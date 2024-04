Baloldali kidobós játék

A baloldali médiában a szemünk előtt próbálják a közelgő EP- és önkormányzati választásokat ismét egy Orbán Viktorról és a NER-ről szóló „népszavazássá” átkeretezni, miközben a tét valójában a baloldal számára a legnagyobb. Egy kidobós játékot látunk, amelyben az a formáció nyer, amelyik most a leghihetőbben tudja színlelni azt, hogy a lehető legmesszebb áll a DK-tól és annak elnökétől. Akármit is mondanak most, a centrális politikai erőtér érdemi kihívásához Magyar Péternek és az LMP-nek 2026-ban ugyanúgy be kell állnia Gyurcsány Ferenc mögé, ahogyan azt a Bajnai-féle Együtt (2014), Botka László MSZP-je (2017-18) és Márki-Zay Péter mozgalma (2022) is tette. Kiszelly Zoltán írása a Mozgástérblogon.

Miközben a FIDESZ–KDNP pártszövetség stabilan őrzi közel kétmilliós szavazótáborát és előnyét, addig az ellenzéki térfél továbbra is töredezett. A negyedik kétharmad után a dollárbaloldal romokban hever, három pártja (lengyel mintára) egy bukott baloldali formációban keresi politikai túlélését, amit a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK dominál. Az erőviszonyokat a „közös” EP-lista mutatja a legjobban, ahol az egyáltalán esélyes 2-3 helyet DK-s politikusok kapták, a szocialistáknak és a Párbeszédnek nem osztanak lapot. Gyurcsányék most túlélésre játszanak, „mini összefogásuk” fő célja, hogy kétszámjegyű eredményt érjenek el az EP-választáson és erre a kritikus tömegre alapozva a 2026-ig hátralévő két év közvélemény-kutatásaiban.

Ha ez sikerül, akkor az országgyűlési választások előtti,

már jól begyakorolt politikai munkával amortizálják a mindenkori kihívót, most éppen Brüsszel, a globalisták és az ellenzékváltó szavazók új üdvöskéjét, az „új Márki-Zay Pétert”, vagyis Magyar Pétert.

Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Magyar György ügyvéd az ellenzék XV. kerületi kampányzáró rendezvényén 2019. október 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A dollárbaloldal másik három pártja – egyelőre – önállóan méretteti meg magát, mindegyik a politikai túlélésért küzd. Az egykoron nemzeti radikális Jobbik a néhai MDF végnapjaira emlékeztető haláltusát vív, mindkettő sorsát a Gyurcsány Ferenccel kötött politikai paktum pecsételte meg. Ha a Jobbik most nem jut EP-mandátumhoz, úgy az országgyűlési frakció tagjai és a most megválasztott polgármesterek és képviselők idővel vagy más pártba igazolnak át, vagy függetlenítik magukat anyapártjuktól, mint több, 2019-ben még jobbikosként megválasztott városvezető. Ahogy 2017-ben Botka László miniszterelnök-jelöltként nem tudott Szegedről eredményesen kampányolni, úgy most a Momentum és a Jobbik elnöke sem tud Brüsszelből a magyar politikai napi üzem releváns résztvevőjévé válni, ami jól látszik pártjuk támogatottságán. Az pártjuk szegénységi bizonyítványa, hogy más alkalmas frontvonalbeli politikust nem tudnak felmutatni.

Az LMP politikai túlélési stratégiája látszik a legígéretesebbnek, jó döntésnek tűnik, hogy Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltükkel egy megkülönböztethető karakterrel indulnak versenybe, látszólag egy nagyot ellépve a DK-tól. A dollárbaloldaliság bukéját azonban mindez nem oszlatja el, aminek a helyi szintű jelöltállítás koordinálása az egyik ékes bizonyítéka.

Külön kategóriát képeznek a baloldali minipártok, amelyekre korábban is volt már példa és most csak az a meglepő, hogy ilyen sok van belőlük. Ebben a csoportban több mintát látunk: Az anyapártból való kiválás (Jakab Péter, A Nép Pártján Mozgalom); volt pártelnökök új formációi (Vona Gábor, Második Reformkor Párt, Mesterházy Attila, Szocialisták és Demokraták); az újrázástól megfosztott és ezért kilépett EP-képviselők (Ujhelyi István, Esély Közösség), vagy fáziskésésben szenvedő korábbi ellenzékváltó üdvöskék (Márki-Zay Péter, Mindenki Magyarországa Mozgalom és Néppárt). Ezekben a formációkban az a közös, hogy egy olyan ismert politikus köré szerveződtek, aki korábban vezető szerepet töltött be pártjában, vagy a politikai életben, ám az idő túlhaladt rajta. A legtöbb ilyen formáció egyben a médiapárt politológiai kategóriájával is leírható, mivel érdemi politikai tevékenységet csak a médiatérben fejtenek ki, amiről már mindenki tudja, hogy egy ott kapott like-ból nem lesz automatikusan egy valódi szavazat.

A Magyar Péter-jelenség (Talpra Magyarok Mozgalom és Tisza Párt) nem új, leginkább Márki-Zay Péter (MZP) 2021-es őszi szárnyalására emlékeztet. Egy az egyben ismétlődik a minta: a hódmezővásárhelyi polgármester is kezdetben „jobboldaliként” határozta meg magát, majd a „kiábrándult fideszes” szavazókat akarta megszólítani, amiről hamar kiderült, hogy ilyen kategória nincsen, vagy legfeljebb mikroszkóppal kimutatható. A Závecz Research 2024 április elején felvett kutatása szerint Magyar Péter támogatói között legfeljebb 2–3 százalék korábbi fideszes szavazó.

Miután kiderült, hogy jobbról nem tud szavazókat elhozni, MZP után Magyar Péter is egy ellenzékváltó üdvöske lett, aki csak addig érdekes, ameddig el tudja bábozni csodaváró közönségének, hogy „ő aztán biztosan nem fog Gyurcsány Ferenccel és a DK-val összefogni”.

Ahogy a Momentumot 2017-2019 között, vagy MZP-t 2021 októberében, úgy most Magyar Pétert is az ellenzékváltó hangulat hullámai emelik magasra. Ha szerencséje van, a június 9-i választásig nem kell Gyurcsány Ferenccel és pártjával úgy összeborulnia, mint Karácsony Gergelynek az egyesülési kongresszuson. Ne legyenek kétségeink! Ahhoz, hogy Magyar Pétet pártja a centrális politikai erőteret le tudja bontani, legkésőbb 2026-ban össze kell fognia Gyurcsány DK-jával.

