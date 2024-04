A leégett tőzsde titkai és a dán Székesfehérvár – a skandináv reneszánsz gyöngyszemei

Bár Dánia modern és minimalista építészetéről közismert, az országban egymást érik a középkori és reneszánsz épületek. Ezek közé tartozott a napokban leégett koppenhágai tőzsde is. Szende András írása az Architextúra blogon.

Frederiksborg, a dán reneszánsz egyik legszebb példája 1620-ból. Kép forrása

Dánia és általában a skandináv országok a modern életformáról és ehhez kapcsolódva a modern, minimalista építészetről közismertek. Kevésbé ismert, hogy az ősi, és a nagyobb háborús pusztításoktól megkímélt országban egymást érik a kiemelkedő középkori és reneszánsz épületek. Többek között a „dán Székesfehérvár”, Roskilde székesegyháza teljes épségben fennmaradt, benne 39 király, rendszerint felváltva Krisztiánok és Frigyesek sírkápolnáival. És bár reneszánsz építészetről elsősorban Itália, vagy Franciaország jut először eszünkbe, az építészettörténet megkülönböztet északi, azon belül is dán reneszánsz művészetet. Ebben a stílusban épült a világ egyik legrégibb és egészen mostanáig fennálló tőzsdéje is Koppenhágában.



A koppenhágai tőzsde 1640-ben elkészült és április 16-án leégett épülete. Kép forrása

A dán reneszánsz jellegzetességei azonnal feltűnnek. Az északi téglagótikához hasonlóan ez is „tégla-reneszánsz”, a fő építőanyag kő hiányában a tégla volt. A kőanyag hiánya viszont nem jelentett szegénységet: a dán királyság mindigis önálló volt, sose tartozott a Német-Római birodalomhoz, és a reformáció óta vallási ügyekben is szuverén volt. Viszont nagyon erős kapcsolatokat ápolt az északnémet és flamand területekkel, valamint a mai Hollandiával. A dán reneszánsz építészet emiatt is tulajdonképpen a holland reneszánsz ágának tekinthető.



Roskilde, székesegyház. Jól láthatók a román kori épülethet szinte hozzátapasztott gótikus, reneszánsz és barokk kápolnák. Kép forrása

Roskilde székesegyházát nézve elképzelhetjük, milyen lenne a székesfehérvári bazilika, ha történelmünk szerencsésebben alakul. A 11. századi templot folyamatosan átépítették, az oda temetkező királyok újabb és újabb kápolnákat ragasztottak az épülethez. Ez teljes építészeti káoszt is okozhatott volna, az együttes mégis teljes harmóniát sugároz. Az első sír 1412-ből származik (vagyis a székesfehérvári síroknál sokkal későbbiek), attól kezdve folyamatosan ide temetkeztek az uralkodók. A többszáz éve élő Keresztély-Frigyes névváltást elindító I. Keresztély királyt (a név a Krisztián régies magyar változata) egy gótikus kápolnába temették 1559-ben, viszont a korra jellemző, csodálatos reneszánsz síreméket kapott:



Roskilde, székesegyház, I. Krisztián (régi magyarsággal Keresztély) király síremléke 1559-ből. Kép forrása

A dán reneszánsz igazi virágkora egy nagyformátumú királyhoz köthető: IV. Krisztián (vagy régies magyarsággal Keresztély) legyőzte Svédországot, megtartotta a norvég területeket, hivatalosan is birtokba vette Grönlandot, valamint gyarmatokat létesített Észak-Amerikában és Kelet-Ázsiában. Az így megnőtt bevételeken holland mérnököket hívott az országba, akik elsősorban erődöket emeltek, és – mintegy mellékmunkaként – számos egyéb épületet is terveztek. Bertel Lange és ifj. Hans van Steenwinckel tervezték új nyaralópalotáját, a Rosenborg-kastélyt:



Koppenhága, Rosenborg, IV. Krisztián (régiesen Keresztély) karcsú tömegű, soktornyos mulatópalotája 1606-ból. Kép forrása

Koppenhága, a tőzsde sárkánytornya – sajnos ez is a lángok martaléka lett. Kép forrása

Dánia, illetve Keresztély új gazdasági ambícióit a Koppenhágában felépült tőzsdeépület testesítette meg. Ez tulajdonképpen egy darab Hollandia Skandináviában: az épület funkciója, elrendezése és építészeti kialakítása is az amszterdami tőzsdét idézi, tervezője is holland, Lorenz van Steenwinckel. Tornyát egy ősi jellegű hajósmotívum díszítette, négy sárkány egymásba tekeredő farokkal. Sajnos ez a csodálatos, 1640-ből fennmaradt alkotás is elpusztult az április 16-i tűzvészben.



oppenhága, a tőzsde nyugati homlokzata. Kép forrása



Helsingør, az Øresund-szorost őrző Kronborg-erdőt. Kép forrása

Keresztély politikai és építészeti ambíciói a szomszédos országokra is kiterjedtek: a svédek legyőzése után elfoglalta Scania-tartományt, ahol új várost alapított, amit-természetesen-önmagáról nevezett el. Kristianstad tervezett reneszánsz városként épült fel, a középpontban a hatalmas Szentháromság-templommal, amit a király kedvenc építésze, a tőzsdét is tervező holland Lorenz van Steenwinckel alkotott. A templomot látva senkinek nem lehetett kétsége a dánok és a király hatalmát illetően:

Kristianstad, Szentháromság-templom, 1617-1628. Kép forrása

A gazdasági és katonai sikerekben fürdő Keresztély folyamatosan építkezett. Legnagyobb palotáját Koppenhága mellett építette fel, ez a címlapképen is látható Frederiksborg, Európa egyik legnagyobb reneszánsz épülete. Ez is legalább annyira tekinthető holland alkotásnak, mint a legtöbb dániai reneszánsz épület, mestere Hans van Steenwinkel.



Frederiksborg látképe a barokk kertek felől. Kép forrása

Az épület teljes épségben maradt fenn 17. század eleji átadásától egészen 1859-ig, mikor egy tűzvészben szinte teljesen megsemmisült. Az újjáépítés több évtizedig tartott, nagyrészt Jacob Christian Jacobsen, a Carlsberg sörfőzde tulajdonosának támogatásával és szervezésében. A hazafias iparmágnás javaslatára az épületet nemzeti múzeumként nyitották újra 1878-ban.



A kastélyt elpusztító túzvész Ferdinand Richardt festményén. Kép forrása

A 19. század még nem ismerte a rekonstukciót övező kultúrharcot és a különféle műemléki kartákat, a leégett kastélyt úgy építették újjá, ahogy a tűzvészt megelőző napon állt. Vagyis az utolsó szögig mindent visszaállítottak, igaz, a munkák tizenkilenc évig tartottak. Reméljük, hogy a tőzsde újjáépítése hasonló elvek szerint és ugyanilyen gondossággal történik majd – és kevesebb időt vesz majd igénybe.



Frederiksborg, a kastély szárazföld felőli homlokzata. Kép forrása



Frederiksborg, a kastély későreneszánsz nagyterme, jobbra a zenészek karzata. Kép forrása



Frederiksborg, a kastély már barokk stílusú királyi fogadóterme. Kép forrása



Frederiksborg, kastélykápolna. Kép forrása

Kiemelt kép: A dán tőzsdepalota épülete Koppenhágában, mielőtt a torony és a tető elpusztult volna egy tűzvészben 2024. április 16-án (kép forrása: Jebulon/ Wikipedia)