Ismeretlen Magyarország: a hűtlen feleség, a rossz lelkiismeretű férj és egy barokk oltár

Nyírbátor, a minorita templomban álló Krucsay-oltár. Kép forrása

A történelmi Magyarország szinte végtelen építészeti kincsesbánya: a nagyközönség számára ismeretlen helyeken, a népszerű idegenforgalmi célpontoktól távolabb is épületcsodák rejtőznek. Új sorozatunkban ezek közül válogatunk, Ludwig Emil újságíró előtt is tisztelegve, akinek Magyar Nemzetben közölt Rejtőzködő Magyarország cikksorozata éveken keresztül mutatta meg hazánk ismeretlen értékeit.

A Gyulafehérvár melletti Magyarigen pompás temploma, az Esterházyak Kis-Jeruzsáleme ,Vál klasszicista temploma és a rejtélyes, pogány elemekkel díszített csíkrákosi erődtemplom és Győr reneszánsz udvarai után mondhatnánk, kissé bulvárjellegű téma következik. A Krucsay-Tolvay házaspár 18. század eleji persorozata ugyanis izgalomban tartotta az egész korabeli Magyarországot. Ehhez kapcsolódik hazánk egyik legszebb barokk emléke a nyírbátori minoriták templomában.

A nyírbátori minorita templom. Kép forrása

Az 1731-ben felállított Krucsay-oltár története a szatmári békekötés idején kezdődik, mikor a későbbi névadót, Krucsay Jánost a békeszerződés értelmében a Habsburgok kiengedték a hadifogságból. A kisvárdai várkapitány, Rákóczi ezredese, dúsgazdag főúr ekkor hírét vette, hogy felesége, Tolvay Borbála nem éppen házastársi hűségben várta ura szabadulását. A rendkívül sok tanút felvonultató házasságtörési per iratai fennmaradtak, ebből kiderül, hogy Borbála asszony legalább 11 férfival csalta meg férjét, ráadásul – ami a kuruc fővitéz számára méginkább megalázó volt – ezt nem is titkolta, a légyottokat gyakran a kisvárdai várnép szeme láttára szervezték meg és bonyolították le. Ekkoriban a házasságtörésért halálbüntetés járt, amit a gyakorlatban nem nagyon tartottak be, viszont ebben az esetben a megcsalt férj igen befolyásos ember volt, és hát nem is egyszeri kis botlásról volt szó. A halálbüntetést ki is mondták, viszont ekkor Krucsay megbocsátott feleségének. Hamarosan kiderült azonban, hogy tette mögött nem csak jószándék húzódik, ugyanis Tolvay Borbálának alá kellett írnia egy nyilatkozatot: eszerint vagyonát férjére ruházza, valamint vállalja, hogy ha még egyszer házasságtörésen érik, akkor már nem kerülheti el a hóhérpallost. A korabeli törvények szerint kivégzés esetén a hatalmas Tolvay-vagyon a feleség családjára szállt volna, így már ekkor többen Krucsay számítását látták a megbocsátás mögött.

Nyírbátor, a gótikus eredetű, 18. században újjáépített minorita templom belső tere. A Krucsay-oltár a képen nem látható, a fénykép készítőjéről balra helyezkedik el. Kép forrása

