakadár Donyecki Népköztársaság milíciájának tagja egy 152 mm-es 2A36 Giatsint-B tarackágyúval lõ a Donyecki területen fekvő Avdijivka környékén 2022. november 22-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. (Fotó: MTI/EPA/Alessandro Guerra)