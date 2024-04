Szerencsét hozhat a különleges kilincs a budai gimiben

A régieknek még az olyan apróságokra is volt gondjuk, mint egy kilincs megtervezése – mondhatnánk ma. De valóban fényűzés az igényesen megtervezett kilincs, amivel először érintkezik a látogató?

A budapesti Toldy Ferenc Gimnázium legendás szfinx-alakú kilincse 1859-ből.

Manapság, mikor a kilincseket szabványok szerint állítják elő ipari mennyiségben, szinte fényűzésnek tűnnek a történeti építészetben használt egyedi, műalkotásnak is beillő kapunyitó szerkezetek. A régieknek még az ilyen apróságokra is volt gondja – mondhatnánk. De valóban apróság lenne egy kilincs? Hiszen a látogató, a vendég ma is ezeken keresztül érintkezik először egy házzal. Tudták ezt eleink is, ezért fektettek nagy gondot a kilincsek, zárak, kopogtatók kialakítására – írja Szende András tájépítész az Architextúra blogon.

Tarpa, református templom, hazánk legrégibb fennmaradt ajtaja.

A történelmi Magyarországon a viharos évszázadok miatt viszonylag kevés korai ajtó és ezzel együtt kilincs- és zárszerkezet maradt fenn. Hiszen az ajtókat nem csak a háborúk viselték meg, gyakran egyszerűen elhasználódtak, vagy a formájuk miatt divatjamúlttá váltak. Erdélyben, a Felvidéken többhelyütt találni még középkori ajtókat, általában templomokban, várakban. Néhány helyen szinte csodának tekinthető, hogy megmaradtak ezek az ősrégi nyílászárók, így a Veszprém melletti Berhidán, vagy a nemrég felújított bodrogkeresztúri templomban is láthatunk évszázados ajtókat. A teljes Kárpát-medence talán legrégibb fennmaradt ajtaja viszont a kurucok egykori fellegvárának számító Tarpa református templomában látható. A templomkapuban a 14. század néz velünk szembe, a tömör fából készült ajtót csodálatos formájú vaspántokkal erősítették meg. Az ajtót egyszerű szerkezet nyitja, egy kampóra szerelt fémkarika alkotja a kilincset.

A felvidéki Kiéte evangélikus templomának teljes épségben fennmaradt középkori ajtaja.

A középkorban már ismerték, sőt, igen kedvelték a rendkívül bonyolult zárszerkezeteket. Egy-egy fennmaradt példány ma is kihívás elé állítja a lakatosokat. Az ajtónyitást nem bízták a véletlenre, ez még nem az apró, könnyen elhagyható kulcsok világa. Egy 14-15. századi kulcsot könnyen meg lehet találni:

Kiéte, az evangélikus templom középkori kulcsa, a mai korból való kulcs-cimke és a csipketerítő segíti a lépték meghatározását: a kulcs nagyjából 30 cm hosszú.

Kiéte, az evangélikus templom középkori kulcsa, a mai korból való kulcs-cimke és a csipketerítő segíti a lépték meghatározását: a kulcs nagyjából 30 cm hosszú. Saját felvétel

A régi ajtók, kilincsek elengedhetetlen kiegészítői voltak a kopogtatók. A szó kissé megtévesztő, ugyanis a hatalmas súlyú fém eszközökkel leginkább dörömbölni lehetett. Gyakran ezek a „dörömbölők” szinte önálló műalkotások, turisták kedvelt fotótémái.

Sopron, a Storno-ház kopogtatója.

A mai értelemben vett kilincsek a 18. században, a barokk korban alakultak ki, azóta tulajdonképpen lényeges változások nem történtek ezen a téren. A kilincs egy fogantyúból áll, ennek lenyomásával húzódik vissza a zár a tokba. A fogantyút a pajzsnak nevezett fémlemezzel rögzítették az ajtóhoz, gyakran ebben helyezték el a kulcslyukat is (a tarpai és kiétei képen láthatók a nagyméretű, fémlappal védett külön kulcslyukak).

Neobarokk kilincs és kopogtató a budai Úri utcából.

A korszak jellegzetessége a – mai szóval – többfunkciós kapu. A kocsival is járható kapualjakat záró óriási ajtókat nem volt célszerű állandóan nyitni-csukni, ezért egy kisebb, külön nyitható ajtót alakítottak ki ezekben. Ezeknek sokszor külön-külön kilincse volt, ami méretben is eltért.

Későbarokk kapuzat a Bécsi kapu téren, a teljes kaput nyitó nagy-, és a gyalogos ajtót nyitó kis kilinccsel.

Esztergom, az 1720 körül épült Meszéna-ház kapujának gyalogos ajtaját nyitó kilincs. Külön „lökő” segíti a nehéz ajtó nyitását.

Visszafogott kilincs különféle kulcslyukakkal a budai Kard utcában.

Kilincs és jellegzetes oroszlános kopogtató a pesti Régiposta utcában.

Lajta Béla életművét, illetve a születésének 150. évfordulója alkalmából nyílt kiállítást az Architextúrán már egy kétrészes cikksorozatban ismertettük. A magát csak „építőnek” nevező művész különösen nagy gondot fordított a részletekre, ami egyébként a szecessziós elvek egyik fő jellemzője. A Vakok Intézetének ajtaja különleges, madarakat formázó kilincseket kapott, amit az ott tanuló diákok is jól érzékelhettek:

A Vakok Intézetének kilincse.

Hasonlóan gondosan megformált a másik Lajta-féle iskolaépület, a Vas Utcai Felső Kereskedelmi Iskola kilincse is. A fogantyúkat az egész épületen átvonuló, geometrikus minták díszítik:

A Vas utcai iskola kilincsei. Kép forrása.

A legismertebb és legjellegzetesebb magyar kilincs a budai Toldy Ferenc Gimnázium ajtaját nyitja. Az 1859-ben, főreáliskola számára épült neogótikus palota kilincsének fogantyúja a bölcsesség jelképének számító szfinxet formál. Az iskolai hagyomány szerint aki reggel hozzáér a kilincshez, aznap nem fog felelni, így az emberfejű oroszlán talán a kelleténél is jobban kifényesedett/megkopott.

A Toldy Ferenc Gimnázium kilincse 1859-ből, Stefan Kern rézöntőmester alkotása.

A kilincs szó szerint is az iskola jelképévé vált, ugyanis az intézmény logója is ez alapján készült. Mikor 2004-ben elkészült az új, a terepadottságokat kihasználó módon a domboldalba mélyített sportcsarnok, példamutató hagyománytiszteletként elkészítették a szfinxes kilincs másolatát az új épületbe:

A szfinxes kilincs másolata, Nagy József iparművész alkotása 2004-ből.

A Toldy gimnázium legendás kilincse is mutatja, hogy milyen erős identitásképző elem lehet egy látszólag egyszerű használati tárgy. Érdemes tehát néha ma is eltekinteni a legegyszerűbb, gyártósorról lekerülő termékektől és valamilyen egyedit, jellegzetest elhelyezni egy kortárs épületen is. Hiszen, ki tudja, lehet, hogy egy új hagyományt indítunk útjára ezzel a látszólag kis gesztussal.

Képek forrása: Architextúra blog