A templom belső tere a karzat felé, jobboldalt a Krucsay-oltár. Kép forrása

A szerződés megköttett, a Krucsay-Tolvay házaspár folytatta életét a török-kor és a Rákóczi-szabadságharc után újjáéledő Magyarországon. A per után 16 évvel, 1727-ben viszont Krucsaynak feltűnt, hogy fiatal titkára, Krasznay Kovács Ferenc egyre ritkábban kíséri el hivatalos útjaira, különféle kifogásokkal mindig Kisvárdán marad. Krucsay gyanúja beigazolódott, 1727. november 21-én rajtakapja titkárát és feleségét, aki az írásba előre megadott halálos ítélet miatti félelmében a felvidéki Rád minorita kolostorába menekült, tudva, hogy a rendházak és templomok törvényes védelmet élveznek az igazságszolgáltatás előtt. Krucsay viszont utánaküldi embereit, akik biztosítják a szerzeteseket, hogy csupán kis családi perpatvarról van szó, az asszonynak semmi baja nem esik, ha elhagyja a védett helyet. Tolvay Borbála ebbe így beleegyezett, de amint kilépett a kapun, letartóztatták és perbefogták. Krucsay mindent bevetett, beidéztette a 16 évvel korábbi eset résztvevőit is, ami miatt később a Tolvay-rokonság beperelte, hiszen már megbocsátott ügyet vett elő újra, befolyásolva ezzel a bírákat. Ráadásul a minorita szerzetesek is tiltakoztak, hiszen a menedékkérőt hazugsággal csalták el a kolostorból. Mindenesetre a bíróság gyorsan döntött, és 1728. január 30-án, két hónappal lebukása után Tolvay Borbálát a kisvárdai várban lefejezték, házasságtörőként az utolsóként Magyarországon (a titkárt csak tanúként idézték be, ami jól jellemzi az akkori felfogást). Ezután újabb fordulat történt, ugyanis újabb két hónap elteltével, azév április elején Krucsay János ismét megnősült: az akkor már ötvenes évei elején járó férfi a 23 éves Pogány Borbálát vezette oltárhoz. Ez a gyorsaság és a nagy korkülönbség, valamint a korábbi szerződés, ami Krucsayt még vagyonosabb emberré tette, persze azonnal szóbeszéd tárgya lett. Az eseményeket élénken követő közvélemény ítélete egyértelmű volt: ha a házastársi hűtlenség bűncselekmény, akkor bizony Krucsaynak is kijárt volna egy per.

Az oltár részlete, Krisztus elítélése. Kép forrása

Az oltár részlete, Krisztus megostorozása. Kép forrása

Hogy az üggyel nem volt minden rendben, azt maga Krucsay viselkedése bizonyítja: az immár dúsgazdag főúr buzgó adományozó lett. Nyírtasson templomot építtetett, valamint jelentős támogatást adott a Nyírbátorba visszatérő, és a pusztulás szélén álló gótikus templomot újjáépítő minorita szerzeteseknek. Legjelentősebb adománya egy oltár volt a templomban, aminek elkészítéséhez a kor legjobb mestereit hívta Lőcséről. A helyszínválasztás nem véletlen, Krucsay a minorita rendet akarta kiengesztelni, hiszen őket szedte rá hazugsággal, mikor felesége a rendházukba menekült. Az oltár építését a per után két évvel, 1729-ben kezdték meg és három évig dolgoztak rajta. Az oromzatra a Krucsay és a Pogány-címerek kerültek.

A templombelső, balra a Krucsay-oltár. Kép forrása

Krucsay János (és új felesége, Pogány Borbála) rossz lelkiismerete így létrehozta Magyarország egyik legszebb, legegységesebb belsőépítészeti együttesét, és annak is kiemelkedő elemét. A Krucsay-oltár már barokk stílusú, de részleteiben és főleg a hozzá kapcsolódó szenvedélyes és bűnbánó történet miatt még sok szempontból középkori mű. Színpadszerűen mutatja be Krisztus szenvedéstörténetét, az ítéletet, a kínzásokat, a keresztrefeszítést, a sírbatételt és végül a feltámadást. Akaratlanul is felvetődik a kérdés, hogy mi járhatott Krucsay János és Pogány Borbála fejében, mikor a művet megrendelték, majd a felszentelésen meglátták.

Az oltár részlete, Krisztust tövissel koronázzák. Kép forrása

Krucsay János és Pogány Borbála egyesített címere az oltáron. Kép forrása

Az oltár részlete, Krisztust felszegezik a keresztre. Kép forrása

Krucsay János végül 1741-ben halt meg, 61 éves korában hosszú szenvedés után. A nyírbátori templomban temették el, az általa alapított oltár elé, ahol máig nyugszik.